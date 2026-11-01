Nayanthara Interview: నా జీవితంలో తరచుగా సమస్యలు అందుకే.. ఓపెన్ అయిన నయనతార!
నయనతార తన వ్యక్తిగత జీవితం, ప్రేమ గురించి ఓ పాత ఇంటర్వ్యూలో మనసు విప్పారు. తాను మరీ నిజాయితీగా ఉండటమే తన సమస్యలకు కారణమని ఆమె చెప్పిన మాటలు ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.
Nayanthara Struggles
సౌత్ ఇండియాలో దాదాపు 20 ఏళ్లుగా హీరోయిన్గా దుమ్మురేపుతున్నారు నయనతార. కోట్ల మంది అభిమానులను సంపాదించుకున్న ఈమెను అందరూ 'లేడీ సూపర్ స్టార్' అని పిలుస్తుంటారు. తన వ్యక్తిగత జీవితం, ప్రేమ, సినిమా ప్రయాణం గురించి ఆమె తరచూ ఓపెన్గా మాట్లాడుతుంటారు. ఈ క్రమంలోనే తన జీవితంలో, బంధాల్లో తరచూ సమస్యలు రావడానికి కారణం ఏంటో ఓ పాత ఇంటర్వ్యూలో ఆమె చెప్పారు. ఆ వీడియో ఇప్పుడు మళ్లీ వైరల్ అవుతోంది.
మలయాళ సినిమాతో హీరోయిన్గా
మలయాళ సినిమాతో హీరోయిన్గా కెరీర్ మొదలుపెట్టిన నయనతార, ఆ తర్వాత తమిళంలో పెద్ద స్టార్ అయ్యారు. డైరెక్టర్ హరి తీసిన 'అయ్యా' సినిమాతో కోలీవుడ్కు పరిచయమైన ఆమె.. 'చంద్రముఖి', 'గజిని' లాంటి వరుస హిట్స్ ఇచ్చి తనకంటూ ఓ సపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు.
ఇప్పటివరకు 80కి పైగా సినిమాల్లో నటించిన నయన్, రెండు దశాబ్దాలుగా ఇండస్ట్రీలో యాక్టివ్గా ఉన్నారు. అయితే తన క్యారెక్టర్లోని ఓ లక్షణం వల్లే జీవితంలో కొన్నిసార్లు సమస్యలు వస్తున్నాయని ఆ పాత ఇంటర్వ్యూలో ఆమె చెప్పారు.
తరచుగా సమస్యలు అందుకే
ఆ ఇంటర్వ్యూలో యాంకర్ 'మీరు ఎప్పుడూ చాలా నిజాయితీగా ఉంటారని అనుకుంటున్నారా?' అని నయనతారను అడిగారు. దీనికి వెంటనే బదులిచ్చిన నయన్.. తాను నిజం మాట్లాడటం వల్లే చాలాసార్లు సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని చెప్పారు. "అవును, దీని వల్లే నాకు ఎక్కువగా సమస్యలు వస్తుంటాయి. నాకంటూ ఓ ఆలోచనా విధానం ఉంది.
అది ఎప్పుడూ నన్ను నిజాయితీగా ఉండేలా చేస్తుంది. నేను ఏం చేసినా, ముఖ్యంగా స్నేహం, ప్రేమ, పని.. ఇలా అన్నింట్లోనూ నిజాయితీగా ఉండాలని అనుకుంటాను. ఇప్పుడు మీరు నన్ను ప్రశ్న అడుగుతున్నప్పుడు కూడా, మీకు నిజమైన సమాధానం చెప్పాలనే నేను అనుకుంటున్నాను. అందుకే నాకు చాలా సమస్యలు వస్తుంటాయి" అని నయనతార చెప్పుకొచ్చారు.
మరో సినిమా రిలీజ్కు రెడీ
సినిమాల విషయానికొస్తే, 2026వ సంవత్సరంలో ఇప్పటివరకు నయనతార నటించిన రెండు సినిమాలు రిలీజ్ అయ్యాయి. డైరెక్టర్ విష్ణు ఎడవన్ తీసిన తమిళ సినిమా 'హాయ్', గీతూ మోహన్దాస్ డైరెక్షన్లో వచ్చిన కన్నడ సినిమా 'టాక్సిక్'లో నయనతార నటించారు. ఇప్పుడు నయనతార నుంచి అందరూ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న మరో సినిమా రిలీజ్కు రెడీ అయిపోయింది. అదే 'మూకుత్తి అమ్మన్ 2'. భక్తి కథాంశంతో వస్తున్న ఈ భారీ చిత్రాన్ని సుందర్ సి డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు.
దీపావళి పండుగ కానుకగా రిలీజ్
ప్రస్తుతం నయనతార నటిస్తున్న 'మూకుత్తి అమ్మన్ 2' సినిమా 2026 నవంబర్ 6న దీపావళి పండుగ కానుకగా రిలీజ్ కాబోతోంది. సినిమా రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్ చేయడంతో అభిమానులలో అంచనాలు పెరిగిపోయాయి. ఇవే కాకుండా నయనతార చేతిలో ఇంకా చాలా సినిమాలు ఉన్నాయి. ఒకవైపు విభిన్నమైన పాత్రలతో ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్న లేడీ సూపర్ స్టార్, మరోవైపు తన వ్యక్తిగత జీవితం గురించి పాత ఇంటర్వ్యూలో ఓపెన్గా మాట్లాడిన విషయాలతో వార్తల్లో నిలుస్తున్నారు.