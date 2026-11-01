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- Aishwarya Rai Bachchan: ధూమ్ 2 నుంచి దేవదాస్ వరకు ఐశ్వర్య రాయ్ టాప్ 10 ఆన్-స్క్రీన్ లుక్స్
Aishwarya Rai Bachchan: ధూమ్ 2 నుంచి దేవదాస్ వరకు ఐశ్వర్య రాయ్ టాప్ 10 ఆన్-స్క్రీన్ లుక్స్
దేవదాస్ సినిమాలో పారో కట్టుకున్న చీరల నుంచి జోధా అక్బర్ లోని రాయల్ లుక్, ధూమ్ 2 లో సునైరి గ్లామరస్ అవతార్ వరకు ఐశ్వర్య రాయ్ బచ్చన్ ఎన్నో అద్భుతమైన ఆన్-స్క్రీన్ లుక్స్ తో మెప్పించారు. ఆమె పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆ టాప్ 10 లుక్స్ పై ఓ లుక్కేద్దాం.
Aishwarya Rai Bachchan Birthday
ఐశ్వర్య రాయ్ బచ్చన్ తన నటనతోనే కాకుండా తనదైన స్టైల్ తో ఇండియన్ సినిమాలో చెరగని ముద్ర వేశారు. ఇన్నేళ్లలో ఆమె ట్రెడిషనల్ డ్రెస్సులు, రాయల్ కాస్ట్యూమ్స్, మోడ్రన్ ఫ్యాషన్ ఇలా ఏ లుక్ లో అయినా ఇట్టే ఒదిగిపోయారు.
గుండె పగిలిన ప్రేమికురాలిగా, మొఘల్ రాణిగా లేదా మోడ్రన్ ఉమెన్ గా.. ఇలా ప్రతి పాత్రలోనూ ఐశ్వర్య ప్రేక్షకులకు ఎన్నో అద్భుతమైన ఫ్యాషన్ మూమెంట్స్ ఇచ్చారు. నవంబర్ 1న ఆమె పుట్టినరోజు సందర్భంగా, ఫ్యాషన్ ప్రియులను ఇప్పటికీ ఆకట్టుకుంటున్న ఆమె 10 బెస్ట్ ఆన్-స్క్రీన్ లుక్స్ ఇవే.
ఐశ్వర్య కెరీర్ లోనే బెస్ట్
సంజయ్ లీలా భన్సాలీ తెరకెక్కించిన 'దేవదాస్' సినిమాలో పారో పాత్ర ఐశ్వర్య కెరీర్ లోనే బెస్ట్ అని చెప్పొచ్చు. ఆమె కట్టుకున్న ట్రెడిషనల్ చీరలు, భారీ నగలు, హెయిర్ స్టైల్ ఆ క్యారెక్టర్ కు నిండుదనాన్ని తెచ్చాయి.
ముఖ్యంగా 'డోలా రే డోలా' పాటలో ఎరుపు, తెలుపు రంగుల చీర ఐకానిక్ గా నిలిచిపోయింది. అలాగే పెళ్లి తర్వాత పారో కట్టుకున్న బ్లూ కలర్ చీర కూడా అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఈ కాస్ట్యూమ్స్ అన్నీ ఆ కాలం నాటి పరిస్థితులను, పారో ఎమోషనల్ జర్నీని కళ్లకు కట్టాయి.
జోధా అక్బర్
అశుతోష్ గోవారికర్ తీసిన హిస్టారికల్ డ్రామా 'జోధా అక్బర్'లో ఐశ్వర్య జోధా బాయి పాత్రలో నటించారు. మొఘల్ దర్బార్, రాజ్పుత్ సంప్రదాయాల గొప్పదనాన్ని ఆమె కాస్ట్యూమ్స్ లో అద్భుతంగా చూపించారు.
భారీ ఎంబ్రాయిడరీ చేసిన లెహంగాలు, కుందన్ జ్యువెలరీ, ట్రెడిషనల్ నగలు, అందమైన దుపట్టాలు.. ఇలా ప్రతి చిన్న డీటెయిల్ ఆమెకు ఒక రాయల్ లుక్ ను తీసుకొచ్చాయి. ఈ సినిమా విజువల్స్ లో ఆమె కాస్ట్యూమ్స్ ఒక ముఖ్యమైన భాగంగా నిలిచాయి.
హమ్ దిల్ దే చుకే సనమ్
1999లో వచ్చిన రొమాంటిక్ డ్రామా 'హమ్ దిల్ దే చుకే సనమ్'లో నందిని పాత్రకు ఐశ్వర్య ప్రాణం పోశారు. ఆమె వేసుకున్న కలర్ ఫుల్ ట్రెడిషనల్ డ్రెస్సులు, క్యూట్ స్టైలింగ్, జ్యువెలరీ ఆ క్యారెక్టర్ లోని ఉత్సాహాన్ని చూపించాయి.
ముఖ్యంగా 'నింబూడా', 'ఆంఖోన్ కీ గుస్తాఖియాన్' పాటల్లో ఆమె లుక్స్ ఇప్పటికీ ఎవరూ మర్చిపోలేరు. వైబ్రెంట్ ఎత్నిక్ ఫ్యాషన్ ను ఆమె ఎంత ఈజీగా క్యారీ చేయగలదో ఈ సినిమా నిరూపించింది.
ధూమ్ 2'
తన రెగ్యులర్ ట్రెడిషనల్ లుక్స్ కు భిన్నంగా, 'ధూమ్ 2'లో సునైరి పాత్రతో ఐశ్వర్య ప్రేక్షకులకు తనలోని మోడ్రన్, గ్లామరస్ యాంగిల్ ను పరిచయం చేశారు.
ఆమె ఫ్యాషనబుల్ అవుట్ ఫిట్స్, వెస్ట్రన్ డ్రెస్సులు, కాన్ఫిడెంట్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ ఆ క్యారెక్టర్ ను హైలైట్ చేశాయి. ముఖ్యంగా 'క్రేజీ కియా రే' పాటలోని లుక్ అప్పట్లో పెద్ద సెన్సేషన్. హృతిక్ రోషన్ తో ఆమె కెమిస్ట్రీ ఈ సినిమాకు మరింత క్రేజ్ తెచ్చింది.
చోఖేర్ బాలి
రీతుపర్ణో ఘోష్ తీసిన బెంగాలీ సినిమా 'చోఖేర్ బాలి'లో ఐశ్వర్య వినోదిని అనే యువ వితంతువు పాత్రలో నటించారు. సమాజంలోని కట్టుబాట్లు, సంక్లిష్టమైన సంబంధాల మధ్య నలిగిపోయే పాత్ర ఇది.
ఆమె గ్లామరస్ రోల్స్ కు భిన్నంగా, ఈ క్యారెక్టర్ కు చాలా సింపుల్ లుక్ అవసరం. కథా నేపథ్యానికి తగ్గట్టుగా సింపుల్ చీరలు, తక్కువ నగలు, న్యాచురల్ స్టైలింగ్ తో ఆమె కనిపించారు. ఈ అండర్ స్టేటెడ్ లుక్ వినోదిని పాత్రలోని ఎమోషన్స్ ను మరింత బలంగా చూపించింది.
తాల్
సుభాష్ ఘాయ్ మ్యూజికల్ రొమాంటిక్ డ్రామా 'తాల్'లో మ్యూజిక్, డాన్స్ అంటే ప్రాణమిచ్చే మాన్సీ పాత్రలో ఐశ్వర్య నటించారు.
ఈ సినిమాలో ఆమె లుక్ ట్రెడిషనల్, మోడ్రన్ ఫ్యాషన్ల కలయికగా ఉంటుంది. 'తాల్ సే తాల్ మిలా' పాటలో ఆమె వేసుకున్న వైట్ డ్రెస్ ఇప్పటికీ ఆమె బెస్ట్ లుక్స్ లో ఒకటిగా నిలిచిపోయింది. క్యారెక్టర్ ను డామినేట్ చేయకుండా, సినిమా మ్యూజికల్ థీమ్ కు తగ్గట్టుగా ఆమె అవుట్ ఫిట్స్ డిజైన్ చేశారు.
ఏ దిల్ హై ముష్కిల్
కరణ్ జోహార్ 'ఏ దిల్ హై ముష్కిల్' సినిమాలో సబా తలియార్ ఖాన్ పాత్రలో ఐశ్వర్య నటించారు. మంచి ఫ్యాషన్ సెన్స్ ఉన్న కాన్ఫిడెంట్ కవయిత్రిగా ఆమె స్క్రీన్ పై మోడ్రన్ లుక్ లో అదరగొట్టారు.
స్టైలిష్ డ్రెస్సులు, ఎలిగెంట్ కోట్స్, మోడ్రన్ సిల్హౌట్స్ తో ఆమె వార్డ్ రోబ్ డిజైన్ చేశారు. తన పాత సినిమాల్లోని ట్రెడిషనల్ కాస్ట్యూమ్స్ కు భిన్నంగా, ఈ పాలిష్డ్ లుక్ తో నటనలోనే కాదు ఫ్యాషన్ లోనూ తన వర్సటాలిటీని ఆమె నిరూపించుకున్నారు.
ఉమ్రావ్ జాన్
జె.పి. దత్తా 2006లో తీసిన పీరియడ్ డ్రామాలో ఫేమస్ కవయిత్రి, వేశ్య ఉమ్రావ్ జాన్ పాత్రలో ఐశ్వర్య నటించారు. పాత లక్నో సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను ప్రతిబింబించేలా ఈ క్యారెక్టర్ కు ఒక ప్రత్యేకమైన లుక్ అవసరం.
భారీ ఎంబ్రాయిడరీ ఉన్న అనార్కలీ డ్రెస్సులు, అందమైన దుపట్టాలు, ట్రెడిషనల్ జ్యువెలరీ ఆ కాలం నాటి గొప్పదనాన్ని చూపించాయి. ఈ కాస్ట్యూమ్స్ సినిమా పీరియడ్ వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేయగా, ఐశ్వర్య గ్రేస్ ఫుల్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ ఆ క్యారెక్టర్ కు మరింత అందాన్ని తెచ్చింది.
రెయిన్ కోట్
రీతుపర్ణో ఘోష్ 'రెయిన్ కోట్' సినిమాలో నీరజ పాత్రలో ఐశ్వర్య కనిపించిన తీరు ఆమె గ్లామరస్ ఇమేజ్ కు పూర్తి భిన్నంగా ఉంటుంది.
సింపుల్ చీరలు, మినిమల్ మేకప్, అండర్ స్టేటెడ్ స్టైలింగ్ తో సినిమాలోని ఎమోషనల్ స్టోరీకి తగ్గట్టుగా ఆమె లుక్ ఉంటుంది. భారీ కాస్ట్యూమ్స్, ఎక్స్ట్రావగాంట్ స్టైలింగ్ లేకుండానే తన నటనతో ఎంతటి ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేయగలదో ఈ సినిమాతో ఐశ్వర్య నిరూపించారు.