Prabhas పై లేడీ డైరెక్టర్ క్రష్.. ఆయన ఎదురైతే ఏం చేస్తుందో తెలుసా? అందుకే ఆమె పెళ్లి చేసుకోలేదా?
యంగ్ రెబల్ స్టార్, పాన్ ఇండియా హీరో ప్రభాస్ అంటే ఎవరైనా ప్రేమించాల్సిందే.. హీరోయిన్లు అయితే ప్రభాస్ సినిమా అంటే ఎగిరి గంతేస్తుంటారు. అయితే ప్రభాస్ పై పిచ్చి ప్రేమను పెంచుకుంది లేడీ డైరెక్టర్. ఆయనంటే క్రష్ అంటోంది. ఇంతకీ ఎవరామె?
ఏమాత్రం తగ్గని ప్రభాస క్రేజ్..
టాలీవుడ్ లో ఆరడుగులు అందగాడు అంటే.. ప్రభాస్ పేరు ముందు గుర్తుకు వస్తుంది. గ్లామర్ విషయంలోనే కాదు.. మంచి మనసున్న వ్యక్తిగా ప్రభాస్ కోట్లాది మంది ప్రేమను సొంతం చేసుకున్నాడు. అనాధ ఆశ్రమాలు కట్టించడం, అడవులను దత్తత తీసుకోవడం లాంటివి సైలెంట్ గా చేసుకుపోతున్నాడు రెబల్ స్టార్. ఇక ప్రభాస్ అంటే ఇప్పటికీ అమ్మాయిలు తెగ ప్రేమించేస్తుంటారు. 46 ఏళ్లు వచ్చినా.. ఇంకా పెళ్లి చేసుకోకుండా బ్యాచిలర్ లైఫ్ ను ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు ప్రభాస్.
అమ్మాయిల కలల రాకుమారుడు..
ప్రభాస్ పెళ్లిపై ఇంత వరకూ క్లారిటీ లేదు. ఏజ్ పెరుగుతున్నా.. ఆయన మాత్రం అమ్మాయిల కలల రాకుమారుడిలా అలా.. ఉండిపోయాడు. సామాన్యులే కాదు సెలబ్రిటీలలో కూడా ప్రభాస్ కు అభిమానులున్నారు. చాలామంది హీరోయిన్లకు ప్రభాస్ పై క్రష్ ఉంది. ఆయనతో సినిమా అంటే బాలీవుడ్ హీరోయిన్లు కూడా ఎగిరి గంతేస్తుంటారు.హీరోయిన్లే కాదు ఓ లైడీ డైరెక్టర్ కు కూడా ప్రభాస్ అంటే పిచ్చి ప్రేమ ఉందట. ఈ విషయాన్ని ఆమె చాలా ఇంటర్వ్యూలలో వెల్లడించింది. ఇంతకీ ఎవరా దర్శకురాలు.?
టాలీవుడ్ పై నందినీ రెడ్డి మార్క్..
ఆ లేడీ డైరెక్టర్ మరెవరో కాదు నందిని రెడ్డి. టాలీవుడ్ లో చేసింది చాలా తక్కువ సినిమాలే అయినా.. నందినీ రెడ్డి తన మార్క్ ను చూపించింది. డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ లను సెలక్ట్ చేసుకుని, అద్భుతమైన స్క్రీన్ ప్లేతో.. మనసుకు హత్తుకునే సినిమాలు చేస్తుంటుంది నందినీరెడ్డి. ఆమె చేసిన ఆరు సినిమాలలో 3 సమంతతోనే తెరకెక్కించింది. ఇక ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ.. స్టార్ హీరోలలో నందినీ రెడ్డికి ఎంతో మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. ఎన్టీఆర్, మహేష్ బాబు, అల్లు అర్జున్, నాని, సమంత, సిద్దార్ధ్ లాంటి స్టార్స్ నందిని రెడ్డికి బాగా క్లోజ్.
ప్రభాస్ అంటే క్రష్
హీరోలలో నందిని రెడ్డికి ఎంత మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నా.. ఆమెకు మొదటి నుంచి ప్రభాస్ అంటే క్రష్ ఉంది. ఈవిషయాన్ని పలు సందర్భాల్లో నందినీ రెడ్డి స్వయంగా వెల్లడించింది. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ తనను అక్కా అని పిలుస్తాడని, మహేష్ బాబు సరదాగా ఆటపడ్డిస్తాడని, అల్లు అర్జున్ ఇంటికి పిలిచి మరీ క్లాస్ పీకాడని నందినీ రెడ్డి చాలా విషయాలు ఓ ఇంటర్వ్యూలో షేర్ చేసుకుంది. అంతే కాదు ప్రభాస్ పై తనకున్న ప్రేమను కూడా వెల్లడించింది లేడీ డైరెక్టర్.
46 ఏళ్ల బ్యాచిలర్ డైరెక్టర్..
నందినీ రెడ్డి 46 ఏళ్లు వచ్చినా పెళ్లి చేసుకోలేదు. బ్యాచిలర్ గానే ఉండిపోయింది. పెళ్లెప్పుడు అంటే.. ప్రభాస్ చేసుకున్నప్పుడు చూద్దాం అంటుంది. ప్రభాస్ అంటే పీకల్లోతు క్రష్ ఉందట నందినీ రెడ్డికి. ఎవరితో అయినా ఫేస్ టు ఫేస్ మాట్లాడటం, ఏదైనా తేడా వస్తే లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఇచ్చేయడం నందినీ రెడ్డికి అలవాటు. కానీ ప్రభాస్ కనిపిస్తే మాత్రం ఫైర్ బ్రాండ్ నందినీలో సిగ్గు బయటకు వస్తుంది. ఆయన అంత దూరంలో ఉండగానే సిగ్గుతో హాయ్ చెప్పి దాక్కుంటుందట ఈ విషయంలో డైరెక్టర్ కృష్ణ వంశీ కూడా చాలా సార్లు ఆటపట్టించినట్టు ఆమె చాలా సార్లు చెప్పింది.
ప్రభాస్ కోసం ఏం చేసిందంటే?
ప్రభాస్ ను చూడటం కోసమే నందినీ రెడ్డి పనిలేకపోయినా కొన్ని ఈవెంట్ లకు వెళ్లిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. అలాగే చక్రం సినిమా షూటింగ్ కు కూడా వెళ్లింది. అంతే కాదు ప్రభాస్ ను దూరంనుంచి చూస్తూనే హ్యాపీ ఫీల్ అవుతుందట నందిని. ప్రభాస్ పై తన ప్రేమను చెప్పే సందర్భం రాలేదంటోంది స్టార్ డైరెక్టర్. అంతే కాదు ఆయన కనిపిస్తే నోటి నుండి ఒక్క మాట కూడా రాదంటోంది.