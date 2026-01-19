- Home
కృతి సనన్ తన రిలేషన్షిప్ స్టేటస్ను ఇంకా ధృవీకరించలేదు, కానీ కబీర్ బహియా షేర్ చేసిన పెళ్లి ఫోటోలు డేటింగ్ రూమర్స్ను మళ్లీ రాజేశాయి. నుపుర్ సనన్ పెళ్లిలో వీరిద్దరి సన్నిహితంగా కనిపించడం ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది
Image Credit : Instagram
కృతి సనన్తో సన్నిహితంగా
కబీర్ బహియా, నుపుర్ సనన్ పెళ్లి ఫోటోలను పోస్ట్ చేశాడు. అందులో కృతి సనన్తో సన్నిహితంగా ఉన్న ఫోటో వైరల్ అయింది. ఇది వారి డేటింగ్ రూమర్స్కు మరింత బలాన్నిచ్చింది.
Image Credit : Instagram
కృతి, కబీర్ల గురించి రూమర్స్
కృతి, కబీర్ల గురించి కొన్ని నెలలుగా రూమర్స్ ఉన్నాయి. నుపుర్ పెళ్లికి ముందు ఇద్దరూ ఎయిర్పోర్ట్లో కలిసి కనిపించడంతో ఈ వార్తలు ఊపందుకున్నాయి. కుటుంబ వేడుకల్లో కబీర్ ఉండటం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది.
Image Credit : Instagram
ఈ వార్తలపై మౌనంగానే..
ప్రయాణాల నుంచి పెళ్లి వేడుకల వరకు వీరిద్దరూ కలిసి కనిపించడంతో, ఇది స్నేహం కంటే ఎక్కువని అభిమానులు నమ్ముతున్నారు. అయితే, కృతి, కబీర్ ఇద్దరూ ఈ వార్తలపై మౌనంగానే ఉన్నారు.
Image Credit : Instagram
కృతి గతంలో చెప్పిన మాటలు
తన క్రష్ ఇండస్ట్రీకి చెందిన వ్యక్తి కాదని కృతి గతంలో చెప్పిన మాటలను అభిమానులు గుర్తుచేసుకుంటున్నారు. కబీర్ బహియా సినీ రంగానికి చెందని వ్యక్తి కావడంతో, ఈ ఊహాగానాలకు బలం చేకూరింది.
