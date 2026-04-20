- Superstar Krishna: ఒకే సంవత్సరంలో 23 సినిమాలు.. హీరో కృష్ణ గురించి ఇంత గొప్పగా ఎవరు చెప్పారంటే.?
Kodi Ramakrishna: దర్శకుడు కోడి రామకృష్ణ తన గురువు దాసరి నారాయణరావుతో ఉన్న అనుబంధాన్ని, అప్పటి స్టార్ హీరోల క్రమశిక్షణను గుర్తు చేసుకున్నారు. ఎన్టీఆర్ పంచ్యువాలిటీ, కృష్ణ వేగం, దాసరి నిరంతర శ్రమ..
టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక ముద్ర వేసిన దర్శకుడు కోడి రామకృష్ణ గతంలో ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో తన సినీ ప్రస్థానంలోని అద్భుత ఘట్టాలను గుర్తు చేసుకున్నారు. తన గురువు దాసరి నారాయణరావు పని తీరు, అప్పటి స్టార్ హీరోల క్రమశిక్షణ తనను ఎలా ప్రభావితం చేశాయో ఆయన వివరించారు.
దాసరి నేచురల్ డ్రామా
దాసరి నారాయణరావు గురించి చెబుతూ, ఆయన డ్రామాను పండించడంలో దిట్ట అని కోడి రామకృష్ణ కొనియాడారు. చాలా మంది డ్రామా చేస్తే అది నాటకంలా అనిపిస్తుందని, కానీ దాసరి సినిమాల్లో ఎమోషన్స్ చాలా నేచురల్ గా ఉంటాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఆయన 24 గంటలు సినిమా గురించే ఆలోచిస్తూ ఉండేవారని, తెల్లవారుజామున 3 గంటల వరకు చర్చలు జరిపి, మళ్ళీ 6 గంటలకే షూటింగ్ కు రెడీ అయ్యేవారని గుర్తు చేసుకున్నారు.
నిత్య కళ్యాణం పచ్చ తోరణం రోడ్డు
దాసరి, ఎన్టీఆర్ ఇళ్లు ఎదురెదురుగా ఉండటంతో ఆ రోడ్డు ఎప్పుడూ కార్లతో రద్దీగా ఉండేదని, అందుకే ఆ వీధికి 'నిత్య కళ్యాణం పచ్చ తోరణం రోడ్డు' అని పేరు వచ్చిందని రామకృష్ణ ఆసక్తికర విషయాన్ని చెప్పారు. ఎన్టీఆర్ తెల్లవారుజామున 2 గంటలకే రెడీ అయిపోయి, మేకప్ తో సహా దాసరి ఇంటికి వచ్చి కథా చర్చల్లో పాల్గొనేవారని ఆయన తెలిపారు.
సూపర్ స్టార్ కృష్ణ వేగం
అప్పట్లో హీరోల వేగం గురించి ప్రస్తావిస్తూ, సూపర్ స్టార్ కృష్ణ ఒకే ఏడాదిలో 23 సినిమాలు విడుదల చేసిన ఘనతను గుర్తు చేసుకున్నారు. కృష్ణకి కథలోని ముఖ్యాంశాలను పట్టుకోవడంలో చాలా తెలివితేటలు ఉండేవని, ఆయన నైట్ షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా కార్లోనే కథ వినేవారని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఎన్టీఆర్ క్రమశిక్షణ: ఒక ఆశ్చర్యకర ఘటన
నెల్లూరులో జరిగిన ఒక షూటింగ్ అనుభవాన్ని రామకృష్ణ వివరించారు. వర్షం వల్ల షూటింగ్ ఆగిపోతుందని అంతా అనుకుంటున్న సమయంలో, ఎన్టీఆర్ తెల్లవారుజామున 2:30 గంటలకే ఫోన్ చేసి, "వర్షం ఆగిపోయింది, నేను మేకప్ తో రెడీగా ఉన్నాను" అని చెప్పడం తనను ఆశ్చర్యపరిచిందని తెలిపారు. అప్పటికప్పుడు దాసరి బాత్ రూమ్ లో ఉంటూనే 24 పేజీల డైలాగ్స్ చెబితే, తాను వాటిని రాసి షూటింగ్ కు సిద్ధం చేశానని ఆయన గుర్తు చేసుకున్నారు.