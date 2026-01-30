- Home
పాంబు సత్తై సినిమాకు గాను కీర్తి సురేష్ (2016–2022) తమిళనాడు రాష్ట్ర చలనచిత్ర అవార్డును గెలుచుకుంది. జాతీయ అవార్డు తర్వాత ఈ పురస్కారం ఆమె పాన్-ఇండియా స్టార్డమ్ను మరింత పటిష్టం చేసింది.
ఉత్తమ నటి అవార్డు
తమిళనాడు ప్రభుత్వం 2016-2022 సంవత్సరాలకు రాష్ట్ర చలనచిత్ర అవార్డులను ప్రకటించింది. 2017లో వచ్చిన యాక్షన్-థ్రిల్లర్ 'పాంబు సత్తై'లో అద్భుత నటనకు కీర్తి సురేష్ ఉత్తమ నటి అవార్డును గెలుచుకుంది. ఆడమ్ దాసన్ దర్శకత్వంలో, వేణి పాత్రలో కీర్తి నటన అందరినీ ఆకట్టుకుంది.
మరో పెద్ద గౌరవం
ఫిబ్రవరి 13న చెన్నైలోని కలైవనార్ అరంగంలో జరిగే అధికారిక వేడుకలో కీర్తి ఈ అవార్డును అందుకుంటారు. 66వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డులలో ఉత్తమ నటిగా జాతీయ అవార్డు గెలుచుకున్న తర్వాత ఇది ఆమెకు మరో పెద్ద గౌరవం. 2018లో వచ్చిన మహానటి బయోపిక్లో సావిత్రి పాత్రలో ఆమె నటనకు ఏకగ్రీవ ప్రశంసలు దక్కాయి.
రౌడీ జనార్ధన
యశ్రాజ్ ఫిల్మ్స్తో 'అక్క' అనే పాన్-ఇండియా ప్రాజెక్ట్కు సిద్ధమవుతోంది. విజయ్ దేవరకొండతో 'రౌడీ జనార్ధన', ఆంటోనీ వర్గీస్తో 'తోట్టం' సినిమాల్లో నటిస్తోంది. రాజ్ కుమార్ రావుతో కూడా ఓ ప్రాజెక్ట్ చేయనున్నట్టు సమాచారం. రాష్ట్ర, జాతీయ అవార్డులతో కీర్తి సురేష్ బహుముఖ ప్రజ్ఞను చాటుకుంటోంది.