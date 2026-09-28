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- Katrina Kaif Mother: కూతురికి రూ.250 కోట్ల ఆస్తి.. కానీ తమిళనాడు పల్లెటూరిలో హీరోయిన్ తల్లి!
Katrina Kaif Mother: కూతురికి రూ.250 కోట్ల ఆస్తి.. కానీ తమిళనాడు పల్లెటూరిలో హీరోయిన్ తల్లి!
బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ కత్రినా కైఫ్ ఆస్తి దాదాపు రూ.250 కోట్లు. కానీ ఆమె తల్లి సుజానే మాత్రం లండన్ లాంటి విలాసవంతమైన జీవితాన్ని వదిలేసి 15 ఏళ్లుగా తమిళనాడులోని ఓ చిన్న పల్లెటూరిలో ఉంటున్నారు. ఆమె ఎందుకు అలా ఉంటున్నారో తెలిస్తే నిజంగా ఆశ్చర్యపోతారు.
కూతురికి రూ.250 కోట్ల ఆస్తి.. కానీ తల్లి పల్లెటూరిలో..
కత్రినా కైఫ్ అనగానే బాలీవుడ్ స్టార్డమ్, లగ్జరీ లైఫ్, సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్ గుర్తొస్తాయి. 2003లో సినిమాల్లోకి వచ్చిన ఆమె.. 'నమస్తే లండన్', 'పార్ట్నర్', 'వెల్కమ్', 'సింగ్ ఈజ్ కింగ్' లాంటి హిట్స్ కొట్టారు. కానీ ఆమె తల్లి సుజానే ప్రపంచం వేరు. కూతురు స్టార్ అయ్యాక ఆమె గ్లామర్ ప్రపంచానికి దూరంగా తమిళనాడులోని ఓ పల్లెటూరికి వచ్చేశారు. పేద పిల్లల చదువు కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేశారు. కనీస సౌకర్యాలు, కరెంటు కూడా సరిగా లేని చోట ఆమె చాలా సింపుల్గా బతుకుతున్నారు.
'రిలీఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇండియా' ఎన్జీవో
సుజానే 2008లో లండన్ వదిలేసి తమిళనాడుకు వచ్చేశారు. పల్లెటూరి పిల్లల భవిష్యత్తు మార్చాలనే ఉద్దేశంతో 'రిలీఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇండియా' అనే ఎన్జీవోను మొదలుపెట్టారు. మధురై దగ్గర్లోని ఓ పల్లెటూరిలో దాదాపు రెండు దశాబ్దాలుగా ఆమె సైలెంట్గా సేవ చేస్తున్నారు. ఇక్కడే ఆమె 'రిలీఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇండియా'తో పాటు 'మౌంటైన్ వ్యూ స్కూల్'ను కూడా నడుపుతున్నారు.
తల్లికి కత్రినా సపోర్ట్
ముంబైలో కత్రినా తన కెరీర్ను సక్సెస్ఫుల్గా కొనసాగిస్తున్నారు. అదే సమయంలో తన తల్లి చేస్తున్న గొప్ప పనిని చూసి ఆమె ఎంతో గర్వపడుతున్నారు. వందలాది మంది పేద పిల్లలకు చదువు చెబుతున్న ఈ సంస్థకు కత్రినా రెగ్యులర్గా ఆర్థిక సాయం చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వ స్కూల్ పిల్లలకు సాయంత్రం పూట ఉచిత ట్యూషన్లు చెప్పడంతో మొదలైన ఈ ప్రాజెక్ట్.. ఇప్పుడు ఒక పెద్ద కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్గా మారిపోయింది.
'మౌంటైన్ వ్యూ స్కూల్' ప్రారంభం
సుజానే 2015లో 'మౌంటైన్ వ్యూ స్కూల్'ను ప్రారంభించారు. 3 నుంచి 5 ఏళ్ల వయసున్న 30 మంది పిల్లలతో ఒక చిన్న నర్సరీగా ఇది మొదలైంది. ఇప్పుడు 300 మందికి పైగా స్టూడెంట్స్ చదువుకునే పెద్ద ప్రైమరీ స్కూల్గా ఎదిగింది. తన తల్లి మధురైలో ఉంటూ పిల్లల కోసం స్కూల్ నడుపుతున్నారని, అక్కడే టీచర్గా పాఠాలు చెబుతూ ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నారని కత్రినా గతంలో చెప్పారు. తన తల్లి ఆశీస్సులు, ఆమె చేస్తున్న మంచి పనుల వల్లే తాను ఈ స్థాయికి వచ్చానని కత్రినా గర్వంగా చెబుతారు.
అక్కడ ఉండటం కష్టమే.. రోజుకు 12 గంటలే కరెంటు
తన తల్లి ఉంటున్న ఊరి పరిస్థితుల గురించి కత్రినా ఒకసారి మాట్లాడారు. "అక్కడ ఉండటం అంత సులభం కాదు. రోజుకు 12 గంటలు మాత్రమే కరెంటు ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు మా అమ్మతో ఫేస్టైమ్లో మాట్లాడాలనిపించినా కుదరదు. ఎందుకంటే అక్కడ కరెంటు, ఇంటర్నెట్ సరిగా ఉండవు. అందుకే మేం నార్మల్ కాల్స్ మాట్లాడుకుంటాం" అని కత్రినా చెప్పారు. తన తల్లి చేస్తున్న ఈ గొప్ప సేవ పట్ల ఆమె ఎంతో గౌరవం చూపిస్తున్నారు.