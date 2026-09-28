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- Thudakkam: సైకోని ఒక ఆట ఆడుకున్న మోహన్ లాల్ కూతురు, ప్లాన్ చేసి మరీ కొట్టింది.. ఓటీటీలో దుమ్ములేపుతున్న మూవీ
Thudakkam: సైకోని ఒక ఆట ఆడుకున్న మోహన్ లాల్ కూతురు, ప్లాన్ చేసి మరీ కొట్టింది.. ఓటీటీలో దుమ్ములేపుతున్న మూవీ
సూపర్ స్టార్ మోహన్ లాల్ కుమార్తె విస్మయ మోహన్ లాల్ నటించిన తొలి చిత్రం ఓటీటీలో దుమ్ములేపుతోంది. యాక్షన్ థ్రిల్లర్ గా రూపొందిన తుడక్కం సినిమాని ఓటీటీలో ఎక్కడ చూడాలి, సినిమా విశేషాలు లాంటి వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.
Thudakkam
మలయాళీ సినిమాలకు ఓటీటీలో ఉన్న డిమాండ్ అంతా ఇంతా కాదు. మలయాళీ ఇండస్ట్రీ నుంచి థ్రిల్లర్ మూవీ రిలీజ్ అయితే చాలు.. ఆడియన్స్ మొత్తం ఎగబడి చూస్తున్నారు. దీనితో మలయాళీ సినిమాలు ఓటీటీలో ఎక్కువగా డబ్బింగ్ అవుతున్నాయి. ప్రస్తుతం ఓటీటీలో ఒక క్రేజీ మూవీ దుమ్ము దులుపుతోంది. ఆ సినిమా పేరు 'తుడక్కం'. ఇది సూపర్ స్టార్ మోహన్ లాల్ కుమార్తె విస్మయ మోహన్ లాల్ నటించిన తొలి చిత్రం. జుడే అంథోని జోసెఫ్ ఈ చిత్రానికి దర్శకుడు. మలయాళీ నటుడు సాయి కుమార్, బాబీ కురియన్, మనోజ్ జయన్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు.
మోహన్ లాల్ కూతురి తొలి సినిమా
ఈ మూవీలో సైకోగా, కాంట్రాక్ట్ కిల్లర్ గా యువ నటుడు ఆశిష్ జో ఆంటోని నటించారు. సైకో పాత్రలో చక్కగా ఒదిగిపోయాడు. థియేటర్స్ లో ఈ చిత్రం మంచి విజయం సాధించింది. తొలి చిత్రం అయినప్పటికీ ప్రధాన పాత్రలో మోహన్ లాల్ కూతురు విస్మయ అద్భుతంగా నటించింది. తొలి సినిమా అయినప్పటికీ ఎక్కడా తడబాటు కనిపించలేదు. ఓటీటీలో ఈ మూవీకి జనాలు నీరాజనాలు పడుతున్నారు.
కథ ఏంటంటే
కథ విషయానికి వస్తే.. మీనూ( విస్మయ మోహన్ లాల్) అందరికీ సాయం చేయాలనుకునే మహిళ. సాటివారు ఆపదలో ఉంటే వెంటనే చేతనైన సాయం చేస్తుంది. వాళ్లకు అండగా నిలబడడం కోసం రిస్క్ కూడా చేస్తుంది. ఆమె తండ్రి బాల చంద్రన్( సాయి కుమార్) విఆర్వోగా పనిచేస్తుంటారు. మీనూ తల్లి చిన్నతనంలోనే చనిపోయినా అన్నీ తానై బాల చంద్రన్ కూతుర్ని పెంచుతాడు. తండ్రీ కూతుళ్ళ మధ్య ఎంతో ప్రేమ ఉంటుంది. అతడు విఆర్వో కావడంతో ఓ స్థలానికి సంబంధించిన అనుమతులు ఇవ్వలేదని అతడికి శత్రువులు ఏర్పడతారు.
కూతురి మిస్సింగ్, ఇన్వెస్టిగేషన్
ఇంతలో మీనూ ఒక ఎగ్జాన్ రాసి టౌన్ నుంచి ఇంటికి బయలుదేరుతుంది. మధ్యలో చిన్న సమస్య వచ్చిందని ఇంటికి ఆలస్యంగా వస్తానని తండ్రికి చెబుతుంది. కానీ ఎంత సమయం అయినా మీనూ ఇంటికి రాదు. ఆమె ఫోన్ కి కూడా అందుబాటులో ఉండదు. దీనితో బాల చంద్రన్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తారు. పోలీసులు ఎంక్వైరీ ప్రారంభించి ఆమె మిస్ అయింది అని నిర్ధారణకు వస్తారు. మీనూ ఆచూకీ కోసం పోలీసులు లోతుగా ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రారంభిస్తారు. కొన్ని విషయాలు వెలుగులోకి వస్తాయి. ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది ? మీనూ ఆచూకీ దొరికిందా ? సైకో కిల్లర్ కి మీనూకి మధ్య ఏం జరిగింది ? అనే విషయాలు సినిమా చూసే తెలుసుకోవాలి.
చక్కటి సందేశం
అమ్మాయిలు ఎలాంటి సమస్యనైనా ఎదుర్కోగలగాలి అనే సందేశంతో ఈ చిత్రం రూపొందించబడింది. దర్శకుడు ఈ అంశానికి థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్, సైకో విలన్ పాత్ర జోడించి ఆసక్తి పెంచేశారు. మీనూ మార్షల్ ఆర్ట్స్ ఫైటర్ గా అదరగొట్టింది. ఆమెకి, సైకో విలన్ కి మధ్య శత్రుత్వం ఏర్పడి సన్నివేశాలు చాలా బావుంటాయి. సైకోని రెచ్చగొట్టి ప్లాన్ చేసి మరీ దెబ్బ కొట్టడం సినిమాకే హైలైట్. మోహన్ లాల్ కామియో రోల్ ఆకట్టుకునే విధంగా ఉంది. జియో హాట్ స్టార్ లో ఈ మూవీ తెలుగులో అందుబాటులో ఉంది. ఫ్యామిలీ మొత్తం ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చూడొచ్చు.