- తన కొడుకు పేరు రివీల్ చేసిన కత్రినా కైఫ్.. విక్కీ కౌశల్ ఆన్ స్క్రీన్ నేమ్ కలిసి వచ్చేలా నామకరణం
కత్రినా కైఫ్-విక్కీ కౌశల్ తమ కొడుకు పేరును వెల్లడించారు. 2 నెలల తర్వాత ఈ జంట మొదటి ఫ్యామిలీ ఫోటోను పంచుకున్నారు. ఇందులో వారు తమ కొడుకు ముఖాన్ని దాచారు.
కత్రినా, విక్కీ కౌశల్
నవంబర్ 7న, కత్రినా, విక్కీ తమ కొడుకుకు ప్రపంచంలోకి స్వాగతం పలికారు. ఈరోజు వారి కొడుకుకు రెండు నెలలు నిండటంతో, విక్కీ, కత్రినా సోషల్ మీడియా ద్వారా అతన్ని ప్రపంచానికి పరిచయం చేశారు. ముఖం చూపించకపోయినా, పేరును వెల్లడించారు.
విక్కీ కౌశల్, కత్రినా కైఫ్ కొడుకు
గతంలో, నటుల జంట విక్కీ కౌశల్, కత్రినా కైఫ్ సెప్టెంబర్ 2025లో తమ మొదటి బిడ్డ ప్రెగ్నెన్సీని ప్రకటించారు. ఈ శుభవార్తను అభిమానులతో పంచుకుంటూ, స్టార్స్ ఒక పోలరాయిడ్ చిత్రాన్ని షేర్ చేశారు.
కత్రినా కొడుకు పేరు చాలా స్పెషల్
విక్కీ కౌశల్, కత్రినా కైఫ్ తమ మొదటి బిడ్డకు విహాన్ కౌశల్ అని పేరు పెట్టారు. తమ కొడుకును పరిచయం చేస్తూ, “మా వెలుగు కిరణం విహాన్ కౌశల్. ప్రార్థనలు ఫలించాయి. జీవితం అందమైనది. మా ప్రపంచం ఒక్క క్షణంలో మారిపోయింది.” అని పంచుకున్నారు.
అందమైన ఫ్యామిలీ ఫోటో
విక్కీ కౌశల్ ఈ పోస్ట్లో, నటులు తమ కొడుకు ముఖాన్ని చూపించలేదు. కానీ వారు ఒక అందమైన ఫ్యామిలీ ఫోటోను పోస్ట్ చేశారు, అందులో వారి చేతులు కనిపిస్తున్నాయి. విహాన్ చేయి కత్రినా, విక్కీ చేతుల మధ్య ఉంది.
ఉరి: ది సర్జికల్ స్ట్రైక్
విక్కీ కౌశల్ 2019లో విడుదలైన వార్ డ్రామా చిత్రం ఉరి: ది సర్జికల్ స్ట్రైక్లో విక్కీ పేరు కూడా విహాన్. ఈ చిత్రంలో అతని పూర్తి పేరు మేజర్ విహాన్ సింగ్ షెర్గిల్.
విక్కీ పాత్ర పేరు
పోస్ట్ కామెంట్ సెక్షన్లో, ఒక నెటిజన్, “ఉరిలో విక్కీ పాత్ర పేరు మేజర్ విహాన్ సింగ్ షెర్గిల్” అని పంచుకున్నారు. మరొకరు “ఉరిలో విక్కీ పేరు విహాన్” అని రాశారు.