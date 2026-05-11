- Home
- Entertainment
- Karthika Deepam 2 Today Episode: తెరపైకి సుమిత్ర తండ్రి- శివన్నారాయణ విశ్వరూపం- తల బాదుకున్న సుమిత్ర
Karthika Deepam 2 Today Episode: తెరపైకి సుమిత్ర తండ్రి- శివన్నారాయణ విశ్వరూపం- తల బాదుకున్న సుమిత్ర
Karthika Deepam 2 Today Episode (మే 11వ తేదీ)లో శివన్నారాయణ ఇంటికి వచ్చిన సుమిత్ర తండ్రి. ఆవేశంతో ఊగిపోయిన శివన్నారాయణ. తలను గోడకు బాదుకొని స్పృహ తప్పిన సుమిత్ర. ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాని స్థితిలో కార్తీక్, దీప. ఈ రోజు ఎపిసోడ్ లో ఇంకా ఏం జరిగిందంటే
కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ లేటెస్ట్ ఎపిసోడ్
కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ సోమవారం ఎపిసోడ్ లో కార్తీక్, దీప శివన్నారాయణ ఇంటికి వచ్చేసరికి అక్కడ ఒక పెద్దమనిషి నిలబడి ఉంటాడు. ఎవరు మీరు.. ఎందుకు ఇక్కడే ఆగిపోయారు అని అడుగుతాడు కార్తీక్. శివన్నారాయణను కలవడానికి వచ్చాను అని చెప్తాడు ఆ పెద్దమనిషి. ఓ అంతేనా నేను తీసుకెళ్తా పదండి. ఈ ఇంట్లో వాళ్లందరూ నాకు బాగా కావాల్సిన వాళ్లే అని ఒక్కో క్యారెక్టర్ గురించి గొప్పగా చెప్తాడు కార్తీక్. వీళ్లను బాల్కనీ నుంచి చూసిన పారు.. దక్షిణామూర్తి వచ్చాడా.. అని భయంతో హడావిడాగా పరుగెత్తుకొని వచ్చి శివన్నారాయణను ఢీ కొడుతుంది. కోప్పడతాడు శివన్నారాయణ.
కోపంతో ఊగిపోయిన శివన్నారాయణ
ఇంతలో కార్తీక్ లోపలికి వచ్చి తాత నీకో సర్ప్రైజ్ అని వచ్చిన పెద్దాయనని పిలుస్తాడు. దక్షిణామూర్తిని చూసి శివ నారాయణ కోపంతో ఊగిపోతాడు. నీ చిన్ననాటి స్నేహితున్ని చూసి సర్ప్రైజ్ అయ్యావా తాత అంటాడు కార్తీక్. వాడు స్నేహితుడు కాదు.. శత్రువు అని కోపంగా అరుస్తాడు శివన్నారాయణ. నా ఇంటికి ఎందుకు వచ్చావురా వెళ్లిపో అంటాడు.
సుమిత్ర షాక్
నాకు కావాల్సిన వాళ్లు ఈ ఇంట్లోనే ఉన్నారు అంటాడు దక్షిణామూర్తి. అప్పుడే వచ్చిన సుమిత్ర, దక్షిణామూర్తిని చూసి షాక్ తో చేతిలో ప్లేట్ కింద పడేస్తుంది. బాగున్నావా అమ్మా అని సుమిత్రను అడుగుతాడు దక్షిణమూర్తి. బతికి ఉన్నావా అని అడగండి అంటుంది సుమిత్ర. అలా అంటావేంటమ్మా నేను నీ తండ్రిని అంటాడు దక్షిణమూర్తి.
శివన్నారాయణ విశ్వరూపం
నా కూతురు చనిపోయిందని కర్మకాండలు చేసినప్పుడు ఏమైంది ఈ తండ్రి ప్రేమ, తిలోదకాలు వదిలనప్పుడు ఏమైంది అని ఆవేశంతో ఊగిపోతాడు శివన్నారాయణ. నీతి లేని నీ కుటుంబంతో వియ్యం అందడమే నా తప్పు అంటాడు దక్షిణామూర్తి. కోపంతో చేయి ఎత్తుతాడు శివన్నారాయణ. ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాని పరిస్థితిలో ఉంటారు కార్తీక్, దీప.
నా కూతురు చనిపోయిందని కర్మకాండలు చేసినప్పుడు ఏమైంది ఈ తండ్రి ప్రేమ, తిలోదకాలు వదిలనప్పుడు ఏమైంది అని ఆవేశంతో ఊగిపోతాడు శివన్నారాయణ. నీతి లేని నీ కుటుంబంతో వియ్యం అందడమే నా తప్పు అంటాడు దక్షిణామూర్తి. కోపంతో చేయి ఎత్తుతాడు శివన్నారాయణ. ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాని పరిస్థితిలో ఉంటారు కార్తీక్, దీప.
స్పృహ తప్పి పడిపోయిన సుమిత్ర
నువ్వు నీ కూతురు చనిపోయిందని ఎలా అనుకున్నావో.. నేను నా తండ్రి చనిపోయాడని అలాగే అనుకున్నాను. ఇక్కడినుంచి వెళ్లిపో అని తిడుతుంది సుమిత్ర. నేను నిజంగా చస్తే కానీ ఊరుకోవా.. అని గోడకు తల బాదుకొని స్పృహ తప్పి పడిపోతుంది. నువ్వు ముందు ఇక్కడి నుంచి వెళ్లిపో అని దక్షిణామూర్తిని అంటాడు శివన్నారాయణ. ఈ రోజు నేను వెళ్తాను కానీ, నువ్వు నన్ను వెతుక్కుంటూ వచ్చే రోజు వస్తుందని చెప్పి వెళ్లిపోతాడు దక్షిణమూర్తి.
ఈ కథ తెలుసుకోవాలి
సుమిత్రను గదిలోకి తీసుకెళ్తారు. అంతా సేవలు చేస్తూ ఉంటారు. దీప దక్షిణామూర్తి కోసం వెతుక్కుంటూ బయటకు వస్తుంది. కార్తీక్ ని అడుగుతుంది ఆయన వెళ్లిపోయారా అని. వెళ్లిపోయాడు అని చెప్తాడు కార్తీక్. తాత ఉన్నాడంటే అమ్మకు కుటుంబం కూడా ఉన్నట్లే కదా. ఈ కథేంటో మనం తెలుసుకోవాలి అంటుంది దీప.
శివన్నారాయణ కోపం
ఆ తర్వాత కార్తీక్, దీప కలిసి పారిజాతం దగ్గరికి వెళ్లి విషయం అడుగుతారు. నేను నోరు విప్పానంటే గొడవలు అయిపోతాయిరా, అవన్నీ మీరు తెలుసుకోకపోవడమే మంచిది అంటుంది పారు. దీంట్లో దాచేదేముంది. చెప్పు పారు అంటాడు కార్తీక్. పారు స్టార్ట్ చేయగానే, శివన్నారాయణ కోపంగా పారిజాతం అంటాడు. ఆ వ్యక్తి పేరు ఈ ఇంట్లో మరోసారి వినబడ్డానికి వీల్లేదు. అయినా నిన్ను ఆ విషయాల గురించి ఎవరు అడిగారు అంటాడు. జ్యోత్స్న అడిగిందని అబద్ధం చెప్తుంది పారు.
కార్తీక్ కి వార్నింగ్
జ్యోత్స్నను సీరియస్ గా చూసిన శివన్నారాయణ.. మీ అమ్మకు ఏ కుటుంబం లేదు. చనిపోయింది. ఇప్పుడు వాళ్ల జాతకాలు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్తాడు. అసలు దక్షిణామూర్తిని తీసుకొచ్చింది ఎవరు అని అడుగుతాడు. బావ తీసుకొచ్చాడని కార్తీక్ ని ఇరికిస్తుంది జ్యోత్స్న. ఎవరో తెలియక తీసుకొచ్చాని చెప్తాడు కార్తీక్. ఇకపై ఎవరొచ్చిన ఇంటి బయటే మాట్లాడు. స్నేహితులే కాదు శత్రువులు కూడా వస్తారు. వేషం చూసి మోసపోకు అంటాడు శివన్నారాయణ. అంతటితో నేటి కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.