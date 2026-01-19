Allu Arjun: స్టార్ హీరో కొంపముంచిన అల్లు అర్జున్, క్రేజీ సినిమా ఆగిపోయింది ?
దర్శకుడు లోకేశ్ కనగరాజ్, అల్లు అర్జున్తో కొత్త సినిమా ప్రకటించడంతో, అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 'ఖైదీ 2' ఆగిపోయిందా అనే చర్చ అభిమానుల్లో మొదలైంది.
ఖైదీ 2
లోకేశ్ కనగరాజ్ - కార్తీ కాంబోలో రాబోయే 'ఖైదీ 2' కోసం సౌత్ ఇండియన్ అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. లోకేశ్ కెరీర్లో ఖైదీ సినిమా ఒక టర్నింగ్ పాయింట్. లోకేశ్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ (LCU) మొదలవడానికి కూడా ఈ సినిమానే కారణం. రజినీకాంత్ 'కూలీ' సినిమా తర్వాత ఖైదీ 2 షూటింగ్ మొదలవుతుందని వార్తలొచ్చినా, లోకేశ్ ఇప్పుడు టాలీవుడ్ వైపు వెళ్ళిపోయాడు.
ఖైదీ 2 గురించి కార్తీ చెప్పిన సమాధానం
అల్లు అర్జున్ హీరోగా రాబోయే కొత్త సినిమా ప్రకటన కొద్ది రోజుల క్రితం వచ్చింది. ఇది అల్లు అర్జున్ 23వ సినిమా. దీంతో 'ఖైదీ 2' ఆగిపోయిందా అనే చర్చ అభిమానుల లో మొదలైంది. దీనిపై ఇటీవల కార్తీ ఇచ్చిన సమాధానం కూడా చర్చనీయాంశమైంది. 'సినిమా ఆగిపోయిందా?' అనే ప్రశ్నకు, 'దానికి లోకేశే సమాధానం చెప్పాలి' అని కార్తీ బదులిచ్చాడు. నలన్ కుమారస్వామి దర్శకత్వంలో తన కొత్త సినిమా 'వా వాతియార్' కోసం థియేటర్కు వచ్చినప్పుడు కార్తీ ఇలా స్పందించాడు.
బిజీగా ఉన్న లోకేశ్
ఈ ఏడాది ఆగస్టులో షూటింగ్ మొదలయ్యే లోకేశ్ - అల్లు అర్జున్ సినిమా భారీగా తెరకెక్కబోతోంది. ఈ సినిమాకి అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఇది అల్లు అర్జున్ 23వ సినిమా. ఈ సినిమా కోసం లోకేశ్ రూ.75 కోట్ల భారీ రెమ్యునరేషన్ తీసుకుంటున్నట్టు టాక్. రజినీకాంత్ 'కూలీ' తర్వాత లోకేశ్ కనగరాజ్ తీసే సినిమా ఇది. అట్లీతో చేస్తున్న తన 22వ సినిమా తర్వాతే అల్లు అర్జున్ ఈ ప్రాజెక్టులో చేరతాడు.
తమిళ దర్శకులను టార్గెట్ చేస్తున్న అల్లు అర్జున్
అట్లీ సినిమా భారీ బడ్జెట్తో, వీఎఫ్ఎక్స్కు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తూ రూపొందుతోంది. దీన్ని ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ సన్ పిక్చర్స్ నిర్మిస్తోంది. ప్యారలల్ యూనివర్స్ కథతో వస్తున్న ఈ సినిమాలో అల్లు అర్జున్ మూడు పాత్రల్లో కనిపిస్తాడని టాక్. అందులో ఒకటి యానిమేషన్ క్యారెక్టర్ కావచ్చని అంటున్నారు. ఈ సినిమా బడ్జెట్ రూ.800 కోట్లు అని సమాచారం.