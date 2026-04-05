- Kareena Kapoor: పెళ్లి తర్వాత ఆ పని చేయలేనని తేల్చి చెప్పేసిన హీరోయిన్.. ఏం జరిగిందో తెలుసా ?
Kareena Kapoor: పెళ్లి తర్వాత ఆ పని చేయలేనని తేల్చి చెప్పేసిన హీరోయిన్.. ఏం జరిగిందో తెలుసా ?
నటుడు అజయ్ దేవగన్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఓ పాత సంఘటన మళ్లీ వార్తల్లోకి వచ్చింది. 2013లో వచ్చిన 'సత్యాగ్రహ' సినిమాలో కరీనా కపూర్ లిప్లాక్ సీన్కు నో చెప్పారట. సైఫ్ అలీ ఖాన్తో పెళ్లి తర్వాతే కరీనా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అసలు అప్పుడేం జరిగింది?
అజయ్ దేవగన్
నటి కాజోల్ భర్త అజయ్ దేవగన్ ఏప్రిల్ 2న తన 57వ పుట్టినరోజు జరుపుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా, కరీనా కపూర్తో లిప్లాక్ సీన్కు సంబంధించిన ఓ ఆసక్తికరమైన కథ ఇప్పుడు బయటపడింది.
హీరోయిన్లు బోల్డ్ సీన్లలో..
ఈ రోజుల్లో హీరోయిన్లు బోల్డ్ సీన్లలో నటించడానికి పోటీ పడుతున్నారు. కానీ కొందరు నటీమణులకు మాత్రం హీరోతో లిప్లాక్ వంటి ఇంటిమేట్ సీన్లలో నటించడం కాస్త ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. చాలామంది ఎలాంటి మొహమాటం లేకుండా నటిస్తున్నా, కొందరు మాత్రం ఇలాంటి సీన్లకు దూరంగా ఉంటారు.
సైఫ్ అలీ ఖాన్ భార్య కరీనా కపూర్
సైఫ్ అలీ ఖాన్ భార్య కరీనా కపూర్ ఖాన్కు కూడా అప్పట్లో ఇలాంటి సమస్యే ఎదురైంది. ఇద్దరు పిల్లల తండ్రి సైఫ్ను పెళ్లి చేసుకున్నాక కూడా కరీనా బోల్డ్ డ్రెస్సుల్లో ఫొటోషూట్లు చేస్తూనే ఉంటారు. కొన్నిసార్లు డ్రెస్సింగ్ వల్ల ట్రోలింగ్కు కూడా గురవుతారు. కానీ కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన ఓ సంఘటనను ఆమె గుర్తుచేసుకున్నారు.
అజయ్ దేవగన్తో ముద్దు సీన్
2013లో వచ్చిన 'సత్యాగ్రహ' సినిమాలో అజయ్ దేవగన్తో ముద్దు సీన్లో నటించడానికి కరీనా నిరాకరించారు. కరీనా, అజయ్ కలిసి చాలా సినిమాలు చేశారు, ఇద్దరూ మంచి స్నేహితులు కూడా. గతంలో వాళ్లు ఎలాంటి మొహమాటం లేకుండా లిప్లాక్ సీన్లు చేశారు. కానీ 'సత్యాగ్రహ' సినిమాలోని లిప్లాక్ సీన్కు మాత్రం కరీనా ఒప్పుకోలేదు.
ఇద్దరి మధ్య ఇంటిమేట్ సీన్
2006లో వచ్చిన 'ఓంకార' సినిమా మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది. ఈ చిత్రంలో అజయ్ దేవగన్ సరసన కరీనా కపూర్ నటించారు. ఇందులో ఇద్దరి మధ్య ఓ ఇంటిమేట్ సీన్ కూడా ఉంది. విశాల్ భరద్వాజ్ డైరెక్ట్ చేసిన ఈ సినిమా తర్వాత, 2013లో ప్రకాష్ ఝా 'సత్యాగ్రహ' తీసినప్పుడు సీన్ మొత్తం మారిపోయింది. 'ఓంకార'తో పాటు 'సింగం', 'గోల్మాల్' చిత్రాల్లోనూ అజయ్తో కరీనా పనిచేశారు. ఈ సినిమాల్లో వాళ్ల కెమిస్ట్రీకి అభిమానులు ఫిదా అయ్యారు.
ఇంటిమేట్ సీన్కు ఓకే చెప్పిన కరీనా
'ఓంకార'లో ఇంటిమేట్ సీన్కు ఓకే చెప్పిన కరీనా, 'సత్యాగ్రహ' సినిమా టైంలో ఎందుకు వద్దన్నారో తెలుసా? దీని వెనుక ఓ కారణం ఉంది. 2012 అక్టోబర్ 16న కరీనా, సైఫ్ అలీ ఖాన్ను పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాతే సినిమాల్లో 'కిస్సింగ్ సీన్ల'పై కరీనా తన మనసు మార్చుకున్నారు.
పెళ్లి తర్వాత అలాంటి సీన్లు
పెళ్లయిన కొద్ది రోజులకే 'సత్యాగ్రహ' షూటింగ్ జరిగింది. ఓ పాటలో కరీనా, అజయ్ లిప్లాక్ చేయాల్సి వచ్చింది. కానీ పెళ్లి తర్వాత అలాంటి సీన్లు చేయలేనని కరీనా డైరెక్టర్ ప్రకాష్ ఝాకు స్పష్టంగా చెప్పారు. దీంతో ప్రకాష్ ఝా ఆ సీన్ను మార్చాల్సి వచ్చింది. గతంలో ఇమ్రాన్ హష్మీతో 'బద్తమీజ్ దిల్' సినిమాలో కూడా కరీనా కిస్సింగ్ సీన్కు నో చెప్పారు.
