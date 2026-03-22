- Home
- Entertainment
Karan Johar: జాన్వీలా యాక్టర్లు ఏజెన్సీలు ఎందుకు మారుస్తారు? అసలు విషయం చెప్పిన కరణ్
జాన్వీ కపూర్ లాంటి నటీనటులు టాలెంట్ ఏజెన్సీలను తరచుగా ఎందుకు మారుస్తున్నారో ఫిల్మ్మేకర్ కరణ్ జోహార్ వివరించారు. సోషల్ మీడియా ఒత్తిడి, నిరంతర పబ్లిక్ జడ్జ్మెంట్, ఈ తరం నటుల్లోని అశాంతి వంటి కారణాలను ఆయన బయటపెట్టారు.
Janhvi Kapoor
ఫిల్మ్మేకర్ కరణ్ జోహార్
ధర్మ ప్రొడక్షన్స్
నటులు తరచుగా ఏజెన్సీలు మారుతున్నప్పటికీ, టాలెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఇప్పటికీ ధర్మ ప్రొడక్షన్స్కు బలమైన, లాభదాయకమైన విభాగమని కరణ్ జోహార్ స్పష్టం చేశారు. ఈ ఇండస్ట్రీని ఆయన 'పాసింగ్ ది పార్శిల్' గేమ్తో పోల్చారు. ఇక్కడ నటులు టాప్ ఏజెన్సీల మధ్య నిరంతరం మారుతూ ఉంటారు. కొందరు కొత్త ప్రారంభం కోసం వెళ్తే, మరికొందరు తిరిగి వస్తుంటారు. అందుకే ఈ వ్యాపారం చాలా డైనమిక్గా ఉంటుందని ఆయన వివరించారు.
టాలెంట్కు సపోర్ట్ ఇస్తూనే..
ఇండస్ట్రీలో దీర్ఘకాలిక విశ్వసనీయత లోపించిందని కరణ్ జోహార్ అన్నారు. టాలెంట్ మేనేజ్మెంట్ను ఆయన 'గుర్తింపు లేని ఉద్యోగం' (thankless job) అని అభివర్ణించారు. నటులు తమ అభద్రతాభావం, తక్కువ సమయంలోనే ఫలితాలు ఆశించడం వల్లే ఏజెన్సీలను మారుస్తారని వివరించారు. అయితే, ఒక ఫిల్మ్మేకర్గా తాను ఏజెన్సీలతో సంబంధం లేకుండా, పాత్రకు ఎవరు సరిపోతారనే దానికే ప్రాధాన్యం ఇస్తానని చెప్పారు. అదే సమయంలో తన ప్రొడక్షన్ హౌస్తో అనుబంధం ఉన్న టాలెంట్కు సపోర్ట్ ఇస్తూనే ఉంటానని స్పష్టం చేశారు.