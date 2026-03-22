Suriya Karuppu: అసలు ఇది సూర్య చేయాల్సిన సినిమా కాదు, దళపతి విజయ్ ఎందుకు రిజెక్ట్ చేశాడో తెలుసా ?
ఆర్జే బాలాజీ దర్శకత్వంలో సూర్య హీరోగా రాబోతున్న 'కరుప్పు' సినిమా కథను మొదట విజయ్ కోసం రాశారట. ఈ ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని స్వయంగా ఆర్జే బాలాజీ బయటపెట్టారు.
తమిళ సినీ ఇండస్ట్రీలో ఎంతో ఆసక్తి రేపుతున్న 'కరుప్పు' సినిమా గురించి డైరెక్టర్ ఆర్జే బాలాజీ ఇటీవల ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం చెప్పారు. ఈ సినిమా కథను మొదట హీరో విజయ్కి చెప్పానని, దీంతో ఈ విషయం అభిమానుల లో పెద్ద చర్చకు దారితీసిందని తెలిపారు.
ఆ కథను విజయ్కి చెప్పా
దీనిపై బాలాజీ మాట్లాడుతూ.. 'కరుప్పు' సినిమా ఆలోచన వచ్చినప్పుడు, ఆ కథను విజయ్కి చెప్పానని, వినగానే ఆయన వెంటనే ఆసక్తి చూపారని తెలిపారు. కథలోని మెయిన్ పాయింట్ ఆయనకు నచ్చినా, పూర్తి స్క్రిప్ట్ సిద్ధం చేయడానికి మరింత సమయం పడుతుందని చెప్పడంతో సినిమా వెంటనే మొదలవ్వలేదు.
సామాజిక సందేశంతో
ఈ నిర్ణయం సరైనదేనా కాదా
ఈ విషయం బయటకు వచ్చాక, 'ఒకవేళ విజయ్ ఈ సినిమా చేసి ఉంటే ఎలా ఉండేది?' అనే చర్చ అభిమానుల్లో మొదలైంది. అదే సమయంలో, సూర్య తన నటనతో ఈ కథకు ఎలాంటి కొత్తదనం తెస్తాడో అనే ఆసక్తి కూడా పెరిగింది. మొత్తానికి, ఒక కథ ప్రయాణం ఎన్ని మలుపులు తిరిగి చివరికి మరో నటుడి దగ్గరికి ఎలా చేరుతుందో ఈ సంఘటన చూపిస్తుంది. 'కరుప్పు' సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక, ఈ నిర్ణయం సరైనదేనా కాదా అనేది అభిమానులే తేలుస్తారు.