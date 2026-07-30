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- Kangana Ranaut: కంగనా రనౌత్ ఎంత రిచ్ తెలుసా? ఎంపీ గారి ఆస్తులు, కార్లు, ఇల్లు ఆస్తుల విలువ తెలిస్తే షాక్ అవుతారు?
Kangana Ranaut: కంగనా రనౌత్ ఎంత రిచ్ తెలుసా? ఎంపీ గారి ఆస్తులు, కార్లు, ఇల్లు ఆస్తుల విలువ తెలిస్తే షాక్ అవుతారు?
Kangana Ranaut: బ్లాక్బస్టర్ సినిమాల నుంచి పార్లమెంట్ వరకు.. రెండు దశాబ్దాల్లో కంగనా రనౌత్ భారీగా సంపాదించారు. బీజేపీ ఎంపీగా గెలిచిన ఆమె నికర ఆస్తుల విలువ, డిక్లేర్ చేసిన ఆస్తులు, ఆదాయ మార్గాలు, లగ్జరీ కార్లు, ఇళ్ల వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం.
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Image Credit : instagram
కంగనా రనౌత్ నికర ఆస్తుల విలువ
నటి నుంచి రాజకీయ నాయకురాలిగా మారిన కంగనా రనౌత్, హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని మండీ నుంచి బీజేపీ ఎంపీగా గెలిచారు. ఆమె దేశంలోని అత్యంత సంపన్న సెలబ్రిటీ రాజకీయ నాయకుల్లో ఒకరు. 2024 లోక్సభ ఎన్నికల అఫిడవిట్ ప్రకారం, ఆమె మొత్తం ఆస్తుల విలువ ₹91.66 కోట్లుగా ప్రకటించారు. అప్పులు ₹17.38 కోట్లుగా ఉన్నాయి. ఇక 2026లో ప్రచురించిన ఆర్థిక అంచనాల ప్రకారం, ఆమె నికర ఆస్తుల విలువ సుమారు ₹96 కోట్లు ఉంటుందని తెలుస్తోంది. అనధికారిక అంచనాలు వేరుగా ఉండొచ్చు.
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Image Credit : Getty
కంగనా రనౌత్ ఆదాయ మార్గాలు
కంగనాకు పలు మార్గాల నుంచి ఆదాయం వస్తుంది. వాటిలో కొన్ని: బాలీవుడ్ సినిమాల్లో నటన, మణికర్ణిక ఫిల్మ్స్ బ్యానర్పై సినిమా నిర్మాణం, బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్లు, పెట్టుబడులు, ఆస్తులు, ఇళ్లపై వచ్చే అద్దె ఆదాయం, పార్లమెంట్ సభ్యురాలిగా జీతం, ఇతర అలవెన్సులు.
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Image Credit : Getty
ఎన్నికల అఫిడవిట్లో ప్రకటించిన ఆస్తులు
ఆమె ఎన్నికల అఫిడవిట్ ప్రకారం ఆస్తుల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి: మొత్తం ఆస్తులు: ₹91.66 కోట్లు, చరాస్తులు: ₹28.73 కోట్లు, స్థిరాస్తులు: ₹62.93 కోట్లు, చేతిలో ఉన్న నగదు: సుమారు ₹2 లక్షలు, బ్యాంకు డిపాజిట్లు: దాదాపు ₹1.35 కోట్లు, అప్పులు: ₹17.38 కోట్లు.
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Image Credit : Instagram
విలాసవంతమైన కార్ల కలెక్షన్
కంగనా అఫిడవిట్ ప్రకారం, ఆమె వద్ద ₹5.4 కోట్లకు పైగా విలువైన లగ్జరీ వాహనాలు ఉన్నాయి. వాటిలో మెర్సిడెస్-బెంజ్ మేబ్యాక్, బీఎండబ్ల్యూ 7 సిరీస్, మెర్సిడెస్-బెంజ్ జీఎల్ఈ ఎస్యూవీ, ఒక వెస్పా స్కూటర్ కూడా ఉన్నాయి.
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Image Credit : Instagram
నగలు, ఇతర విలువైన వస్తువులు
ఈ నటి వద్ద భారీగా నగల కలెక్షన్ కూడా ఉంది. అందులో సుమారు 6.7 కిలోల బంగారం, దాదాపు 60 కిలోల వెండి, ఇంకా వజ్రాభరణాలు ఉన్నాయి. కంగనాకు పలు రియల్ ఎస్టేట్ ఆస్తులు ఉన్నాయి. వాటిలో ముంబైలో ఒక విలాసవంతమైన బంగ్లా, హిమాచల్ ప్రదేశ్లో నివాస, వ్యవసాయ ఆస్తులు ఉన్నాయి. ఎన్నికల అఫిడవిట్లో ప్రకటించిన ప్రకారం, ఆమె ఇతర స్థిరాస్తుల విలువ దాదాపు ₹63 కోట్లు.
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