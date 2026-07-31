- Home
- Entertainment
- Naga Babu: చిరంజీవితో నాగబాబుకి గొడవ జరిగితే సర్ధిచెప్పేది ఎవరు? మెగా బ్రదర్ చెప్పిన రహస్యం..
Naga Babu: చిరంజీవితో నాగబాబుకి గొడవ జరిగితే సర్ధిచెప్పేది ఎవరు? మెగా బ్రదర్ చెప్పిన రహస్యం..
Naga Babu:మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఆయన తమ్ముళ్ళిద్దరు ఎంత కలిసిమెలిసి ఉంటారో అందరికి తెలుసు. మరి వీరి మధ్య గొడవలు వస్తే ఎవరు సర్ధిచెపుతారో తెలుసా? మెగా బ్రదర్ నాగబాబు వెల్లడించిన రహస్యం ఏంటంటే?
మెగా అన్నదమ్ముల అనుబంధం
తెలుగు చిత్రసీమలో 'మెగా ఫ్యామిలీ'కి ఉన్న ప్రత్యేకతే వేరు. అందులోనూ మెగాస్టార్ చిరంజీవి, ఆయన తమ్ముళ్లు ఇద్దరు నాగబాబు, పవన్ కళ్యాణ్ ఎంత కలిసి మెలిసి ఉంటారో అందరికి తెలుసు. ఇక మెగాస్టార్ కు ఆయన పెద్ద తమ్ముడు నాగబాబు మధ్య ఉన్న అనుబంధం చాలా ప్రత్యేకం. ఎంతటి ఆప్యాయత ఉన్న కుటుంబంలోనైనా చిన్నపాటి అభిప్రాయ భేదాలు, గొడవలు రావడం సహజం. అన్న చిరంజీవితో తాను కూడా కొన్ని విషయాలలో విభేదిస్తానని నాగబాబు ఓ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించాడు. చిన్న చిన్న విషయాలకు తాము వాదులాడుకుంటామని ఆయన అన్నారు.
చిరంజీవి-నాగబాబు గొడవపడితే సర్ధిచెప్పేది ఎవరు?
ఓ ఇంటర్వ్యూలో నాగబాబు మాట్లాడుతూ – "నాకు, అన్నయ్య చిరంజీవికి మధ్య ఏదైనా విషయంపై అభిప్రాయ భేదాలు లేదా గొడవలు వస్తే, వదిన సురేఖ గారు మధ్యలో వచ్చి సర్దిచెబుతారు. ఒకవేళ మా ఇద్దరి మధ్య ఏదైనా పట్టింపు వస్తే.. నాది కరెక్ట్ అయితే అన్నయ్య నా మాట వింటారు. లేదంటే నేను వింటాను.. ఒక్కొక్క సారి.. గొడవ పెద్దది అయితే నన్ను పక్కకు పిలిచి... మా వదిన నన్ను ఓదార్చడమో, నచ్చజెప్పడమో చేసి చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారు" అని వదిన సురేఖ గొప్పతనం గురించి నాగబాబు కొనియాడారు. ఒక తల్లిలాగా, కుటుంబానికి పెద్ద దిక్కుగా ఉంటూ అన్నదమ్ముల మధ్య ఎటువంటి దూరం రాకుండా ఆమె బంధాలను నిలబెడతారని మెగా అభిమానులు సంబరపడుతున్నారు.
మెగా సోదరుల మధ్య ఐక్యత
చిరంజీవి, నాగబాబు, పవన్ కళ్యాణ్ – ఈ ముగ్గురు సోదరులు సినిమా రంగంలోనూ, వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ ఒకరికొకరు ఎల్లప్పుడూ వెన్నుదన్నుగా నిలిచారు. ముఖ్యంగా నాగబాబు ఎన్నో సందర్భాల్లో తన అన్నయ్య చిరంజీవిని కేవలం అన్నగా మాత్రమే కాకుండా, ఒక తండ్రి సమానుడిగా భావిస్తానని చెప్పారు. ఇక ఏ విషయంలో అయినా ముగ్గరు మెగా అన్నాదమ్ములు ఒకే మాట మీద ఉంటారు. ముఖ్యంగా చిరంజీవి మాటంటే తమ్ముళ్లు ఇద్దరు వేదంలా భావిస్తారు. ఏ స్థాయిలో ఉన్న నాగాబాబు, పవన్ కళ్యాణ్ లో చిరంజీవి అంటే భయం, భక్తి రెండు ఉంటాయి. మెగాస్టార్ కోపంలో తిట్టినా ఒక్క మాట అనకుండా భరిస్తుంటారు. చిరంజీవి కూడా తమ్ముళ్లను అంతే ప్రేమగా చూసుకుంటుంటారు. ఏదైనా విషయంలో కోపంతో రెండు మాటలు అన్నా.. ఆతరువాత దగ్గరికి తీసుకోవడం ఆయనకు అలవాటు.
తండ్రి తరువాత తండ్రిలా..
అన్నయ్య చిరంజీవి ప్రేమ మా తండ్రి తరువాత తండ్రిలా ఉంటుంది అన్నారు నాగబాబు. ఆయన కోపం వస్తే ఎంతలా తిడతారో.. అంతకంటే రెట్టింపు ప్రేమ చూపిస్తారు. ఎప్పుడు మమ్మల్ని కనిపెట్టుకుని ఉంటారు. తమ్ముళ్లంటే ఆయనకు చాలా ప్రేమ.. అని నాగబాబు అన్నారు. మాకు ఇంత వయసు వచ్చింది.. మా పిల్లలు కూడా పెద్దవాళ్లు అయ్యారు.. హీరోలు అయ్యారు.. అయినా సరే మేం తప్పుచేస్తే .. అన్న చేతుల్లో చిన్నపిల్లలా తిట్లు తినాల్సిందే అని అన్నారు నాగబాబు.