- Home
- Entertainment
- ఇండియన్ సినిమాలోనే బిగ్గెస్ట్ మల్టీస్టారర్..రజినీకాంత్ తో కలిసి నటిస్తున్నట్లు ప్రకటించిన కమల్
ఇండియన్ సినిమాలోనే బిగ్గెస్ట్ మల్టీస్టారర్..రజినీకాంత్ తో కలిసి నటిస్తున్నట్లు ప్రకటించిన కమల్
సైమా అవార్డుల వేడుకలో పాల్గొన్న కమల్హాసన్, తన తదుపరి చిత్రంలో రజనీకాంత్తో కలిసి నటించనున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించారు.
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
Rajini Kamal Movie Update
ఇండియన్ సినిమాలోనే రజనీకాంత్, కమల్హాసన్ అగ్ర హీరోలుగా ఉన్నారు. వీళ్లిద్దరూ చాలా సినిమాల్లో కలిసి నటించారు. కానీ 1979లో వచ్చిన 'నినైతాలే ఇనిక్కమ్' తర్వాత కలిసి నటించలేదు. దాదాపు 46 ఏళ్ల తర్వాత వీళ్లిద్దరూ మళ్ళీ కలిసి నటిస్తున్నారనే వార్త గత నెలలో కోలీవుడ్లో వైరల్ అయ్యింది. దాని గురించి కమల్ మొదటిసారి మాట్లాడారు.
రజినీతో కలిసి నటిస్తున్నట్లు కమల్ ధృవీకరించారు
దుబాయ్లో జరిగిన సైమా అవార్డుల వేడుకలో కమల్ పాల్గొన్నారు. ఉత్తమ చిత్రం అవార్డును 'అమరన్' గెలుచుకుంది. ఆ సినిమా నిర్మాతగా కమల్ ఆ అవార్డును అందుకున్నారు. అప్పుడు వేడుకకు వ్యాఖ్యాతగా వ్యవహరించిన నటుడు సతీష్, ఒక గొప్ప విషయం జరగబోతోందని వార్తలు విన్నామని, అది నిజమే అయితే బాగుంటుందని అన్నారు. అది నిజమేనా అని అడిగారు. దానికి కమల్ తనదైన శైలిలో సమాధానం చెప్పి అందరికీ ఆశ్చర్యం కలిగించారు.
కమల్ చెప్పిన సమాధానం
కమల్ ఇలా అన్నారు: “అది గొప్ప విషయమా కాదా అనేది ప్రేక్షకులే చెప్పాలి. జరగకముందే గొప్ప విషయం అంటే ఎలా? వాళ్ళు గొప్పదని చెబుతూ ఉంటారు” అని కమల్ అనగానే, సతీష్ అందుకుని, “ఉలగ నాయకన్, సూపర్ స్టార్ కలిసి నటిస్తున్నారు” అని అన్నారు. దానికి కమల్ నవ్వుతూ, “మేము కలిసి చాలా రోజులైంది. ఇన్నాళ్లు ఇష్టంగానే దూరంగా ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఒక బిస్కెట్ ని పగలగొట్టి ఇద్దరికీ ఇస్తున్నారు. మాకిద్దరికీ ఒక్కొక్క బిస్కెట్ కావాలని అనుకున్నాం. అది తీసుకుని బాగా తిన్నాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ సగం బిస్కెట్ చాలు అనుకున్నాం. అందుకే మళ్ళీ కలుస్తున్నాం” అని ప్రకటించారు.
మా మధ్య పోటీ లేదు
కమల్ మాట్లాడుతూ, “మా మధ్య పోటీ మీరే పెట్టారు. మాకు పోటీ లేదు, అవకాశం దొరికిందే గొప్ప విషయం. మేమిద్దరం మాదిరిగా ఉండాలని అప్పుడే నిర్ణయించుకున్నాం. అలాగే ఆయన ఉన్నారు, నేను ఉన్నాను. ఇద్దరం కలవడం వ్యాపారపరంగా ఆశ్చర్యం కలిగించవచ్చు, కానీ మాకు ఇది ఎప్పుడో జరగాల్సింది, ఇప్పుడైనా జరుగుతోందని సంతోషంగా ఉంది” అని అన్నారు. ఈ చిత్రాన్ని కమల్ హాసన్ రాజ్ కమల్ ఫిలిమ్స్, రెడ్ జెయింట్ మూవీస్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. లోకేష్ కనకరాజ్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. త్వరలోనే ఈ చిత్రం గురించి అధికారిక ప్రకటన వెలువడనుంది.