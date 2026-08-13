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- Chiranjeevi: కృష్ణం రాజు, మురళీ మోహన్ అసలైన హీరోలు.. చిరంజీవి సైడ్ క్యారెక్టర్, కానీ ఏం జరిగిందో తెలుసా
Chiranjeevi: కృష్ణం రాజు, మురళీ మోహన్ అసలైన హీరోలు.. చిరంజీవి సైడ్ క్యారెక్టర్, కానీ ఏం జరిగిందో తెలుసా
చిరంజీవి కెరీర్ బిగినింగ్ లో చేసిన చిన్న పాత్ర గురించి రచయిత జీఆర్ మహర్షి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. చిరంజీవి, ఎన్టీఆర్ గురించి ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్ అవుతున్నాయి.
Chiranjeevi
చిరంజీవి తన కెరీర్ లో ఎన్నో ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొంటూ ఎదిగారు. తొలి చిత్రం నుంచే కష్టపడే తత్వం అలవాటు చేసుకున్నారు. దీనితో చిరంజీవి ప్రతిభని అందరూ గమనించారు. మొదట చిన్న పాత్రలతోనే చిరంజీవి కెరీర్ ప్రారంభం అయింది. చిరంజీవి కెరీర్ బిగినింగ్ లో పడ్డ కష్టాల గురించి సీనియర్ జర్నలిస్ట్, రచయిత జీఆర్ మహర్షి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఎవరి కష్టాలు వారివే
చాలా మంది ఎన్టీఆర్, చిరంజీవిని పోల్చుతూ మాట్లాడుతుంటారు. అది కరెక్ట్ కాదు అని ఆయన అన్నారు. జీఆర్ మహర్షి మాట్లాడుతూ ఎన్టీఆర్, చిరంజీవి ఇద్దరూ వేర్వేరు టైం పీరియడ్స్ లో నటులు అయ్యారు. ఎన్టీఆర్ పడ్డ కష్టాలు ఎన్టీఆర్ వే.. చిరంజీవి కష్టాలు చిరంజీవివే.. ఎవ్వరినీ తీసిపారేయలేం. చిరంజీవి చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యారు. పునాదిరాళ్లు చిత్రంతో చిరంజీవి ఎవ్వరికీ పెద్దగా రిజిస్టర్ కాలేదు.
చాలా తక్కువ సీన్లు
పున్నమి నాగు సినిమాలో ఆయన బాడీ లాంగ్వేజ్, నటన అందరినీ ఆకట్టుకుంది. కాస్త ఇండస్ట్రీలో రిజిస్టర్ అయ్యారు. కెరీర్ బిగినింగ్ లో చిరంజీవి ఎంత చిన్న పాత్రలు చేశారంటే.. మనవూరి పాండవులు సినిమాలో చిరంజీవి పేరుకే హీరో. అసలైన హీరోలు కృష్ణంరాజు, మురళీ మోహన్. ఆ చిత్రంలో చిరంజీవికి చాలా తక్కువ సీన్లు ఉంటాయి.
సైడ్ క్యారెక్టర్ లో చిరంజీవి
ఆ సినిమాలో ఒక రకంగా చిరంజీవి సేడ్ క్యారెక్టర్ అనే చెప్పాలి. అయినప్పటికీ చిరంజీవి తన బాడీ లాంగ్వేజ్ తో అందరినీ ఆకర్షించారు. ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా మెయిన్ హీరోగా చిరంజీవికి అవకాశాలు మొదలయ్యాయి. పెళ్లి చేసుకునే సమయానికి కెరీర్ జోరందుకుంది. పెళ్లి తర్వాత ఆయనకి ఇంకా బాగా కలసివచ్చింది అని మహర్షి తెలిపారు.
ఎన్టీఆర్ బలం పౌరాణిక చిత్రాలు
ఇక ఎన్టీఆర్ నాటకాలు వేస్తూ సినిమాల్లోకి వచ్చారు. పౌరాణిక చిత్రాలు తన బలం అని తెలుసుకున్న తర్వాత ఎన్టీఆర్ కి తిరుగులేకుండా పోయింది. దానవీర శూర కర్ణ చిత్రంలో కర్ణుడిగా, దుర్యోధనుడిగా, శ్రీకృష్ణుడిగా ఎన్టీఆర్ అంత అద్భుతంగా నటించారు అంటే ఆ పాత్రల పట్ల ఆయనకున్న పట్టు, పట్టుదల అలాంటిది అని మహార్షి తెలిపారు.