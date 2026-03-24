- రణ్వీర్ సింగ్పై కాజల్ అగర్వాల్ కామెంట్స్.. ధురంధర్ 2 చూసిన ఆమె ఏమని పోస్ట్ చేసిందంటే?
రణ్వీర్ సింగ్పై కాజల్ అగర్వాల్ కామెంట్స్.. ధురంధర్ 2 చూసిన ఆమె ఏమని పోస్ట్ చేసిందంటే?
రణ్వీర్ సింగ్ నటనకు కాజల్ అగర్వాల్ ఫిదా అయ్యారు. ' ధురంధర్ 2 లో రణ్వీర్ చేసిన మ్యాజిక్ నుంచి ఇంకా బయటకు రాలేకపోతున్నానని, అతని నటన, కష్టం అద్భుతమని ప్రశంసించారు.
ధురంధర్ : ది రివెంజ్ సంచలనం..
బాలీవుడ్ ఎనర్జిటిక్ స్టార్ రణ్వీర్ సింగ్ నటించిన 'ధురంధర్ : ది రివెంజ్' సినిమా ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఈ చిత్రానికి ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వం వహించారు.ఈ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ బాక్సాఫీస్ వద్ద సునామీ సృష్టిస్తోంది. సినీ ప్రముఖుల మనసులను కూడా గెలుచుకుంటోంది. సాధారణ ప్రేక్షకుల నుంచి సెలబ్రిటీల వరకు అందరూ ఈ సినిమా మేకింగ్, రణ్వీర్ నటనకు ఫిదా అవుతున్నారు. ఇప్పుడు ఈ జాబితాలో కాజల్ అగర్వాల్ కూడా చేరారు.
ధురంధర్ : ది రివెంజ్ పై కాజల్ రివ్యూ..
ఇటీవల 'ధురంధర్ 2' సినిమా చూసిన కాజల్ అగర్వాల్, తన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో సినిమాపై చాలా ఎమోషనల్ రివ్యూను పంచుకున్నారు.సినిమాలోని ప్రతీ అంశాన్ని ఆమె ప్రశంసించారు. 'ధురంధర్ : ది రివెంజ్... ఒక్కసారి ప్రశాంతంగా ఆలోచించండి, ఈ సినిమా మీ మనసు లోతుల్లోకి వెళ్లనివ్వండి' అని రాస్తూ సినిమా తీవ్రతను వివరించారు.
రణ్వీర్ సింగ్ నటనకు ఫిదా
డైరెక్టర్ గురించి ఏమంటుందంటే?
యామీ గౌతమ్ గురించి మాట్లాడుతూ..
700 కోట్ల కలెక్షన్స్..
గత ఏడాది డిసెంబర్లో విడుదలైన 'ధురంధర్ ' మొదటి భాగం లాగే, 'ధురంధర్ : ది రివెంజ్' కూడా బాక్సాఫీస్ వద్ద దూసుకుపోతోంది. మార్చి 19న విడుదలైన ఈ సినిమా కేవలం నాలుగు రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు రూ.700 కోట్లు వసూలు చేసి కొత్త రికార్డు సృష్టించింది. సెలబ్రిటీల ప్రశంసలు సినిమా విజయానికి మరింత ఊపునిస్తాయని సినీ నిపుణులు అంటున్నారు.