సౌత్ హీరోలపై నోరు పారేసుకున్న జ్యోతిక, ఇచ్చి పడేస్తున్న నెటిజన్స్, ట్రోలింగ్ మామూలుగా లేదుగా
సౌత్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో స్టార్ గా మారి, సౌత్ హీరోను పెళ్లాడి, సౌత్ లో తన సగం లైఫ్ ను గడిపిన హీరోయిన్ జ్యోతిక, సౌత్ హీరోలు, సినిమాలపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసి వివాదం అయ్యింది జ్యోతిక. ప్రస్తుతం ఆమెపే సోషల్ మీడియాలో నాన్ స్టాప్ గా ట్రోలింగ్ నడుస్తోంది.
నటి జ్యోతిక స్టార్ హీరోయిన్ మాత్రమే కాదు తమిళ స్టార్ సూర్య భార్యగానూ తెలుగులో అందరికి ఆమె తెలుసు. టాలీవుడ్ లో కూడా సూపర్ హిట్ సినిమాల్లో ఆమె నటించి మెప్పించింది. ‘ఠాగూర్’, ‘మాస్’, ‘షాక్’ వంటి సినిమాలతో తెలుగు ప్రేక్షకుల మనసులు గెలిచిన ఆమె, తన తమిళ సినిమాల డబ్బింగ్ వెర్షన్ మూవీస్ తో కూడా మంచి ఫాలోయింగ్ తెచ్చుకుంది. ముంబైలో జన్మించినా, సౌత్ ఇండియన్ సినిమా పరిశ్రమలో స్టార్ హోదా సంపాదించి ఇక్కడే స్థిరపడిపోయింది.
ఈమధ్యే సౌత్ సినిమాను వదిలేసి.. ఫ్యామిలీతో సహా ముంబయ్ లో సెటిల్ అయ్యింది జ్యోతిక. బాలీవుడ్ లో వరుసగా ఆఫర్లు సాధిస్తోంది. ఇన్నాళ్లు సౌత్ లో ఉంటూ.. సౌత్ స్టార్ గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న జ్యోతిక.. ఇప్పుడు సౌత్ సినిమాలు, సౌత్ హీరోలనే విమర్శిస్తోంది. రీసెంట్ గా బాలీవుడ్ లో ఓ ప్రాజెక్ట్ పూర్తి చేసిన జ్యోతిక, ముంబైలో జరుగుతున్న ప్రమోషన్ ఈవెంట్లో పాల్గొని మీడియాతో మాట్లాడుతూ కొన్ని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
జ్యోతిక మాట్లాడు “నేను సౌత్లో చాలా మంది స్టార్ హీరోలతో పనిచేశాను. కానీ అక్కడ మహిళలకు అంత ప్రాముఖ్యత ఇవ్వరు. కొన్ని సినిమాల్లో మమ్మల్ని పోస్టర్ పైన కూడా వేయరు,” అని జ్యోతిక పేర్కొన్నారు. ఆమె ఈ సందర్భంగా బాలీవుడ్ నటులు అజయ్ దేవగన్, మలయాళ స్టార్ మమ్ముట్టిని ప్రశంసిస్తూ, "వాళ్లు మహిళల పట్ల గౌరవంతో వ్యవహరిస్తారు, వారి పాత్రలకు ప్రాముఖ్యత ఇస్తారు" అని అన్నారు.
జ్యోతిక చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో, సౌత్ ఇండస్ట్రీ అభిమానులు, ముఖ్యంగా సూర్య ఫ్యాన్స్ తీవ్రంగా స్పందిస్తున్నారు. ఆమె చెసిన ఈ వ్యాఖ్యలకు విరుద్ధంగా ఉన్న పలు పోస్టర్లు, ఫోటోలను షేర్ చేస్తూ "ఇవి సౌత్ సినిమాలే కదా, అందులో మీ ఫొటోలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి" అంటూ ప్రశ్నిస్తున్నారు. "సూర్య భార్య అనే గౌరవంతో మేం మౌనంగా ఉన్నాం, కానీ ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు మంచిది కావు. " అని కొందరు ఫ్యాన్స్ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
అంతేకాకుండా, మమ్ముట్టి సార్ కూడా సౌత్ ఇండస్ట్రీకి చెందిన వారు అని గుర్తు చేస్తూ, "సౌత్లో ఎదిగిన మీరు ఇప్పుడు బాలీవుడ్లో సౌత్ని విమర్శించడం ఏమిటి?" అంటూ నెటిజన్లు అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇక జ్యోతిక ఈ ట్రోల్స్కు స్పందిస్తారా లేదా అన్నది ప్రస్తుతం ఆసక్తికర విషయంగా మారింది. ఆమె వ్యాఖ్యలపై వివరణ ఇస్తారో లేదో వేచి చూడాల్సిందే. కానీ ఈ వ్యాఖ్యలు, సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంమారాయి.