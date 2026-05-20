- Jr NTR Mother: కూతురు పుట్టకూడదని కోరుకున్న ఎన్టీఆర్ తల్లి, మనసులో చెప్పుకోలేని ఆవేదన..దేవుళ్ళకు మొక్కుతూ
జూనియర్ ఎన్టీఆర్ తన తల్లి గురించి ఎమోషనల్ కామెంట్స్ చేశారు. తన తల్లి షాలిని, తండ్రి హరికృష్ణ మధ్య బంధం ఎలా ఉండేదో వివరించారు. ఎన్టీఆర్ ఏమన్నారో ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.
జూనియర్ ఎన్టీఆర్ పుట్టినరోజు
యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ నేడు తన 43వ జన్మదిన వేడుకలు సెలెబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాడు. సోషల్ మీడియాలో అభిమానుల నుంచి, ప్రముఖుల నుంచి తారక్ కి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఈ మరోవైపు డ్రాగన్ మూవీ గ్లింప్స్ హంగామా బాగా వైరల్ అవుతోంది. ఈ సందర్భంగా ఎన్టీఆర్ కి సంబంధించిన విశేషాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. నందమూరి హరికృష్ణ, షాలిని లకు పుట్టిన సంతానమే తారక్.
తల్లి గురించి ఎమోషనల్ కామెంట్స్
తన తల్లి గురించి ఎన్టీఆర్ ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తన తల్లి తనని చిన్నతనంలో బాగా కొట్టేది అని ఎన్టీఆర్ అన్నారు. ఎందుకు అలా చేసేవారు ? ఆమె మనసులో ఏమైనా చెప్పుకోలేని బాధలు ఉన్నాయా ? ఆ కోపంతోనే కొట్టేవారా ? అని యాంకర్ ప్రశ్నించారు. దీనికి తారక్ బదులిస్తూ.. ఛీ ఛీ అలాంటిది ఏమీ లేదు.
కొడుకు పుట్టాలి అని మొక్కుకున్న ఎన్టీఆర్ తల్లి
మా అమ్మ దేవుడా నాకు కొడుకు పుట్టాలి అని మొక్కుకునేవారు. కూతురు మాత్రం వద్దు అని మొక్కుకున్నారు. కానీ అలా కోరుకోవడం వెనుక ఉన్న కారణం మాత్రం తారక్ చెప్పలేదు. నాకు మాత్రం లోకాన్ని ఎప్పుడూ గమనిస్తూ ఉండు అని చెప్పేవారు. మా అమ్మ చాలా సరదాగా ఉంటారు. ఆ విషయం చాలా మందికి తెలియదు.
హరికృష్ణ, షాలిని మధ్య బంధం
మీ తల్లి విషయంలో నాన్నగారు ఎలా ఉండేవారు అని ప్రశ్నించగా.. వండ్రఫుల్ అని సమాధానం ఇచ్చారు. ఆయన చాలా మంచి భర్త, మంచి తండ్రి అని తారక్ సమాధానం ఇచ్చారు. బహిరంగంగా పెద్దగా చెప్పలేదు కానీ.. ఎప్పుడూ ఆయన నాకు ముగ్గురు కొడుకులు, ఒక కూతురు అని చెబుతూనే ఉండేవారు.
పట్టుపట్టి తీసుకెళ్లా
మా అమ్మ బయటకు రావడానికి అంతగా ఇష్టపడేవారు కాదు. కానీ యమదొంగ ఆడియో లాంచ్ కి మాత్రం పట్టుపట్టి తీసుకెళ్లా. ఎందుకంటే యముడి గెటప్ లో కనిపించా. ఆ మూవీకి సన్నబడడం అనేది నాకు పునర్జన్మ అని తారక్ తెలిపారు.