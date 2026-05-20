- Karuppu Collections: 200 కోట్లకు చేరువలో సూర్య వీరభద్రుడు, 5వ రోజు కరుప్పు కలెక్షన్లు ఎంత?
ఆర్జే బాలాజీ దర్శకత్వంలో సూర్య, త్రిష జంటగా నటించిన 'కరుప్పు(వీరభద్రుడు) సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద దూసుకుపోతోంది. 200 కోట్లకు దగ్గరలో ఉంది. ఈ సినిమా ఐదో రోజు కలెక్షన్ల వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
బాక్సాఫీస్ దగ్గర వీరభద్రుడి దూకుడు
సూర్య హీరోగా నటించిన 'కరుప్పు' (వీరభద్రుడు) సినిమాకు ప్రేక్షకుల నుంచి అదిరిపోయే రెస్పాన్స్ వస్తోంది. బాక్సాఫీస్ దగ్గర కూడా ఈ సినిమా కలెక్షన్ల వర్షం కురిపిస్తోంది. ఆర్జే బాలాజీ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో త్రిష హీరోయిన్గా నటించింది.
డ్రీమ్ వారియర్ పిక్చర్స్ నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి సాయ్ అభయంకర్ సంగీతం అందించారు. 'మూకుత్తి అమ్మన్' సక్సెస్ తర్వాత, ఓ పెద్ద హీరోతో సినిమా చేయాలనుకున్న ఆర్జే బాలాజీ, మొదట ఈ కథను విజయ్కి చెప్పినట్లు సమాచారం.
విజయ్ దళపతి మిస్ అయిన సినిమా?
ఆ తర్వాత కొన్ని మార్పులతో ఈ కథ సూర్య దగ్గరకు వెళ్లింది. ఆయన వెంటనే ఓకే చెప్పినట్లు చెబుతున్నారు. అప్పుడే ఈ సినిమాకు 'కరుప్పు'(వీరభద్రుడు) అని పేరు పెట్టారు. చాలా కాలం తర్వాత సూర్య-త్రిష జోడీ మళ్లీ కలవడంతో అభిమానుల్లో అంచనాలు పెరిగాయి.
మొదట మే 14న విడుదల కావాల్సిన ఈ సినిమా, నిర్మాణపరమైన సమస్యలతో ఒకరోజు ఆలస్యంగా మే 15న థియేటర్లలోకి వచ్చింది. విడుదల ఆలస్యమైనప్పుడు ఆర్జే బాలాజీ ఎమోషనల్ అవుతూ మాట్లాడిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. చాలామంది ఆయనకు సపోర్ట్ తెలిపారు.
మంచి స్పందన రాబడుతున్న సినిమా..
5వ రోజు కరుప్పు కలెక్షన్లు..
ఇదిలా ఉండగా, 'కరుప్పు'(వీరభద్రుడు) సినిమా కలెక్షన్ల వివరాలు కూడా అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. బాక్సాఫీస్ లెక్కలు చెప్పే Sacnilk వెబ్సైట్ ప్రకారం, ఈ సినిమా ఐదో రోజున ఇండియాలో సుమారు 12.75 కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేసింది. ఐదు రోజుల్లో ఇండియాలో మొత్తం 110 కోట్ల రూపాయలు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా 161 కోట్ల రూపాయలు దాటినట్లు సమాచారం.
ప్రస్తుత స్పందన చూస్తుంటే, ఈ సినిమా త్వరలోనే 200 కోట్ల రూపాయల క్లబ్లో చేరవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. అదే జరిగితే, సూర్య కెరీర్లో 200 కోట్లు వసూలు చేసిన మొదటి సినిమాగా 'కరుప్పు' రికార్డు సృష్టిస్తుంది.