Dragon : 4.28 నిమిషాల ప్రోమోలో 12 స్టార్లు.. 8 మంది విలన్లు! ఎన్టీఆర్ డ్రాగన్ లో ఎవరిది ఏ పాత్ర?
జూనియర్ ఎన్టీఆర్ బర్త్ డే సందర్భంగా.. రిలీజ్ అయిన కొత్త సినిమా డ్రాగన్ ప్రోమో రిలీజైంది. మొదట్లో ఈ సినిమాను 'NTRNeel' అనేవారు. 4.28 నిమిషాల ఈ ప్రోమోలో అతి పెద్ద తారా తోరణం కనిపించింది. 'డ్రాగన్' సినిమాలో ఎవరు ఏ పాత్ర చేస్తున్నారో చూద్దాం.
'డ్రాగన్'లో జూనియర్ ఎన్టీఆర్
అనిల్ కపూర్
'డ్రాగన్'లో అనిల్ కపూర్ రఘువీర్ రాథోడ్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఈయన భారత నార్కోటిక్స్ బ్యూరో చీఫ్. అక్రమ వ్యాపార నెట్వర్క్పై పోరాటం చేసే అధికారి గా నటించారు.
'డ్రాగన్'లో రుక్మిణి వసంత్
బీజూ మోహన్
'డ్రాగన్'లో బీజూ మోహన్ది ఒక ముఖ్యమైన పాత్ర. ఈ సినిమాలో ఆయన ఆఫ్ఘన్ లాజిస్టిక్స్ హెడ్గా కనిపించనున్నారు. ఇక ఈ సినిమాలోని 8 మంది విలన్లు ఉన్నట్టు ప్రకటించారు.
ఆశుతోష్ రాణా
ఈ సినిమాకు ఆశుతోష్ రాణా మెయిన్ విలన్. ఆఫ్ఘన్ ట్రేడింగ్ కంపెనీ బాస్ 'దాదా ఠాకూర్' పాత్రలో ఆయన నటిస్తున్నారు. కథ మొత్తం ఆయన చుట్టునే తిరుగుతుంది.
అన్షుమాన్ పుష్కర్
అన్షుమాన్ పుష్కర్ 'డ్రాగన్'లో సుజోయ్ సర్కార్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఇతను ఆఫ్ఘన్ ట్రేడింగ్ కంపెనీకి సెకండ్-ఇన్-కమాండ్.
డ్రాగన్'లో సిద్ధార్థ్ గుప్తా
సిద్ధార్థ్ గుప్తా 'డ్రాగన్'లో బాబీ సర్కార్ పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఇతను ఆఫ్ఘన్ ట్రేడింగ్ కంపెనీకి వజీర్.
గురు సోమసుందరం
'డ్రాగన్'లో అలెగ్జాండర్ మిజెవ్
అత్యంత క్రూరమైన విలన్
సోమాలియాకు చెందిన స్వీయ-ప్రకటిత దేవుడు 'జనరల్ దురాన్' పాత్రలో కనిపిస్తున్న ఈ నటుడి పేరు ఇంకా వెల్లడించలేదు. కానీ ఈ నటుడు పాత్ర చాా క్రూరంగా ఉండబోతున్నట్టు మాత్రం తెలుస్తోంది.
నటుతుజెలో ప్రిన్స్ గ్రూట్బూమ్
'డ్రాగన్'లో ఆఫ్రికన్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ 'బిలే జెర్సీ' పాత్రలో కనిపించే నటుడి పేరు నటుతుజెలో ప్రిన్స్ గ్రూట్బూమ్. ఈయన సౌత్ ఆఫ్రికన్ నటుడు. మొదటి సారి ఇండియన్ సినిమాలో కనిపించబోతున్నారు.