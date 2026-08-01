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- August Movies: ఆగష్టు రిలీజ్లు, డేంజర్ జోన్ లో ఉన్న హీరోలు ఇద్దరే.. దారుణమైన ఫ్లాపులకు బ్రేకులు పడతాయా ?
August Movies: ఆగష్టు రిలీజ్లు, డేంజర్ జోన్ లో ఉన్న హీరోలు ఇద్దరే.. దారుణమైన ఫ్లాపులకు బ్రేకులు పడతాయా ?
ఆగష్టులో వరుణ్ తేజ్, సూర్య, రవితేజ, యశ్, శర్వానంద్ తదితర హీరోల సినిమాలతో పాటు పలు ఆసక్తికర చిత్రాలు థియేటర్లలో సందడి చేయనున్నాయి. విడుదల తేదీలు, ఇతర విశేషాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.
August Movies
ఆగష్టు నెల సినీ ప్రేక్షకులకు పూర్తి స్థాయి వినోదాన్ని అందించబోతోంది. చిన్న సినిమాల నుంచి భారీ పాన్ ఇండియా చిత్రాల వరకు విభిన్న జానర్లలో పలు చిత్రాలు ఈ నెలలో థియేటర్లలోకి రానున్నాయి. వరుణ్ తేజ్, సూర్య, రవితేజ, యశ్, శర్వానంద్ వంటి స్టార్ హీరోల సినిమాలు కూడా బాక్సాఫీస్ వద్ద సందడి చేయడానికి సిద్ధమయ్యాయి. మరి ఆగష్టులో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్న సినిమాలేవో, వాటి విశేషాలేమిటో చూద్దాం.
కొరియన్ కనకరాజు - ఆగష్టు 7
హీరో వరుణ్ తేజ్, హీరోయిన్ రీతికా నాయక్. మేర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఇండో-కొరియన్ హారర్ కామెడీ. కొరియాలో జరిగే అతీంద్రియ సంఘటనల నేపథ్యంలో కథ సాగుతుంది. ఆగష్టు లో తమ సినిమాలతో ఆడియన్స్ ముందుకు వస్తున్న హీరోలలో డేంజర్ జోన్ లో ఉన్నది వరుణ్ తేజ్ అనే చెప్పాలి. గత 5 సినిమాలుగా వరుణ్ తేజ్ కి చెప్పుకోదగ్గ చిత్రం లేదు. ఎఫ్ 3 ఒక్కటి కమర్షియల్ గా పర్వాలేదనిపించింది. మిగిలినవన్నీ డిజాస్టర్స్ అయ్యాయి. దీనితో కొరియన్ కనకరాజు మూవీతో వరుణ్ తేజ్ తప్పనిసరిగా కంబ్యాక్ ఇవ్వాల్సిందే. లేకుంటే కెరీర్ డేంజర్ లో పడ్డట్లే.
విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ - ఆగష్టు 14
హీరో సూర్య, హీరోయిన్ మమితా బైజు. వెంకీ అట్లూరి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఫ్యామిలీ ఎమోషనల్ డ్రామా. అంతర్జాతీయ పిస్టల్ షూటర్ జీవితం, కుటుంబ బంధాలు, ప్రేమ చుట్టూ కథ తిరుగుతుంది.
ఐయామ్ గేమ్ - ఆగష్టు 20
దుల్కర్ సల్మాన్ నటించిన చిత్రం ఇది. తెలుగు డబ్బింగ్ ఆగష్టు 20న రిలీజ్ కానుంది. సీతారామం, లక్కీ భాస్కర్ లాంటి చిత్రాలతో దుల్కర్ సల్మాన్ కి తెలుగులో కూడా మంచి క్రేజ్ దక్కింది.
ఇరుముడి - ఆగష్టు 21
హీరో రవితేజ, దర్శకుడు శివ నిర్వాణ. అయ్యప్ప స్వామి భక్తి నేపథ్యంతో పాటు తండ్రి–కూతురు అనుబంధాన్ని చూపించే ఎమోషనల్ డ్రామాగా రూపొందుతోంది. ఈ మూవీ విజయం సాధించడం రవితేజకి చాలా అవసరం. రవితేజకి కూడా ఇటీవల చెప్పుకోదగ్గ సక్సెస్ లేదు.
టాక్సిక్ - ఆగష్టు 26
హీరో యశ్, దర్శకురాలు గీతూ మోహన్దాస్. భారీ పాన్ ఇండియా గ్యాంగ్స్టర్ యాక్షన్ డ్రామాగా రూపొందుతోంది. బోల్డ్ కంటెంట్ తో రాబోతున్న ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. అన్నీ వర్కౌట్ అయితే పాన్ ఇండియా బ్లాక్ బస్టర్ అవుతుంది అని అంతా భావిస్తున్నారు.
భోగి - ఆగష్టు 28
సంపత్ నంది దర్శకత్వంలో శర్వానంద్ నటిస్తున్న పీరియడ్ డ్రామా ఇది. ఈ మూవీలో అనుపమ పరమేశ్వరన్, డింపుల్ హయతి హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. ఆగస్టు 28న రిలీజ్ అని ప్రకటించారు. కానీ ఇంత వరకు ఎలాంటి హడావిడి లేదు. వాయిదా పడ్డట్లు కూడా ఇంకా ప్రకటించలేదు.
ఇతర సినిమాలు - అగధ, పళ్ళబురుసు( ఆగష్టు 14)
దర్శకుడు ఎం.ఎస్. రాజు. మిస్టిక్ హారర్ థ్రిల్లర్గా రూపొందుతోంది. పళ్ళ బురుసు చిత్రం అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ సమర్పణలో రానుంది.