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- Patriotic Films: నిజ జీవిత హీరోల కథలతో వచ్చిన 5 సినిమాలు, స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా మిస్ అవ్వకండి
Patriotic Films: నిజ జీవిత హీరోల కథలతో వచ్చిన 5 సినిమాలు, స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా మిస్ అవ్వకండి
Patriotic Films: స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం 2026 సందర్భంగా, నిజ జీవిత హీరోలు, వారి త్యాగాల స్ఫూర్తితో తెరకెక్కిన కొన్ని అద్భుతమైన సినిమాల గురించి తెలుసుకుందాం?
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Image Credit : facebook
నిజ జీవిత హీరోల స్ఫూర్తితో తీసిన సినిమాలు
ఈ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం మరింత దేశభక్తితో జరుపుకోవాలనుకుంటున్నారా? అయితే నిజ జీవిత హీరోల స్ఫూర్తితో తీసిన ఈ 5 సినిమాలు తప్పక చూడండి. చివరి వరకు మిమ్మల్ని కట్టిపడేస్తాయి. అవేంటో తెలుసా?
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Image Credit : instagram
రాజీ(Raazi)
1971 యుద్ధ సమయంలో, సెహమత్ ఖాన్ అనే ఓ సాధారణ కశ్మీరీ యువతి పాకిస్థాన్ సైన్యంలోకి 'రా' ఏజెంట్గా వెళ్తుంది. హరీందర్ సిక్కా రాసిన 'కాలింగ్ సెహమత్' నవల ఆధారంగా ఈ స్పై థ్రిల్లర్ను తెరకెక్కించారు.
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Image Credit : our own
సర్దార్ ఉద్దమ్(Sardar Udham)
జలియన్వాలా బాగ్ ఊచకోతకు ప్రతీకారం తీర్చుకోవడానికి, సర్దార్ ఉధమ్ సింగ్ లండన్లో మైఖేల్ ఓ'డ్వయర్ను హత్య చేసేందుకు 20 ఏళ్ల పాటు ప్రణాళిక రచించాడు. విక్కీ కౌశల్ ఈ పాత్రలో జీవించాడు.
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Image Credit : instagram
సామ్ బహదూర్(Sam Bahadur)
భారతదేశపు మొట్టమొదటి ఫీల్డ్ మార్షల్, సామ్ బహదూర్ సైనిక జీవితం ఆధారంగా ఈ సినిమా తీశారు. 1971 యుద్ధంలో ఆయన నాయకత్వ పటిమ, వ్యూహాలను ఈ చిత్రంలో చూపించారు. విక్కీ కౌశల్ ఈ పాత్రను పోషించాడు.
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Image Credit : our own
షేర్షా(Shershaah)
1999 కార్గిల్ యుద్ధంలో, పరమవీర చక్ర గ్రహీత కెప్టెన్ విక్రమ్ బాత్రా చూపిన అసాధారణ ధైర్యసాహసాలు, ఆయన చేసిన ప్రాణత్యాగాన్ని ఈ సినిమా కళ్లకు కడుతుంది.
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Image Credit : IMDb
ది లెజెండ్ ఆఫ్ భగత్ సింగ్ (The Legend Of Bhagat Singh)
భారత స్వాతంత్ర్య ఉద్యమంలో విప్లవ మార్గాన్ని నిర్దేశించిన భగత్ సింగ్, ఆయన సహచరుల జీవిత కథ ఇది. ఈ సినిమాలో అజయ్ దేవగణ్ భగత్ సింగ్ పాత్రలో అద్భుతంగా నటించాడు.
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