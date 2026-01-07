- Home
- Entertainment
- దళపతి విజయ్ 'జన నాయకుడు' చిత్రానికి బిగ్ షాక్, రిలీజ్ వాయిదా ?..ఇంకా పూర్తికాని సెన్సార్, హై కోర్టులో కేసు
దళపతి విజయ్ 'జన నాయకుడు' చిత్రానికి బిగ్ షాక్, రిలీజ్ వాయిదా ?..ఇంకా పూర్తికాని సెన్సార్, హై కోర్టులో కేసు
హెచ్. వినోద్ దర్శకత్వంలో నటుడు విజయ్ నటించిన జననాయగన్ సినిమాకు వ్యతిరేకంగా దాఖలైన కేసులో, సెన్సార్ బోర్డు మరో 4 వారాల గడువు కోరడంతో సినిమా విడుదలలో సమస్యలు తలెత్తాయి.
Jana Nayagan Censor Issue
నటుడు విజయ్ నటించిన జననాయగన్(జన నాయకుడు) సినిమా పొంగల్ కానుకగా జనవరి 9న థియేటర్లలో విడుదల అవుతుందని ప్రకటించారు. సినిమా విడుదల పనులు వేగంగా జరుగుతున్నా, సినిమాకు సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ ఇంకా జారీ కాలేదు. డిసెంబర్లోనే జననాయగన్ సినిమా సెన్సార్ పనులు మొదలయ్యాయి. కానీ సినిమాలో వివాదాస్పద సన్నివేశాలు ఉన్నాయని చెప్పి సెన్సార్ బోర్డు సర్టిఫికేట్ ఇవ్వకుండా అడ్డుకుంది.
చెన్నై హైకోర్టులో కేసు
జననాయగన్ సినిమా విడుదలకు ఇంకా రెండు రోజులే సమయం ఉండటంతో, సినిమాకు త్వరగా సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాలని ఆదేశించాలంటూ నిర్మాణ సంస్థ కేవీఎన్ చెన్నై హైకోర్టులో కేసు వేసింది. నిన్న ఈ కేసు విచారణకు రాగా, ఫిర్యాదు చేసింది ఎవరో తెలపాలని ఆదేశిస్తూ విచారణను నేటికి వాయిదా వేశారు.
జన నాయకుడు సినిమా సెన్సార్ వివాదం
ఈ నేపథ్యంలో, ఈరోజు సాయంత్రం జననాయగన్ సినిమా సెన్సార్ వివాదంపై కేసు మళ్లీ విచారణకు వచ్చింది. అప్పుడు, ఇప్పటికే సినిమా చూసిన సెన్సార్ కమిటీ ఏకాభిప్రాయం తెలపనందున, కొత్తగా ఐదుగురితో కమిటీ వేసి మళ్లీ సెన్సార్ చేయవచ్చని కేంద్ర ప్రభుత్వ న్యాయవాది వాదించారు. దీనికోసం నాలుగు వారాల గడువు కావాలని కోరారు.
సినిమా రిలీజ్ వాయిదా ?
దీనికి ప్రతివాదనగా, జననాయగన్ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ కేవీఎన్ తరపున, ఇంతకుముందు సినిమా చూసిన ఐదుగురి కమిటీలో నలుగురు సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడానికి అంగీకరించారని, ఒక్కరు మాత్రమే వ్యతిరేకించారని వాదించారు. ఈ ఆధారంగా జననాయగన్ సినిమాకు సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాలని ఆదేశించాలని కోరారు. ఇరుపక్షాల వాదనలు విన్న న్యాయస్థానం, రేపు లేదా జనవరి 9న ఈ కేసులో తీర్పు వెలువరించే అవకాశం ఉంది. ఈ వివాదం కొలిక్కి రాకపోతే సినిమా రిలీజ్ వాయిదా పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి అంటూ తమిళ సినీ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది.