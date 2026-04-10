Jananayagan : జన నాయగన్ లీక్.. మీరు విజయ్ సినిమా చూస్తే జైలుకే !
Jananayagan : దళపతి విజయ్ 'జన నాయగన్' సినిమా విడుదలకు ముందే ఆన్లైన్లో లీక్ అయింది. ఈ సినిమాను చూడటం లేదా షేర్ చేయడం చేస్తే మీరు జైలుకెళ్లడం పక్కా.. ఎందుకో పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
విడుదలకు ముందే పైరసీగా దళపతి విజయ్ 500 కోట్ల సినిమా
దళపతి విజయ్ సినిమా అంటేనే బాక్సాఫీస్ షేక్ అవ్వాల్సిందే. అందులోనూ ఆయన రాజకీయాల్లోకి వెళ్లే ముందు వస్తున్న చివరి చిత్రం కావడంతో 'జన నాయగన్'పై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. సుమారు 500 కోట్ల రూపాయల భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కిన ఈ మూవీ ప్రస్తుతం పైరసీ భూతానికి చిక్కింది. థియేటర్లలో విడుదల కాకముందే సినిమాకు సంబంధించిన కీలకమైన సీన్లు, ఆ తర్వాత పూర్తి సినిమా కూడా ఆన్లైన్లో లీక్ అయిందన్న వార్తలు సినీ పరిశ్రమను ఉలిక్కిపడేలా చేశాయి.
గురువారం రాత్రినుంచి వాట్సాప్, టెలిగ్రామ్, కొన్ని పైరసీ వెబ్సైట్లలో ఈ సినిమాకు సంబంధించిన సుమారు 5 నిమిషాల నిడివి గల క్లిప్పింగ్లు ప్రత్యక్షమయ్యాయి. ఇందులో విజయ్ ఇంట్రడక్షన్ సీన్, దళపతి కచేరీ అనే సాంగ్ క్లిప్స్ ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఇది చూసిన సినీ అభిమానులు, నిర్మాతలు షాక్ అయ్యారు.
కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ సీరియస్ వార్నింగ్: మీపై నిఘా ఉంది
ఈ లీకేజీ వ్యవహారంపై చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బిగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చింది. తమ అనుమతి లేకుండా సినిమా కంటెంట్ను కాపీ చేయడం, సర్క్యులేట్ చేయడం చట్టరీత్యా నేరం అని స్పష్టం చేసింది. "కేవలం సినిమా అప్లోడ్ చేసిన వాళ్లే కాదు, దాన్ని చూసే వాళ్ళు, డౌన్లోడ్ చేసి మీ ఫోన్లలో దాచుకునే వాళ్ళు, ఇతరులకు ఫార్వర్డ్ చేసే వాళ్ళు కూడా నేరస్తులే" అని సంస్థ హెచ్చరించింది.
ప్రతి డిజిటల్ కదలికను ట్రాక్ చేయవచ్చని, ఇప్పటికే ఫోరెన్సిక్ విశ్లేషణ ప్రారంభమైందని మేకర్స్ తెలిపారు. ఎవరైనా లీకైన వీడియోలను షేర్ చేస్తే వారిపై సివిల్, క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకుంటామని, ఎవరినీ వదిలిపెట్టే ప్రసక్తి లేదని లీగల్ నోటీసులో పేర్కొన్నారు. మీ దగ్గర ఏదైనా క్లిప్ ఉంటే వెంటనే డిలీట్ చేయాలని సూచించారు.
సెన్సార్ బోర్డుతో వివాదం.. అసలు సినిమా ఎందుకు ఆగింది?
జననాయగన్ సినిమా నిజానికి ఈ ఏడాది జనవరి 9నే విడుదల కావాల్సి ఉంది. కానీ సెన్సార్ బోర్డు కొన్ని సీన్లపై అభ్యంతరం తెలపడంతో వివాదం మొదలైంది. సినిమాలో కొన్ని రాజకీయ అంశాలు ప్రజల సెంటిమెంట్లను దెబ్బతీసేలా ఉన్నాయని బోర్డు అభిప్రాయపడింది. దీనిపై మేకర్స్ మద్రాస్ హైకోర్టును ఆశ్రయించినా, నెల రోజుల సుదీర్ఘ పోరాటం తర్వాత కేసును వెనక్కి తీసుకుని 'రివైజింగ్ కమిటీ'కి వెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
మరోవైపు విజయ్ తన సొంత పార్టీ 'తమిళగ వెట్రి కళగం' (TVK) ద్వారా తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తుండటంతో, ఎన్నికల తర్వాతే ఈ సినిమాకు క్లియరెన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉందనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ సమయంలో సినిమా లీక్ కావడం నిర్మాతలకు భారీ నష్టాన్ని మిగిల్చేలా ఉంది.
లింక్పై క్లిక్ చేస్తే మీ అకౌంట్ ఖాళీ! సైబర్ నిపుణుల హెచ్చరిక
కేవలం చట్టపరమైన చిక్కులే కాదు, మీ వ్యక్తిగత భద్రత కూడా ప్రమాదంలో పడే అవకాశం ఉంది. హ్యాకర్లు ఇలాంటి క్రేజీ సినిమాల లీక్ లింక్లను ఎరగా వేస్తారు. మీరు ఆ లింక్ క్లిక్ చేయగానే మీ ఫోన్ లేదా కంప్యూటర్లోకి మాల్వేర్ ప్రవేశిస్తుంది. దీని ద్వారా మీ బ్యాంకింగ్ వివరాలు, పాస్వర్డ్లు, వ్యక్తిగత ఫోటోలు హ్యాకర్ల చేతికి వెళ్లే ప్రమాదం ఉంది.
వికీపీడియా వంటి సైట్లలో కూడా కొన్ని నకిలీ లింకులు కనిపిస్తున్నాయని, వాటిని పొరపాటున కూడా ఓపెన్ చేయవద్దని సైబర్ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సినిమాను థియేటర్లలో లేదా అఫీషియల్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్లో మాత్రమే చూడటం సురక్షితం.
జననాయకన్ మూవీ లీక్: నెటిజన్లకు లీగల్ వార్నింగ్
పైరసీ అనేది కేవలం నైతిక తప్పిదం మాత్రమే కాదు, అది తీవ్రమైన నేరం. భారతీయ చట్టాల ప్రకారం దీనికి కఠిన శిక్షలు ఉన్నాయి..
• సెక్షన్ 63 (కాపీరైట్ చట్టం): పైరసీకి పాల్పడితే జైలు శిక్షతో పాటు భారీ జరిమానా విధిస్తారు.
• సెక్షన్ 65A/65B: యాంటీ పైరసీ నిబంధనల ప్రకారం లీక్ చేసిన కంటెంట్ను షేర్ చేయడం కూడా నేరమే.
• సెక్షన్ 66 (IT యాక్ట్): సైబర్ నేరాల కింద కేసు నమోదు చేస్తారు.
సినిమాను అప్లోడ్ చేయడం, షేర్ చేయడం మాత్రమే కాదు, డౌన్లోడ్ చేయడం కూడా నేరమే. సినిమా టికెట్ ధర కంటే పైరసీ వల్ల కలిగే చట్టపరమైన పరిణామాలు చాలా తీవ్రంగా ఉంటాయని గుర్తుంచుకోండి. అందుకే మీరు జన నాయగన్ పైరసీ చూసినా, షేర్ చేసినా జైలు శిక్ష తప్పదని న్యాయ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.