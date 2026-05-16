Jananayagan Leak: మేం కోట్లు పెట్టి తీస్తే.. పైరసీ చేస్తారా? సీఎం విజయ్ సినిమా .. ముగ్గురిపై గుండా యాక్ట్
నటుడు విజయ్ 'జననాయగన్' సినిమా ఆన్లైన్లో లీక్ అయిన కేసులో, ముగ్గురు ప్రధాన నిందితులను గుండా చట్టం కింద అరెస్ట్ చేశారు. డిజిటల్ పైరసీకి పాల్పడితే కఠిన చర్యలు తప్పవని పోలీసులు హెచ్చరించారు.
Image Credit : Asianet News
జననాయగన్
ముఖ్యమంత్రి విజయ్ తన చివరి చిత్రంగా 'జననాయగన్'లో నటించారు. ఈ సినిమా జనవరిలో పొంగల్ పండుగకు విడుదల అవుతుందని ప్రకటించారు. కానీ, సెన్సార్ సర్టిఫికెట్ రాకపోవడంతో రిలీజ్ ఆలస్యమైంది. చెన్నై హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టు వరకు వెళ్లినా 'జననాయగన్' విడుదల కాలేదు. ఈ ఘటన సినీ పరిశ్రమలో పెద్ద దుమారం రేపింది.
Image Credit : ANI
గుండా చట్టం కింద కేసు నమోదు
అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారం జోరుగా సాగుతున్న టైంలో 'జననాయగన్' సినిమా అకస్మాత్తుగా ఇంటర్నెట్లో ప్రత్యక్షమైంది. ఇది చిత్ర బృందానికి, విజయ్కి, అభిమానులకు పెద్ద షాక్ ఇచ్చింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించి ఇప్పటివరకు మొత్తం 9 మందిని అరెస్ట్ చేశారు. వీరిలో ముగ్గురిపై గుండా చట్టం కింద కేసు నమోదు చేశారు.
Image Credit : KVN Productions, Ram Muthuram Cinemas
ముగ్గురు ప్రధాన నిందితులపై కేసు
ఈ ఘటనపై పోలీసులు ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. 'జననాయగన్' సినిమా ఆన్లైన్ లీక్, చట్టవిరుద్ధ వ్యాప్తిపై విచారణ కొనసాగుతోందని తెలిపారు. క్రైమ్ నెం. 47/2026గా 11.04.2026న కేసు నమోదు చేశారు. డిజిటల్ పైరసీ ముఠాలపై జరిపిన దర్యాప్తులో భాగంగా, ఈ కేసులోని ముగ్గురు ప్రధాన నిందితులపై గుండా చట్టం కింద నిర్బంధ ఉత్తర్వులు జారీ చేసినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు.
Image Credit : Asianet News
టెక్నికల్ ఆధారాల సేకరణ
ప్రశాంత్, ఎస్. సెల్వం, బాల అలియాస్ బాలకృష్ణన్లకు ఈ పైరసీతో సంబంధం ఉన్నట్లు పోలీసులు నిర్ధారించారు. విస్తృత విచారణ, టెక్నికల్ ఆధారాల సేకరణ తర్వాత, ప్రజా శాంతికి భంగం కలిగించేలా వీరు వ్యవహరించారని తేలింది. దీంతో, 13.05.2026న వీరిపై ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
Image Credit : KVN Productions
ఇలాంటి లీక్ లు జరగకుండా చర్యలు
'జననాయగన్' సినిమా పైరసీ కాపీని ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్లు, డిజిటల్ ఛానెళ్ల ద్వారా చట్టవిరుద్ధంగా దొంగిలించడం, ఎడిట్ చేయడం, ప్రచారం చేయడంలో ఈ నిందితులు కీలక పాత్ర పోషించినట్లు తేలింది. నేరం తీవ్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని, మరిన్ని చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాలను నిరోధించడానికి ఈ నిర్బంధ చర్య తీసుకున్నారు.
Image Credit : Asianet News
ప్రజలకు పోలీసుల సూచన
పైరసీ కంటెంట్ను డౌన్లోడ్ చేయడం, స్ట్రీమ్ చేయడం లేదా షేర్ చేయవద్దని ప్రజలకు పోలీసులు గట్టిగా సూచిస్తున్నారు. డిజిటల్ పైరసీలో ఏ విధంగా పాలుపంచుకున్నా, కంటెంట్ను షేర్ చేసినా లేదా ప్రోత్సహించినా కఠినమైన చట్టపరమైన చర్యలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. పైరసీ కంటెంట్ లేదా అనుమానాస్పద లింకులు కనిపిస్తే వెంటనే సైబర్ క్రైమ్ హెల్ప్లైన్ నంబర్ 1930కి ఫిర్యాదు చేయాలని ప్రజలను కోరారు.
