- Home
- Entertainment
- దుమ్మురేపుతున్న జన నాయకుడు ట్రైలర్.. 24 గంటల్లో ఎన్ని మిలియన్ వ్యూస్ సాధించిందో తెలుసా?
దుమ్మురేపుతున్న జన నాయకుడు ట్రైలర్.. 24 గంటల్లో ఎన్ని మిలియన్ వ్యూస్ సాధించిందో తెలుసా?
దళపతి విజయ్ చివరి సినిమా జన నాయకుడు. సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 9న రిలీజ్ కాబోతున్న ఈసినిమా ట్రైలర్ తాజాగా విడుదలైంది. ఈ ట్రైలర్ రికార్డు వ్యూస్ తో దూసుకుపోతోంది.
జన నాయకుడు ట్రైలర్..
సౌత్ స్టార్ హీరో విజయ్ చివరి సినిమా జన నాయకుడు. సంక్రాంతి కానుకగా ఈసినిమా జనవరి 9న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రిలీజ్ కాబోతోంది. హెచ్ వినోద్ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు. కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ భారీ బడ్జెట్తో ఈ సినిమాను నిర్మించింది. అనిరుధ్ సంగీతం అందించారు. ఈ సినిమా పై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.
రికార్డు క్రియేట్ చేసిన జన నాయకుడు ట్రైలర్..
విజయ్ చివరి సినిమా కావడంతో జన నాయకుడు సినిమాపై భారీ అంచనాలు, ఆసక్తి నెలకొంది. కొద్ది రోజుల క్రితం మలేషియాలో ఈ సినిమా ఆడియో విడుదల వేడుక ఘనంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమం రిసెంట్ గా ఓ ఛానెల్లో ప్రసారమవ్వగా భారీ రెస్పాన్స్ కూడా వచ్చింది. మలేషియాలో జరిగిన ఈ ఆడియో లాంచ్కు సంబంధించిన ఫోటోలు, వీడియోలను మూవీ టీమ్ అభిమానులు పంచుకున్నారు.
జన నాయకుడు ట్రైలర్ కు భారీ రెస్పాన్స్...
ఇక తాజాగా జన నాయకుడు సినిమా ట్రైలర్ రిలీజ్ అయ్యింది. ఈ ట్రైలర్ కు భారీగా రెప్పాన్స్ వస్తోంది. యూట్యూబ్లోనే మిలియన్ల కొద్దీ వ్యూస్ సంపాదిస్తోంది. మొదటి 24 గంటల్లోనే ఈ ట్రైలర్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో 31 మిలియన్లు, యూట్యూబ్లో 83.7 మిలియన్ల ప్యూస్ ను సాధించి దూసుకుపోతోంది. మరి సినిమాకు ఎలాంటి రెస్పాన్స్ వస్తుందో చూడాలి.