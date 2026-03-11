- Home
- Entertainment
- Superstar Krishna: హీరో కృష్ణ పక్కన సావిత్రి ఛాన్స్ ఎలా మిస్సయింది.? ఆ ఒక్క కారణంతో వద్దని తెగేసి చెప్పింది
Superstar Krishna: హీరో కృష్ణ పక్కన సావిత్రి ఛాన్స్ ఎలా మిస్సయింది.? ఆ ఒక్క కారణంతో వద్దని తెగేసి చెప్పింది
Superstar Krishna: సూపర్ స్టార్ కృష్ణ, మహానటి సావిత్రి కాంబినేషన్లో ఒక సినిమా రావాల్సి ఉందని మీకు తెలుసా? 'మరుపురాని కథ' చిత్రంలో కృష్ణ పక్కన హీరోయిన్గా సావిత్రిని అనుకున్నా, కేవలం వయస్సు తేడా కారణంగా ఆమె ఆ ప్రాజెక్ట్ను తిరస్కరించారు.
కృష్ణ పక్కన నటించనన్న సావిత్రి
తెలుగు సినీ చరిత్రలో మహానటి సావిత్రి, సూపర్ స్టార్ కృష్ణ ఇద్దరూ దిగ్గజాలే. అయితే వీరిద్దరూ హీరో హీరోయిన్లుగా కలిసి నటించిన సందర్భాలు చాలా తక్కువ. నిజానికి 'మరుపురాని కథ' అనే సినిమాలో కృష్ణ పక్కన హీరోయిన్గా నటించే అవకాశం సావిత్రికి వచ్చింది. కానీ కొన్ని ఆసక్తికరమైన కారణాల వల్ల ఆమె ఆ ప్రాజెక్ట్ను రిజెక్ట్ చేశారు.
వయస్సు తేడా అడ్డుపడింది
నిర్మాతలు, దర్శకులు 'మరుపురాని కథ' చిత్రంలో కృష్ణకు జోడీగా సావిత్రి అయితే బాగుంటుందని భావించి ఆమెను సంప్రదించారు. అప్పటికే సావిత్రి తెలుగు చిత్రసీమలో స్టార్ నటిగా వెలుగొందుతున్నారు.
ఏడు సంవత్సరాలు చిన్నవాడు..
అయితే, ఆ సమయంలో సూపర్ స్టార్ కృష్ణ సావిత్రి కంటే ఏడు సంవత్సరాలు చిన్నవాడు. తనకంటే వయస్సులో అంత చిన్నవాడైన హీరో పక్కన హీరోయిన్గా నటించడం సరికాదని భావించి ఆమె ఆ ఆఫర్ను వద్దని చెప్పేశారు.
వాణిశ్రీకి దక్కిన అవకాశం
సావిత్రి తప్పుకోవడంతో నిర్మాతలు మరో హీరోయిన్ వాణిశ్రీని ఎంపిక చేశారు. కృష్ణ, వాణిశ్రీ జంటగా రూపొందిన 'మరుపురాని కథ' చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘనవిజయం సాధించి సూపర్ హిట్గా నిలిచింది.
హీరోయిన్ ఛాన్స్ నో.. తల్లిగా చేసింది..
వయస్సు కారణంతో కృష్ణ పక్కన హీరోయిన్గా చేయనన్న సావిత్రి, ఆ తర్వాత కాలంలో అదే కృష్ణకు తల్లిగా కొన్ని సినిమాల్లో నటించడం విశేషం. తెలుగు సినిమా చరిత్రలో ఇదొక ఆసక్తికరమైన విషయంగా ఇప్పటికీ చెప్పుకుంటారు. కేవలం వయస్సు వ్యత్యాసం వల్ల ఒక అద్భుతమైన కాంబినేషన్ను అప్పట్లో ప్రేక్షకులు చూడలేకపోయారు.