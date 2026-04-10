Jana Nayagan Leak: నలుగురికే తెలిసిన రహస్యం, అయినా లీక్.. 'జన నాయగన్' టీమ్లో పెద్ద గొడవ!
తమిళగ వెట్రి కళగం (TVK) అధ్యక్షుడు విజయ్ నటించిన జన నాయగన్ సినిమా థియేటర్లలో రిలీజ్ కాకముందే ఆన్లైన్లో లీక్ అయింది. ఈ ఘటన కోలీవుడ్లో పెద్ద దుమారం రేపింది.
తమిళగ వెట్రి కళగం అధ్యక్షుడు విజయ్ నటించిన 'జన నాయగన్' సినిమా థియేటర్లలోకి రాకముందే ఆన్లైన్లో ప్రత్యక్షమైంది. ఈ ఘటన కోలీవుడ్లో పెద్ద ప్రకంపనలు సృష్టించింది. సాధారణంగా సెన్సార్ పూర్తయ్యాకే సినిమా ఫైనల్ కాపీ థియేటర్లకు వెళ్తుంది.
ఎడిటింగ్ తొలి దశలో
కానీ, ఏప్రిల్ 9న ఇంటర్నెట్లో లీకైన 'జన నాయగన్' కాపీలో 'ఎడిట్ మార్క్స్' ఉండటం చాలా ప్రశ్నలను లేవనెత్తుతోంది. సినిమా టెక్నాలజీ ప్రకారం, ఎడిటింగ్ తొలి దశలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇలాంటి 'రా కట్' (Raw Cut) వెర్షన్లను వాడతారు.
చాలా రహస్యంగా ఉంచుతారు
ఇలాంటి రా కట్ కాపీలను చాలా రహస్యంగా ఉంచుతారు. ముఖ్యంగా, సినిమా డైరెక్టర్, హీరో, ఎడిటర్, నిర్మాత.. ఈ నలుగురు ముఖ్యమైన వ్యక్తుల దగ్గర లేదా వారి పర్యవేక్షణలో ఉన్న ఎడిటింగ్ స్టూడియోలలో మాత్రమే ఈ కాపీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు లీకైన వెర్షన్ ఈ నలుగురిలో ఎవరో ఒకరి దగ్గరి నుంచే బయటకు వచ్చిందని ఇండస్ట్రీ వర్గాలు బలంగా నమ్ముతున్నాయి.
సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు
ఈ లీక్తో సినిమా టీమ్లో పెద్ద గొడవ మొదలైంది. ఒకరిపై ఒకరికి అనుమానాలు మొదలయ్యాయి. దీంతో, చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ చెన్నై సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. సాధారణంగా పెద్ద హీరోల సినిమాలు రిలీజయ్యాక థియేటర్ల నుంచి పైరసీ అవుతాయి. కానీ, ఎడిటింగ్ టేబుల్పై ఉన్న కాపీ లీక్ కావడం నిర్మాణ సంస్థ భద్రతా లోపాన్ని చూపిస్తోంది.
రాజకీయ డైలాగులు
అంతేకాదు, 'జన నాయగన్' సినిమా ఇప్పటికే తన రాజకీయ డైలాగులు, సెన్సార్ బోర్డుతో వివాదాల కారణంగా దేశవ్యాప్తంగా వార్తల్లో నిలిచింది. ఎన్నికల సంఘం ఈ సినిమాను నేరుగా పర్యవేక్షిస్తోందని వార్తలు వచ్చిన నేపథ్యంలో, ఈ లీక్ వెనుక రాజకీయ కుట్ర ఏమైనా ఉందా అనే కోణంలో TVK కార్యకర్తలు సోషల్ మీడియాలో చర్చిస్తున్నారు.
అసలు దోషి ఎవరు
వందల కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్తో తీసిన భారీ సినిమా రిలీజ్కు ముందే ఇలా లీక్ అవ్వడం కలెక్షన్లను తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తుంది. దీంతో విజయ్ అభిమానులు చాలా బాధపడుతున్నారు. అసలు దోషి ఎవరో తెలుసుకోవడానికి, టీమ్ సభ్యులు ఎడిటింగ్ స్టూడియో సీసీటీవీ ఫుటేజ్, డిజిటల్ ఆధారాలను పరిశీలిస్తున్నారు. ఈ ఘటన సినిమా నిర్మాణంలో డిజిటల్ భద్రత ఎంత అవసరమో మరోసారి గుర్తు చేసింది.
