Chiranjeevi: చిరంజీవి కష్టపడి ఎదగలేదు, బిగ్ ఫెయిల్యూర్..చరణ్ మెంటాలిటీ ఇదే, డైరెక్టర్ షాకింగ్ కామెంట్స్
చిరంజీవి బిగ్ ఫెయిల్యూర్ అంటూ ఓ దర్శకుడు చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్ అవుతున్నాయి. చిరంజీవి, రాంచరణ్ మెంటాలిటీల గురించి ఆ దర్శకుడు ఏమన్నారో ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.
చిరంజీవి రీ ఎంట్రీ
మెగాస్టార్ చిరంజీవి పాలిటిక్స్ కి గుడ్ బై చెప్పి ఖైదీ నెంబర్ 150 చిత్రంతో రీ ఎంట్రీ ఇచ్చారు. చిరంజీవి టాలీవుడ్ లో నాలుగు దశాబ్దాలుగా మెగాస్టార్ గా వెలుగొందుతున్నారు. చిరంజీవిని విమర్శించే వారు కూడా ఉన్నారు. వివాదాస్పద దర్శకుడు రాంగోపాల్ వర్మ అయితే తరచుగా చిరంజీవిపై సెటైరికల్ కామెంట్స్ చేస్తుంటారు.
అందుకే నెంబర్ 1
కొన్నిసార్లు చిరంజీవి గురించి తనకు అనిపించినా వ్యాఖ్యలు చేస్తుంటారు. చిరంజీవిని అందరూ కష్టపడి ఎదిగారు అని అంటుంటారు. కానీ నా దృష్టిలో ఆయన కష్టపడలేదు. ఫ్యాషన్ తో నటుడిగా ఎదిగారు. నటించడం, డ్యాన్సులు చేయడం, ఫైట్స్ చేయడం ఆయనకు ఫ్యాషన్. ప్రేక్షకులకు నచ్చేలా చేయాలనేది ఆయన కోరిక. ఆ పనిని ఆయన ఇష్టపడి చేశారు. అందుకే నెంబర్ 1 అయ్యారు అని వర్మ తెలిపారు.
బిగ్ ఫెయిల్యూర్
మరో ఇంటర్వ్యూలో వర్మ చిరంజీవి గురించి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. చిరంజీవి గారికి ఆల్టర్ నేట్ కెరీర్ ఏది ఉంటే బావుంటుంది అని యాంకర్ ప్రశ్నించారు. వర్మ బదులిస్తూ.. చిరంజీవి గారు సినిమా తప్ప వేరే ఏ రంగంలో ఉన్నా బిగ్ ఫెయిల్యూర్ అయ్యేవారు. ఎందుకంటే దానికి కారణం ఆయన మెంటాలిటీనే.
రాంచరణ్ పర్ఫెక్ట్ జెంటిల్ మ్యాన్
చిరంజీవి గారి సాఫ్ట్ నేచర్ ఇక ఏ రంగంలోనూ పనికిరాదు అని వర్మ అన్నారు. రాంచరణ్ గురించి కూడా ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాంచరణ్ పర్ఫెక్ట్ జెంటిల్ మ్యాన్. రియల్ లైఫ్ లో రాంచరణ్ చాలా బోరింగ్ పర్సన్. దానికి కారణం రాంచరణ్ మెంటాలిటీనే. రాంచరణ్ సైలెంట్ గా ఉండే వ్యక్తి అని వర్మ తెలిపారు.
వర్మ, చిరంజీవి కాంబినేషన్
గతంలో వర్మ, చిరంజీవి కాంబినేషన్ లో ఒక సినిమా సెట్ అయింది. కానీ ఆ మూవీ పూర్తి కాలేదు. షూటింగ్ దశలోనే ఆగిపోయింది. దానికి కారణం తానే అని, బాలీవుడ్ లో కమిట్మెంట్స్ ఉండడం వల్ల చిరంజీవి సినిమాపై ఫోకస్ చేయలేదు అని వర్మ సారీ కూడా చెప్పారు.