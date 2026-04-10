- Suman: ఫ్యామిలీతో సహా అనుభవిస్తారు, చేతబడిపై హీరో సుమన్ కామెంట్స్.. నెంబర్ 1 కాలేకపోయింది అందుకేనా ?
Suman: ఫ్యామిలీతో సహా అనుభవిస్తారు, చేతబడిపై హీరో సుమన్ కామెంట్స్.. నెంబర్ 1 కాలేకపోయింది అందుకేనా ?
తనపై జరిగిన చేతబడిపై హీరో సుమన్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేస్తారు. నాపై అలా చేయించిన వారు ఫ్యామిలీతో సహా అనుభవిస్తారు అని అన్నారు. అసలేం జరిగిందో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
హీరో సుమన్
హీరో సుమన్ ఒకప్పుడు టాలీవుడ్ లో మెగాస్టార్ చిరంజీవికి పోటీగా సినిమాలు చేసేవారు. సుమన్ కి మార్షల్ ఆర్ట్స్ లో కూడా ప్రావీణ్యం ఉంది. కెరీర్ జోరుమీదున్న టైంలో అనుకోకుండా వచ్చిపడ్డ వివాదం వల్ల బ్రేకులు పడ్డాయి. సుమన్ కెరీర్ బాగా దెబ్బ తినింది. ఓ వివాదంలో చిక్కుకుని సుమన్ జైలు జీవితం అనుభవించారు.
సుమన్ పై చేతబడి ప్రయోగం
ఆ సంఘటన గురించి సుమన్ అనేక సందర్భాల్లో మాట్లాడారు. తమిళనాడులోని రాజకీయ శక్తుల కారణంగా సుమన్ జైలు పాలయ్యారు. ఆ టైంలో కొద్దిమంది మాత్రమే తనకు సపోర్ట్ ఇచ్చారు అని సుమన్ పేర్కొన్నారు. సుమన్ పై చేతబడి ప్రయోగం జరిగింది అనే ప్రచారం కూడా ఉంది. చేతబడి జరగడం వల్లే సుమన్ జైలుకు వెళ్లడం, కెరీర్ లో వెనుకబడిపోవడం లాంటివి జరిగాయని అంతా భావిస్తుంటారు.
ఫ్యామిలీతో సహా అనుభవిస్తారు
దీని గురించి సుమన్ ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ తనపై చేతబడి జరిగినట్లు అంగీకరించారు. కానీ నేను ఆస్ట్రాలజీని నమ్ముతాను కర్మ సిద్ధాంతాన్ని నమ్ముతాను. నా జాతకంలో ఆ టైంకి అలా జరగాలని ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు చేతబడి చేశారు. ఆ కర్మ వాళ్లకు తప్పకుండా తిరిగి వస్తుంది. ఫ్యామిలీతో సహా అనుభవిస్తారు.
ధైర్యంగా ఫేస్ చేశాను
చేతబడి విడిపించడానికి ఆ తర్వాత పూజలు కూడా చేయించుకున్నట్లు సుమన్ తెలిపారు. పోలీసులు తనని అరెస్ట్ చేస్తారని ముందే తెలిసినప్పుడు నేను ఎక్కడికీ పారిపోలేదు. ధైర్యంగా ఫేస్ చేశాను అని సుమన్ అన్నారు.
ఆరు నెలల కాలంలో
తాను జైల్లో ఉన్నఆరు నెలల కాలంలో నన్ను బాగా చూసుకుంది అక్కడున్న ఖైదీలే అని సుమన్ తెలిపారు. కులాలకు, మతాలకు అతీతంగా వారంతా నా పై ప్రేమ చూపించారు అని సుమన్ పేర్కొన్నారు.