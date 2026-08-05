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- Jana Nayagan Collections: 300 కోట్ల క్లబ్లో సీఎం విజయ్ చివరి సినిమా.. జన నాయగన్ కలెక్షన్ల జోరు
Jana Nayagan Collections: 300 కోట్ల క్లబ్లో సీఎం విజయ్ చివరి సినిమా.. జన నాయగన్ కలెక్షన్ల జోరు
Jana Nayagan Collections: దళపతి విజయ్ 'జన నాయగన్' సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద తన జోరు కొనసాగిస్తోంది. వీక్డేస్లో కలెక్షన్లు కాస్త తగ్గినా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.300 కోట్ల మార్క్ను దాటేసి అభిమానుల్లో జోష్ నింపింది.
జన నాయగన్ 13 రోజుల కలెక్షన్స్..
విజయ్ దళపతి 'జన నాయగన్' 13 రోజులు పూర్తి చేసుకుని బాక్సాఫీస్ వద్ద నిలకడగా ఉంది. వీక్డేస్లో కలెక్షన్లు తగ్గినా, సినిమా పట్టు కోల్పోలేదు. ట్రేడ్ ట్రాకర్ సాక్నిల్క్ ప్రకారం, 13వ రోజున ఇండియాలో రూ.2.10 కోట్లు (నెట్) రాబట్టింది. దీంతో మొత్తం ఇండియా నెట్ వసూళ్లు రూ.181.55 కోట్లకు, గ్రాస్ వసూళ్లు రూ.211.74 కోట్లకు చేరాయి. మంగళవారం మొత్తం 21.17% థియేటర్ ఆక్యుపెన్సీ నమోదైంది. మార్నింగ్ షోలకు 15%, మధ్యాహ్నం 19.7%, సాయంత్రం 27.31%, రాత్రి షోలకు 20.5% ఆక్యుపెన్సీ ఉంది.
300 కోట్ల క్లాబ్ లో సీఎం గారి సినిమా..
హెచ్ వినోద్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.300 కోట్ల మైలురాయిని దాటేసింది. దీంతో 2026లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన తమిళ చిత్రాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. దేశీయ వసూళ్లకు తోడు ఓవర్సీస్ కలెక్షన్లు కూడా బలంగా ఉన్నాయి. తమిళనాడు ఈ సినిమాకు అతిపెద్ద మార్కెట్గా కొనసాగుతోంది. విజయ్ పూర్తిస్థాయి రాజకీయాల్లోకి వెళ్లే ముందు ఇదే తన చివరి సినిమా కావడంతో అభిమానులు ఈ సినిమాను చూసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
కొత్త సినిమాలు వచ్చేలోపు..
కొత్త సినిమాలు థియేటర్లలోకి వచ్చేలోపు ఈ సినిమా తన కలెక్షన్లను మరింత పెంచుకునే అవకాశం ఉందని ట్రేడ్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు. మిగిలిన వీక్డేస్లో కూడా వసూళ్లు నిలకడగా కొనసాగితే, రెండో వారాన్ని కూడా మంచి వసూళ్లతో ముగించవచ్చు. హెచ్ వినోద్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ పొలిటికల్ యాక్షన్ డ్రామాలో దళపతి విజయ్, పూజా హెగ్డే, బాబీ డియోల్, ప్రకాష్ రాజ్, గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్ వంటి తారలు నటించారు. ప్రేక్షకుల నుంచి వస్తున్న పాజిటివ్ రెస్పాన్స్, విజయ్ స్టార్ పవర్, రిపీట్ ఆడియన్స్ సినిమా విజయానికి కారణమవుతున్నాయి.