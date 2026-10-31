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- Jailer 2 Collection: 800 కోట్ల మార్క్కు చేరువలో జైలర్ 2, రజనీకాంత్ సినిమా 1000 కోట్లు సాధించగలదా?
Jailer 2 Collection: 800 కోట్ల మార్క్కు చేరువలో జైలర్ 2, రజనీకాంత్ సినిమా 1000 కోట్లు సాధించగలదా?
Jailer 2 Collection: రజనీకాంత్ నటించిన 'జైలర్ 2' బాక్సాఫీస్ దగ్గర దుమ్మురేపుతోంది. ఈ సినిమా 16 రోజుల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు రూ.777 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఇప్పుడు రూ.800 కోట్ల మార్క్కు దగ్గరగా ఉంది. త్వరలో 1000 కోట్లు సాధిస్తుందా?
800 కోట్ల మార్క్కు చేరువలో జైలర్ 2
రజనీకాంత్ 'జైలర్ 2' థియేటర్లలో అదరగొడుతోంది. నెల్సన్ దిలీప్కుమార్ డైరెక్ట్ చేసిన ఈ యాక్షన్ డ్రామా 16 రోజుల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.776.95 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఇప్పుడు ఈ సినిమా రూ.800 కోట్ల మార్క్కు చాలా దగ్గరలో ఉంది.
సాక్నిల్క్ రిపోర్ట్ ప్రకారం, 16వ రోజు ఇండియాలో 8,079 షోల ద్వారా రూ.5.50 కోట్లు నెట్ కలెక్షన్స్ రాబట్టింది. దీంతో ఇండియాలో నెట్ వసూళ్లు రూ.435.40 కోట్లకు, గ్రాస్ రూ.509.45 కోట్లకు చేరాయి.
శుక్రవారం ఓవర్సీస్లో రూ.3 కోట్లు రాబట్టడంతో, మొత్తం ఇంటర్నేషనల్ గ్రాస్ రూ.267.50 కోట్లకు చేరుకుంది. అయితే గురువారం వచ్చిన రూ.6.25 కోట్లతో పోలిస్తే వసూళ్లు 12% తగ్గాయి.
జైలర్ కంటే రూ.243 కోట్లు ఎక్కువ వసూళ్లు
'జైలర్ 2' మొదటి పార్ట్ కంటే భారీ వసూళ్లతో దూసుకుపోతోంది.
2023లో వచ్చిన 'జైలర్' 16 రోజుల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.533.74 కోట్లు రాబట్టింది. కానీ సీక్వెల్ ఏకంగా రూ.776.95 కోట్లు వసూలు చేసి, మొదటి పార్ట్ కంటే రూ.243.21 కోట్లు ముందుంది.
మొదటి సినిమా ఇండియా నెట్ రూ.302.20 కోట్లు, గ్రాస్ రూ.350.74 కోట్లు, ఓవర్సీస్ రూ.183 కోట్లు రాబట్టింది.
ఇక 16వ రోజు 'జైలర్ 2' తమిళ వెర్షన్ రూ.3.75 కోట్లు, హిందీ రూ.1 కోటి, తెలుగు రూ.55 లక్షలు, కన్నడ రూ.20 లక్షలు వసూలు చేసింది.
జైలర్ 2 బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్స్: వారం వారీ లెక్కలు
ఈ సినిమా మొదటి వారం భారీ ఓపెనింగ్స్ రాబట్టింది. ఆ తర్వాత రెండో వారంలో కాస్త నెమ్మదించింది. మొదటి 8 రోజుల్లో ఇండియాలో రూ.334.35 కోట్లు నెట్ వసూలు చేయగా, తర్వాతి 7 రోజుల్లో రూ.95.55 కోట్లు రాబట్టింది.
రిలీజ్ అయినప్పటి నుంచి ఇండియాలో సుమారు 2.93 కోట్ల మంది ఈ సినిమాను చూశారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.800 కోట్ల గ్రాస్కు చేరువవుతున్న 'జైలర్ 2', రజనీకాంత్ కెరీర్లోనే అతిపెద్ద కమర్షియల్ హిట్గా నిలిచింది.