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- Nushrratt Bharuccha: బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ హీరోయిన్ వెన్నెముకకు గాయం..క్రేజీ హీరో మూవీ షూటింగ్ లో ప్రమాదం
Nushrratt Bharuccha: బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ హీరోయిన్ వెన్నెముకకు గాయం..క్రేజీ హీరో మూవీ షూటింగ్ లో ప్రమాదం
బాలీవుడ్ నటి నుస్రత్ భరుచా బాలిలో జరిగిన ఓ ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఆమె వెన్నెముకకు ఫ్రాక్చర్ కావడంతో మెరుగైన చికిత్స కోసం ముంబైకి తీసుకొస్తున్నారు. టైగర్ ష్రాఫ్ తదుపరి సినిమా షూటింగ్లో ఈ ఘటన జరిగింది.
వెన్నెముకకు ఫ్రాక్చర్
బాలిలో జరిగిన ప్రమాదంలో ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటి నుస్రత్ భరుచా వెన్నెముక విరిగింది. ప్రస్తుతం ఆమె బాలిలోని ఓ ఆసుపత్రిలో డాక్టర్ల పర్యవేక్షణలో ఉన్నారు. పరీక్షల తర్వాత ఆమెకు వెన్నెముక సర్జరీ చేయనున్నట్లు సినిమా పబ్లిసిస్ట్ సంచితా త్రివేది చెప్పారు. మెరుగైన చికిత్స కోసం ఆమెను బాలి నుంచి ముంబైకి ఎయిర్లిఫ్ట్ చేస్తున్నారు. ముంబై చేరుకున్న తర్వాత ఆమెకు సర్జరీ జరగనుంది.
టైగర్ ష్రాఫ్ సినిమాలో..
టైగర్ ష్రాఫ్ తదుపరి సినిమాలో నుస్రత్ నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ సమయంలోనే ఈ ప్రమాదం జరిగింది. కథకు తగ్గట్లుగా ఎమోషనల్ డెప్త్ ఉన్న నటి కావాలని టీమ్ భావించి నుస్రత్ను ఎంచుకున్నారు. ఈ సినిమాలో పష్మినా రోషన్, అభిషేక్ బెనర్జీ, ఎల్విష్ యాదవ్ కూడా ముఖ్య పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. గాయం, సర్జరీ కారణంగా నుస్రత్ కొన్ని వారాల పాటు విశ్రాంతి తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని, ఆమె ప్రైవసీని గౌరవించాలని చిత్ర బృందం కోరింది.
గతంలోనూ గాయాలు
2023లో షూటింగ్స్ సమయంలో నుస్రత్ భరుచా రెండుసార్లు గాయపడ్డారు. ఏప్రిల్ 2023లో 'అకేలీ' సినిమా షూటింగ్లో ఆమెకు ప్రమాదం జరిగింది. ఓ రన్నింగ్ సీన్ తీస్తుండగా ఆమె మార్బుల్ ఫ్లోర్పై తలకిందులుగా పడిపోయారు. ఆ దెబ్బకు అరగంట పాటు నొప్పితో ఏడుస్తూనే ఉన్నారు. డాక్టర్లు పరీక్షించి కొన్ని రోజులు విశ్రాంతి తీసుకోవాలని సూచించారు. జనవరి 2023లో 'చోరీ 2' యాక్షన్ సీన్ చేస్తున్నప్పుడు ఆమె ముఖానికి తీవ్ర గాయమైంది. ఆ గాయానికి కుట్లు కూడా పడ్డాయి. కుట్లు వేస్తున్న వీడియో అప్పట్లో బయటకు వచ్చింది.
ఆరోగ్యం క్షీణించిన వేళ
అంతకుముందు ఆగస్టు 2021లో కూడా షూటింగ్ సమయంలో నుస్రత్ ఆరోగ్యం దెబ్బతింది. లవ్ రంజన్ సినిమా కోసం ఆమె వరుసగా 23-24 రోజులు పనిచేసి బాగా అలసిపోయారు. ఒకరోజు సెట్లో తీవ్రమైన తలతిరగడంతో ఆమె కనీసం నిలబడలేకపోయారు, మాట్లాడలేకపోయారు. వెంటనే ముంబైలోని హిందూజా ఆసుపత్రికి తరలించారు. అప్పుడు ఆమె బీపీ 65/55కి పడిపోయింది. విపరీతమైన ఒత్తిడి, అలసట వల్లే ఇలా జరిగిందని డాక్టర్లు చెప్పారు. చికిత్స తర్వాత ఆమెను డిశ్చార్జ్ చేశారు. 15 రోజుల పాటు ఆమెకు రెస్ట్ ఇవ్వడంతో సినిమా షూటింగ్ ఆపాల్సి వచ్చింది.
గుడికి వెళ్లడంపై వివాదం
గతేడాది నుస్రత్ భరుచా ఉజ్జయినిలోని మహాకాళేశ్వర్ ఆలయాన్ని దర్శించుకున్నారు. అక్కడ భస్మ హారతిలో కూడా పాల్గొన్నారు. "జై శ్రీ మహాకాల్" అని రాస్తూ ఆమె తన ఫోటోను షేర్ చేశారు. దీనిపై ఆల్ ఇండియా ముస్లిం జమాత్ జాతీయ అధ్యక్షుడు మౌలానా ముఫ్తీ షహాబుద్దీన్ రజ్వీ బరేల్వీ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. హిందూ ఆచారాలు పాటించడం షరియా చట్టానికి విరుద్ధమని, ఇది 'గునా-ఏ-అజీమ్' (మహా పాపం) అని ఆయన విమర్శించారు. పశ్చాత్తాపపడి కల్మా చదవాలని ఆయన నుస్రత్కు సూచించారు.
బోహ్రా కుటుంబం
నుస్రత్ ముస్లిం బోహ్రా కుటుంబానికి చెందినవారు. అయితే, ఆమె కుటుంబం చిన్నప్పటి నుంచి అన్ని మతాలను గౌరవిస్తూ వస్తోంది. గుడులతో పాటు గురుద్వారాలు, చర్చిలకు కూడా తాను వెళ్తానని నుస్రత్ చెప్పారు. ఆమె వైష్ణో దేవి, కేదార్నాథ్ ఆలయాలను కూడా దర్శించుకుని పూజలు చేశారు. నుస్రత్ భరూచా బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ కి జోడిగా ఛత్రపతి హిందీ రీమేక్ లో నటించింది. ఆ మూవీ డిజాస్టర్ అయిన సంగతి తెలిసిందే.