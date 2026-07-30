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- Naga Chaitanya: ఎలాంటి పాటని ఎలా చేశావు బ్రో.. నాగ చైతన్య సాంగ్ తో నవ్వులే నవ్వులు, సోషల్ మీడియా షేకింగ్
Naga Chaitanya: ఎలాంటి పాటని ఎలా చేశావు బ్రో.. నాగ చైతన్య సాంగ్ తో నవ్వులే నవ్వులు, సోషల్ మీడియా షేకింగ్
Naga Chaitanya: సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లు యొన్సర్ ప్రమోద్ పాల్ చేసిన ఓ రీల్ తెగ వైరల్ అవుతోంది. నాగ చైతన్య పాటతో అతడు చేసిన ఫన్నీ రీల్ కి నెటిజన్లు ఫిదా అవుతున్నారు.
ప్రమోద్ పాల్ రీల్స్
సోషల్ మీడియాలో ఇన్ఫ్లు యొన్సర్లు వైవిధ్యమైన ఆలోచనలతో నెటిజన్లని ఆకట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో రీల్స్ కాస్త డిఫెరెంట్ గా ఉంటే నెటిజన్లకు ఇట్టే నచ్చేస్తుంది. ప్రమోద్ పాల్ అనే సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లు యొన్సర్ తన ఇంస్టాగ్రామ్ లో షేర్ చేస్తున్న ఒక్కో రీల్ అదరగొడుతోంది. ఆసక్తికరగా అనిపించే అతడి బాడీ లాంగ్వేజ్, సరదాగా చలాకీగా మాట్లాడే విధానం చాలా బావుంది. అందుకే అతడికి రీచ్ పెరుగుతోంది.
నాగ చైతన్య సినిమా పాటతో ఫన్నీ రీల్
ఇటీవల ప్రమోద్ పాల్ ఓ తెలుగు సినిమా పాటతో రీల్ చేశారు. దానిని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. నన్ను చాలా మంది తెలుగు సినిమా పాటలు, కామెడీ సీన్లు, ఫన్నీ వీడియో లతో రీల్స్ చేయమంటున్నారు. మీరు అడిగింది చేస్తున్నా అంటూ ఓ సాంగ్ ని పోస్ట్ చేశారు. తన ప్రతి రీల్ లో ప్రమోద్ క్రేజీగా డప్పు వాయిస్తాడు. అది భలే ఎంటర్టైనింగ్ గా ఉంటుంది. ఇక ప్రమోద్ రీల్ చేసిన సాంగ్ విషయానికి వస్తే అది నాగ చైతన్య సాహసం శ్వాసగా సాగిపో చిత్రంలోనిది.
వేర్ ఈజ్ ది డప్పు బ్రో
అది 'తాను నేను' అనే పాట. చాలా స్లోగా వినసొంపుగా ఆహ్లాద భరితంగా సాగిపోయే ఆ పాటని ప్రమోద్ చాలా క్రేజీ గా మార్చేశారు. ముందుగా అతడు ఆ పాట స్టైల్ లోనే పాడుతూ ప్రాక్టీస్ చేశాడు. కానీ అతడి ఫాలోవర్స్ అందరూ 'వేర్ ఈజ్ ది డప్పు' బ్రో అని కామెంట్స్ చేయడం ప్రారంభించారు. దీనితో నేను రికార్డ్ చేసిన సాంగ్ ని పక్కన పెట్టేశాను. మీరు కోరుకున్నట్లుగా డప్పు తీశాను అంటూ మొదలుపెట్టాడు.
ఎలాంటి పాటని ఎలా చేసాడంటే
డప్పుతో ఆ పాట పాడుతూ అతడు చేసిన అల్లరి నవ్వులు పూయిస్తోంది. ఈ సాంగ్ కి లైకులు, కామెంట్స్ మోత మోగిపోతున్నాయి. ఈ రీల్ కి హాఫ్ మిలియన్ పైగా లైకులు వచ్చాయి అంటే ఎంతలా వైరల్ అవుతుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. నెటిజన్లు ఒక్కొక్కరూ ఒక్కోలా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
నెటిజన్ల కామెంట్స్
ఇదీ మాకు కావలసింది, ఎవరు బ్రో మీరు.. ఇంత ట్యాలెంట్ గా ఉన్నారు.. కంప్లీట్ సాంగ్ కావాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం, యు మేడ్ మే డే బ్రో.. ఇలా నెటిజన్లు కామెంట్ల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. ఇంస్టాగ్రామ్ లో ప్రమోద్ పాల్ కి 2.35 లక్షల మంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు.