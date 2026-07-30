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- Yash Radhika Pandit: యష్, రాధికా జాతకాలు కలవలేదా.. అయినా ఇంత అన్యోన్యంగా ఉండటానికి కారణం అదే!
Yash Radhika Pandit: యష్, రాధికా జాతకాలు కలవలేదా.. అయినా ఇంత అన్యోన్యంగా ఉండటానికి కారణం అదే!
కన్నడ సినీ పరిశ్రమలో రాకింగ్ స్టార్ యశ్, రాధికా పండిట్ ఒక క్యూట్ కపుల్. వీరిద్దరి దాంపత్య జీవితం ఎంత అన్యోన్యంగా ఉంటుందో అందరికీ తెలిసిందే. అయితే, వీరి మ్యారేజ్ సక్సెస్కు కారణం ఏంటి అనేది ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
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Image Credit : Instagram@iamradhikapandit
యశ్, రాధికా పండిట్ అన్యోన్య దాంపత్యం
శాండల్వుడ్లోనే కాదు, పాన్-ఇండియా స్థాయిలో కన్నడ సినిమా కీర్తిని నిలబెట్టిన జంట రాకింగ్ స్టార్ యశ్, రాధికా పండిట్. వెండితెరపైనే కాదు, నిజ జీవితంలోనూ వీరు కోట్లాది అభిమానులకు ఫేవరెట్ కపుల్. వీరి దాంపత్య జీవితం ఎప్పుడూ అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది. యశ్ కెరీర్లో ఈ స్థాయిలో ఉండటానికి రాధికా పండిట్ సపోర్ట్, కుటుంబ బాధ్యతలను సమర్థంగా చూసుకోవడమే కారణమని చెబుతారు. ఇప్పుడు ఈ స్టార్ కపుల్ దాంపత్య జీవితంపై న్యూమరాలజీ, గ్రహాల ఆధారంగా జరుగుతున్న ఓ ఆసక్తికర విశ్లేషణ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
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Image Credit : Instagram@iamradhikapandit
పుట్టిన తేదీలలో పొంతన లేకపోయినా.. గ్రహాల మైత్రి
న్యూమరాలజీ ప్రకారం, యశ్, రాధికా పండిట్ పుట్టిన తేదీల మధ్య నేరుగా పొంతన లేదట. యశ్ పుట్టిన తేదీ సంఖ్య 8 అయితే, రాధికా పండిట్ పుట్టిన తేదీ సంఖ్య 6. సాధారణంగా సంఖ్యాశాస్త్రంలో వేర్వేరు సంఖ్యలు వేర్వేరు స్వభావాలను, లక్షణాలను సూచిస్తాయి. అయితే, పుట్టిన తేదీ సంఖ్యలు సరిపోలకపోయినా, జాతకంలో గ్రహాల స్థానాలు, వాటి మధ్య ఉన్న మైత్రి దాంపత్య జీవితంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని జ్యోతిష్యులు నమ్ముతారు. ఈ కోణంలో చూస్తే, యశ్, రాధికా మధ్య ఉన్న అవగాహన, ఒకరికొకరు ఇచ్చే సపోర్టే వారి బంధానికి బలమని విశ్లేషిస్తున్నారు.
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Image Credit : Instagram@iamradhikapandit
యశ్ సక్సెస్ వెనుక రాధికా సపోర్ట్?
రాధికా పండిట్, యశ్ కంటే ముందే ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి ఎన్నో సక్సెస్ఫుల్ సినిమాల్లో నటించారు. కానీ, పెళ్లి తర్వాత కుటుంబానికే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తూ, భర్త కెరీర్ ఎదుగుదలకు సపోర్ట్గా నిలిచారు. యశ్ సినిమా కెరీర్ ఇప్పుడు పాన్-ఇండియా స్థాయికి చేరింది. పెద్ద సినిమాల నిర్మాణానికి ఏళ్ల తరబడి సమయం పడుతుంది. ఈ సమయంలో కుటుంబ బాధ్యతలు, పిల్లల పెంపకం వంటి విషయాలను రాధిక సమర్థంగా చూసుకోవడం వల్లే యశ్ కెరీర్పై పూర్తి దృష్టి పెట్టగలుగుతున్నారని అభిమానులు అంటుంటారు.
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Image Credit : others
ఒకరి విజయంలో మరొకరి పాత్ర
దాంపత్య జీవితంలో ఇద్దరూ ఒకేలాంటి పాత్ర పోషించాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకరు తమ కెరీర్ కలలను నెరవేర్చుకుంటున్నప్పుడు, మరొకరు కుటుంబాన్ని చూసుకుంటూ సపోర్ట్ ఇవ్వడం కూడా విజయవంతమైన బంధానికి ముఖ్యం. యశ్, రాధికా పండిట్ జంట ఇలాంటి పరస్పర మద్దతు, గౌరవానికి ఉదాహరణగా నిలుస్తోందని ఫ్యాన్స్ భావిస్తారు. న్యూమరాలజీ, గ్రహాల విశ్లేషణలు ఏమైనా చెప్పనీ, నిజ జీవితంలో ఒకరిపై ఒకరికి ఉన్న గౌరవం, నమ్మకమే ఈ జంట బంధానికి అసలైన బలం.**గమనిక: పైన పేర్కొన్న న్యూమరాలజీ, గ్రహాల విశ్లేషణలు కేవలం జ్యోతిష్యం/సంఖ్యాశాస్త్ర నమ్మకాలపై ఆధారపడినవి. ఇవి శాస్త్రీయంగా నిరూపితమైన నిజాలు కావు.**
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