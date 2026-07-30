Ramayana Stars: రామాయణ స్టార్స్ యశ్, రణ్బీర్... ఇద్దరిలో ఎవరి ఆస్తి ఎక్కువ?
రామాయణ సినిమాపై అంచనాలు పెరుగుతున్న వేళ, ఈ మూవీ స్టార్స్ రణ్బీర్ కపూర్, యశ్ల ఆస్తులపై చర్చ మొదలైంది. వారి నికర ఆస్తులు, ప్రధాన ఆదాయ వనరులు, ఇద్దరిలో ఎవరు ఎక్కువ సంపాదించారో ఓ లుక్కేద్దాం.
Yash Vs Ranbir Kapoor
అత్యధిక పారితోషికం తీసుకునే నటులలో ఒకరు
బాలీవుడ్లో అత్యధిక పారితోషికం తీసుకునే నటులలో రణ్బీర్ కపూర్ ఒకరు. ఆయన నికర ఆస్తి విలువ సుమారు రూ. 369-400 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా. సినిమా ఫీజులు, లాభాల్లో వాటాలు, బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్లు, లగ్జరీ రియల్ ఎస్టేట్, భారీ పెట్టుబడుల ద్వారా ఆయన ఈ సంపదను కూడబెట్టారు. రెండు భాగాలుగా రానున్న రామాయణ సినిమా కోసం ఆయన రూ. 150 కోట్లు తీసుకుంటున్నట్లు సమాచారం.
KGF స్టార్ యశ్
KGF స్టార్ యశ్ కన్నడ సినిమా, పాన్-ఇండియా బ్లాక్బస్టర్లు, బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్లు, సినిమా నిర్మాణంతో మంచి సంపదను కూడబెట్టారు. తాజా రిపోర్ట్స్ ప్రకారం, ఆయన నికర ఆస్తి విలువ సుమారు రూ. 53 కోట్లు. రామాయణ సినిమాకు ఆయన సహ-నిర్మాతగా కూడా వ్యవహరిస్తున్నారు. రెండు భాగాల్లో రావణుడి పాత్ర కోసం ఆయన రూ. 100 కోట్లు ఛార్జ్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
Income sources compared
రణ్బీర్ కపూర్ ఆదాయ వనరులు * బాలీవుడ్ సినిమాలు * బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్లు * లాభాల్లో వాటాలు * రియల్ ఎస్టేట్ పెట్టుబడులు * లగ్జరీ ఆస్తులు యశ్ ఆదాయ వనరులు * సినిమాలు * బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్లు * నిర్మాణ సంస్థలు * వ్యాపార పెట్టుబడులు * రామాయణ సహ-నిర్మాణం. రామాయణం కోసం యశ్ భారీ పారితోషికం తీసుకుంటున్నప్పటికీ, బాలీవుడ్లో సుదీర్ఘ కెరీర్, బ్రాండ్స్, పెట్టుబడుల కారణంగా రణ్బీర్ మొత్తం సంపద ఎక్కువగా ఉంది.