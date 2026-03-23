- Kangana Ranaut: ప్రభాస్ హీరోయిన్ బంగ్లా ఇన్సైడ్ ఫోటోలు ..కాంట్రవర్సీల క్వీన్ ఇల్లు చూశారా
Kangana Ranaut: ప్రభాస్ హీరోయిన్ బంగ్లా ఇన్సైడ్ ఫోటోలు ..కాంట్రవర్సీల క్వీన్ ఇల్లు చూశారా
నటి కంగనా రనౌత్ కు 40 ఏళ్లు నిండాయి. ఆమె 1986 మార్చి 23న భాంబ్లాలో జన్మించారు. కంగనా తన నటనతో పాటు, సూటిగా మాట్లాడే తత్వంతోనూ ఫేమస్. ఆమెకు 4 సార్లు జాతీయ అవార్డులు వచ్చాయి. పుట్టినరోజు సందర్భంగా, ఆమె మనాలీలోని విలాసవంతమైన బంగ్లా ఫొటోలను చూద్దాం.
కంగనా రనౌత్
40 ఏళ్ల కంగనా రనౌత్ తన కుటుంబంతో కలిసి మనాలీలోని ఈ విలాసవంతమైన బంగ్లాలో నివసిస్తున్నారు. ఈ బంగ్లా చుట్టూ పచ్చని కొండలు, ప్రకృతి అందాలు ఉన్నాయి.
విలాసవంతమైన బంగ్లా
సమాచారం ప్రకారం, కంగనా రనౌత్ ఈ విలాసవంతమైన బంగ్లా 7600 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉంది. ఆమె రూ.10 కోట్లతో స్థలం కొని ఈ బంగ్లాను కట్టించారు.
ఇంటీరియర్ చాలా ప్రత్యేకంగా
మీడియా కథనాల ప్రకారం, కంగనా రనౌత్ ఈ లగ్జరీ బంగ్లా విలువ సుమారు రూ.30 కోట్లు. దీని ఇంటీరియర్ చాలా ప్రత్యేకంగా, క్లాసీగా ఉంటుంది.
మొత్తం 8 బెడ్రూమ్లు
కంగనా రనౌత్ బంగ్లాలో మొత్తం 8 బెడ్రూమ్లు ఉన్నాయని చెబుతారు. ప్రతి గదిలో సిట్టింగ్ ఏరియా, అద్భుతమైన డెకరేషన్, ఫైర్ప్లేస్ ఉన్నాయి.
గ్లాస్ రూఫ్ కూడా
కంగనా బంగ్లాలో డైనింగ్ ఏరియా, జిమ్, యోగా రూమ్ ఉన్నాయి. ఈ బంగ్లా పైకప్పుపై గ్లాస్ రూఫ్ కూడా కనిపిస్తుంది. ఆమె ఈ ఇంటిని మనాలీ సంప్రదాయ 'కాష్ఠకుణి' శైలిలో నిర్మించారు.
బిలియర్డ్స్ ఆడేందుకు
కంగనా బంగ్లాలో ఆడుకోవడానికి కూడా పూర్తి ఏర్పాట్లు ఉన్నాయి. ఇక్కడ బిలియర్డ్స్ ఆడేందుకు ఒక టేబుల్ కూడా ఉంది. ఈ గదిని ప్రత్యేకమైన షాండ్లియర్లు, లైటింగ్తో అలంకరించారు.
క్లాసీ పెయింటింగ్స్తో
కంగనా ఇంటి గోడలను క్లాసీ పెయింటింగ్స్తో పాటు ఫొటోలతో కూడా అలంకరించారు. ఈ ఇంట్లో వస్తువులు పెట్టుకోవడానికి చాలా షెల్ఫ్లు ఉన్నాయి. వాటికి కూడా స్టైలిష్ లుక్ ఇచ్చారు.