Dhurandhar 2 Controversy: చిక్కుల్లో ధురంధర్ 2.. ఈ టైంలో ఇలాంటి సినిమానా ? కోర్టు ఏం చేయబోతోంది..
తమిళనాడులో ఎన్నికల కోడ్ అమల్లో ఉన్న కీలక సమయంలో దురందర్ 2 సినిమా చుట్టూ కొత్త వివాదం మొదలైంది. ఈ సినిమా విడుదలను ఆపాలంటూ చెన్నై హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలైంది.
15
మిళనాడులో ఎన్నికల కోడ్
తమిళనాడులో ఎన్నికల కోడ్ అమల్లో ఉన్న టైంలో 'దురందర్ 2' సినిమా చుట్టూ కొత్త వివాదం రాజుకుంది. ఇందులో రాజకీయ దురుద్దేశాలు ఉన్నాయని, సినిమా విడుదలను ఆపాలని కోరుతూ చెన్నై హైకోర్టులో అత్యవసర పిటిషన్ దాఖలైంది.
25
పిటిషన్ దాఖలు
లాయర్ షీలా ఈ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఎన్నికల టైంలో ఈ సినిమా రిలీజ్ అయితే ఓటర్ల మైండ్సెట్ను ప్రభావితం చేస్తుందని, ఒక వర్గానికి మేలు చేసేలా కంటెంట్ ఉండొచ్చని ఆమె తన పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు. ఈ అత్యవసర పిటిషన్ను పరిశీలించిన చీఫ్ జస్టిస్ బెంచ్, దీన్ని రెగ్యులర్ పిటిషన్గా దాఖలు చేయాలని సూచించింది. ఆ తర్వాతే విచారణకు వచ్చే అవకాశం ఉందని కోర్టు తెలిపింది.
35
పదునైన రాజకీయ విమర్శలు
'దురందర్ 2' ఒక పొలిటికల్ థ్రిల్లర్గా తెరకెక్కుతోంది. దీని మొదటి భాగం సామాజిక, రాజకీయ నేరాల గురించి మాట్లాడగా, రెండో భాగంలో మరింత పదునైన రాజకీయ విమర్శలు, అధికారం వెనుక కుట్రలు ఉంటాయని సమాచారం.
45
ఎన్నికల టైంలో ఇలాంటి సినిమాలు రావడం..
ఈ సినిమాలో కీలక రాజకీయ పాత్రలు, ఎన్నికల వాతావరణం, అధికార పోరాటాలను బలంగా చూపించారట. అందుకే ఇది కేవలం వినోద చిత్రంగా కాకుండా, రాజకీయ అభిప్రాయాలను చెప్పే ప్రయత్నంగా కనిపిస్తోంది. ఎన్నికల టైంలో ఇలాంటి సినిమాలు రావడం ఓటర్లను ప్రభావితం చేస్తుందని, ఇది ఎన్నికల నిబంధనలకు విరుద్ధమని పిటిషనర్ వాదిస్తున్నారు.
55
సినిమా రిలీజ్ ఆలస్యమవుతుందా ?
ఈ నేపథ్యంలో, 'దురందర్ 2' పై వచ్చిన ఆరోపణలతో సినిమా రిలీజ్ ఆలస్యమవుతుందా అనే ప్రశ్న తలెత్తుతోంది. ఈ కేసులో తదుపరి ఏం జరుగుతుంది, సినిమా అనుకున్న టైంకి రిలీజ్ అవుతుందా లేదా అని సినీ, రాజకీయ వర్గాలు ఆసక్తిగా గమనిస్తున్నాయి.
