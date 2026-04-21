- Home
- Entertainment
Top 10 Heroes: విజయ్కి దిమ్మతిరిగే షాక్ ఇచ్చిన అల్లు అర్జున్.. పడిపోయిన చరణ్, పవన్.. నెం 1 ఎవరంటే?
ఓర్మాక్స్ మీడియా ప్రకటించిన టాప్ 10 హీరోల జాబితా వచ్చింది. మార్చి నెలకు సంబంధించిన ఇండియా టాప్ 10 లిస్ట్ లో అల్లు అర్జున్.. దళపతి విజయ్కి పెద్ద షాక్ ఇచ్చారు.
ఇండియా టాప్ 10 హీరోలు
ఓర్మాక్స్ మీడియా ప్రతి నెల ఇండియాలో మోస్ట్ పాపులర్ హీరోల జాబితాని ప్రకటిస్తుంది. తాజాగా మార్చి నెలకు సంబంధించిన లిస్ట్ వచ్చింది. ఇందులో అనూహ్యమైన మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. తెలుగు హీరోలు సత్తా చాటుతున్నారు. విజయ్కి అల్లు అర్జున్ షాక్ ఇవ్వగా, `ధురంధర్ 2` హీరో మొదటిసారి ఈ జాబితాలోకి వచ్చారు. టాప్ 10లో ఆయన చోటు సంపాదించారు. మరి టాప్లో ఎవరున్నారు. టాప్ 10 హీరోలు ఎవరనేది చూస్తే.
నెంబర్ 1 హీరో ప్రభాస్
డార్లింగ్, రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ మొదటి స్థానాన్ని మరోసారి కైవసం చేసుకున్నారు. ఆయన ప్రతి నెల టాప్లోనే ఉన్న విషయం తెలిసిందే. తన ఇమేజ్, ఫాలోయింగ్, భారీ పాన్ ఇండియా చిత్రాలతో దూసుకుపోతున్నారు. నిత్యం వార్తల్లో నిలుస్తున్నారు. ఇలా మొదటి స్థానాన్ని సొంతం చేసుకుంటున్నారు. మార్చిలో కూడా తనే నెంబర్ 1గా నిలిచారు.
విజయ్కి అల్లు అర్జున్ షాక్
ఇక ఎప్పుడూ రెండో స్థానంలో ఉండే విజయ్కి పెద్ద షాక్ తగిలింది. మార్చి నెలలో మూడో స్థానానికి పడిపోయారు. ఆయన్ని దెబ్బ కొట్టింది ఎవరో కాదు అల్లు అర్జున్. ఐకాన్ స్టార్గా రాణిస్తోన్న అల్లు అర్జున్.. `రాకా` మూవీతో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ చిత్రంతో వార్తల్లో నిలుస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన చర్చ బాగా నడుస్తోంది. దీంతో ఆయన ఇమేజ్, ఫాలోయింగ్ మరింత పెరిగింది. విజయ్ మూడో స్థానంలో నిలిచారు.
ఒక్క మెట్టు ఎక్కిన మహేష్ బాబు
నాల్గో స్థానంలో షారూఖ్ ఖాన్ నిలిచారు. ఆయన ఎక్కువగా మూడో స్థానంలో నిలుస్తున్నారు. గత ఫిబ్రవరిలో నాల్గో స్థానంలోనే ఉండగా, ఇప్పుడు కూడా అదే స్థానానికే పరిమితమయ్యారు. ఐదో స్థానంలోకి మహేష్ బాబు వచ్చారు. ఫిబ్రవరిలో ఆయన ఆరోస్థానానికి పడిపోగా, మళ్లీ ఇప్పుడు పుంజుకున్నారు. మార్చిలో తన సత్తా చాటారు.
రామ్ చరణ్ స్థానం ఇదే
ఇక ఆరో స్థానం రామ్ చరణ్ దక్కించుకున్నారు. ఆయన ఫిబ్రవరిలో ఐదో స్థానంలో ఉండగా, ఇప్పుడు ఊహించని విధంగా పడిపోయారు. ఆరో స్థానానికి పరిమితమయ్యారు. ఆ తర్వాత బాలీవుడ్ స్టార్ సల్మాన్ ఖాన్ ఏడో స్థానంలో నిలిచారు. `ధురంధర్ 2` హీరో రణ్వీర్ సింగ్ టాప్ 10లోకి వచ్చాడు. ఆయన ఎనిమిదో స్థానాన్ని సొంతం చేసుకున్నారు.
ఒక్క స్థానం పడిపోయిన ఎన్టీఆర్
తొమ్మిదో స్థానంలో ఎన్టీఆర్ ఉన్నారు. ఆయన ఫిబ్రవరిలో ఎనిమిదో స్థానంలో ఉండగా, మార్చిలో డౌన్ అయ్యారు. ఇక పదో స్థానంలో బాలీవుడ్ హీరో అక్షయ్ కుమార్ నిలిచారు. ఫిబ్రవరిలో పవన్ టాప్ 10లో ఉండగా, ఇప్పుడు ఆయన లిస్ట్ లోనే లేరు. అలాగే ఎప్పుడూ లిస్ట్ లో ఉండే అజిత్ కూడా ఈ సారి జాబితాలో లేకపోవడం గమనార్హం. ఇలా ఓర్మాక్స్ మీడియా టాప్ 10 హీరోల జాబితాలో ఐదుగురు తెలుగు హీరోలు ఉండగా, ఒక్క కోలీవుడ్ హీరో, నలుగురు బాలీవుడ్ హీరోలున్నారు.