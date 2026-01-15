- Home
2026లో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న భారతీయ సినిమాల జాబితాను IMDB విడుదల చేసింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 25 కోట్లకు పైగా నెలవారీ సందర్శకుల పేజ్ వ్యూస్ ఆధారంగా ఈ జాబితాను రూపొందించారు. ఇందులో ఏ సినిమాను ప్రజలు ఎక్కువగా చూడాలనుకుంటున్నారో తెలుసా?
IMDB 2026 మోస్ట్ అవైటెడ్ సినిమాల లిస్ట్
2026లో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 20 సినిమాల జాబితాను IMDB విడుదల చేసింది. ఇందులో ప్రభాస్, యశ్, దలపతి విజయ్, సల్మాన్ ఖాన్, అక్షయ్ కుమార్ నుంచి షాహిద్ కపూర్, రణవీర్ సింగ్, రణబీర్ కపూర్ సహా ఇతర స్టార్ల సినిమాలు ఉన్నాయి. అయితే ఏ సినిమా టాప్లో ఉంది, దేనికోసం ఎక్కువ ఎదురుచూస్తున్నారో ఇప్పుడు చూద్దాం.
షారుఖ్ ఖాన్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ కింగ్
IMDB 2026 మోస్ట్ అవైటెడ్ సినిమాల జాబితాలో షారుఖ్ ఖాన్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'కింగ్' మొదటి స్థానంలో ఉంది. ఈ సినిమా కోసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్నారు. వార్తల ప్రకారం, గ్లోబల్ ఆడియన్స్లో ఈ సినిమాపై విపరీతమైన క్రేజ్ ఉంది. ఇందులో షారుఖ్తో పాటు దీపికా పదుకొణె, అభిషేక్ బచ్చన్, అనిల్ కపూర్, జాకీ ష్రాఫ్, అర్షద్ వార్సీ, రాణి ముఖర్జీ, సుహానా ఖాన్ ఉన్నారు.
IMDB లిస్ట్ లో సౌత్ సినిమాలు
IMDB టాప్ 20 భారతీయ చిత్రాల జాబితాలో కింగ్, రామాయణ్ పార్ట్ 1, జన నాయగన్, స్పిరిట్, టాక్సిక్, బాటిల్ ఆఫ్ గల్వాన్, ఆల్ఫా, ధురంధర్ 2, బార్డర్ 2, పెడ్డీ, డ్రాగన్, లవ్ అండ్ వార్, భూత్ బంగ్లా, బెంజ్, శక్తి శాలిని, పేట్రియాట్, ఓ రోమియో, లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ, ఫౌజీ ది ప్యారడైజ్ ఉన్నాయి.
సౌత్ సిమాలు ఎన్ని..?
IMDB జాబితాలో ఐదు భాషల సినిమాలు ఉన్నాయి. ఇందులో 10 బాలీవుడ్, 5 తెలుగు, 3 తమిళం, 1 మలయాళం, 1 కన్నడ సినిమాలు ఉన్నాయి. ఈ జాబితాలో కొందరు స్టార్లు ఒకటి కంటే ఎక్కువ సినిమాల్లో కనిపించనున్నారు. ఉదాహరణకు నయనతార (టాక్సిక్-పేట్రియాట్), యశ్ (రామాయణ్ పార్ట్ 1-టాక్సిక్), సన్నీ డియోల్ (రామాయణ్ పార్ట్ 1-బార్డర్ 2), ప్రభాస్ (స్పిరిట్-ఫౌజీ), రణబీర్ కపూర్ (రామాయణ్ పార్ట్ 1-లవ్ అండ్ వార్), అలియా భట్ (ఆల్ఫా-లవ్ అండ్ వార్) మొదలైనవారు.
IMDB జాబితాలో సీక్వెల్ సినిమాలు
IMDB విడుదల చేసిన ఈ జాబితాలో కొన్ని సీక్వెల్ సినిమాల పేర్లు కూడా ఉన్నాయి. ఇందులో రణవీర్ సింగ్ 'ధురంధర్ 2', సన్నీ డియోల్ 'బార్డర్ 2' ఉన్నాయి. ఇది కాకుండా, విభిన్న సినిమాటిక్ యూనివర్స్లను ముందుకు తీసుకెళ్లే సినిమాలు కూడా ఉన్నాయి. వాటి పేర్లు - ఆల్ఫా (YRF స్పై యూనివర్స్), శక్తి శాలిని (మ్యాడాక్ హారర్-కామెడీ యూనివర్స్), బెంజ్ (లోకేష్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్).
యాక్షన్, మైథలాజికల్, హారర్-కామెడీ మూవీస్
IMDB జాబితా ప్రకారం, 2026లో ప్రేక్షకులు థియేటర్లలో వివిధ జానర్ల సినిమాలను చూడబోతున్నారు. ఇందులో యాక్షన్, మైథలాజికల్, హారర్-కామెడీ, వార్ డ్రామా, రొమాన్స్ వంటి సినిమాలు ఉన్నాయి.