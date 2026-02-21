Malaika Arora: కొత్త బాయ్ఫ్రెండ్తో వాలెంటైన్స్ డే? వైరల్ ఫొటో వెనుక కథ ఇదే!
డైమండ్ వ్యాపారి హర్ష్ మెహతాతో మలైకా అరోరా డేటింగ్లో ఉన్నట్లు వార్తలొస్తున్నాయి. ఇటలీలోని రోమ్లో వీళ్లిద్దరూ దిగిన ఓ అందమైన ఫొటో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. దీంతో ఈ జంట అక్కడే వాలెంటైన్స్ డే జరుపుకున్నారా అని నెటిజన్లు చర్చించుకుంటున్నారు.
15
Image Credit : Asianet News
Malaika Arora’s Rome Pic Sparks Romance Buzz
అర్జున్ కపూర్తో బ్రేకప్ తర్వాత, మలైకా అరోరా డైమండ్ వ్యాపారి హర్ష్ మెహతాతో రిలేషన్షిప్లో ఉన్నట్లు గత ఏడాది వార్తలొచ్చాయి. వీళ్లిద్దరూ చాలాసార్లు కలిసి కెమెరాకు చిక్కారు. ఇప్పుడు వీళ్లిద్దరూ కలిసి తీసుకున్న ఓ సెల్ఫీ రెడిట్లో ప్రత్యక్షమైంది. ఈ ఫొటోలో వాళ్ల మధ్య కెమిస్ట్రీ చాలా బాగుందని నెటిజన్లు అంటున్నారు.
25
Image Credit : Instagram/ Malaika Arora
రోమ్లో మలైకా, హర్ష్
ఇటలీలోని రోమ్లో మలైకా, హర్ష్ వాలెంటైన్స్ డే జరుపుకొని ఉండొచ్చని ఓ రెడిట్ యూజర్ ఈ ఫొటోను అప్లోడ్ చేశారు. ఆ పోస్ట్ కింద చూడండి.
ట్రెవీ ఫౌంటెన్ వద్ద మలైకా వాలెంటైన్??
by u/Paranoid_xxx in BollyBlindsNGossip
35
Image Credit : Asianet News
పీఆర్ జిమ్మిక్కు
ఈ ఫొటోపై ఓ రెడిట్ యూజర్ కామెంట్ చేస్తూ, "ఇది పబ్లిక్ రిలేషన్స్ కోసం ఎవరో తీసిన ఫొటోలా ఉంది. వీళ్లిద్దరూ కలిసి ఉన్నారని చూపించడానికి ఇలా క్రియేట్ చేసినట్లుంది. మలైకా చాలా ఏళ్లుగా ఇలాంటి పీఆర్ జిమ్మిక్కులకు ఫేమస్" అని రాశారు. మరో నెటిజన్, "వాళ్లపై స్టూడియో లైట్లు ఉన్నట్లు ఎందుకు కనిపిస్తోంది? ఇది ఏదైనా ఫొటోషూట్ లేదా ప్రమోషన్ కోసమా?" అని ప్రశ్నించారు. ఇంకో యూజర్, "ఈ బంధంలో వయసు తేడా గురించి ఎవరైనా మాట్లాడతారా, లేదా? ఆమె చిన్నవాళ్లతో డేటింగ్ చేయడంలో నాకు సమస్య లేదు, కానీ ఇక్కడున్న హిపోక్రసీని చూపిస్తున్నా" అని పోస్ట్ చేశారు. ఆ కామెంట్స్ ఇక్కడ చూడొచ్చు.
45
Image Credit : social media
మలైకా వయసు 52 ఏళ్లు
మలైకా వయసు 52 ఏళ్లు కాగా, హర్ష్ వయసు 33 ఏళ్లు అని సమాచారం. అంటే ఇద్దరి మధ్య దాదాపు 19 ఏళ్ల వయసు తేడా ఉంది. మరోవైపు, అర్జున్ కపూర్కు, మలైకాకు మధ్య 12 ఏళ్ల వయసు తేడా ఉండేది. మలైకా ఆ నటుడి కంటే 12 ఏళ్లు పెద్దది.
55
Image Credit : social media
హర్ష్తో మలైకా బంధం
అర్జున్తో తన ప్రేమాయణం గురించి మలైకా చాలా ఓపెన్గా ఉండేది. సోషల్ మీడియాలో ఫొటోలు కూడా పంచుకునేది. కానీ, హర్ష్తో తన బంధం గురించి ఆమె ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. కాబట్టి, ఈ కొత్త బంధంపై మలైకా స్పష్టత ఇచ్చే వరకు వేచి చూడాలి. ఇదిలా ఉంటే, బ్రేకప్ తర్వాత కూడా మలైకా, అర్జున్ స్నేహంగానే ఉంటున్నారు.
Latest Videos