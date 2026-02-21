AK 64 Update: అజిత్తో తొలిసారి శ్రీలీల.. సెన్సేషనల్ కాంబోపై లేటెస్ట్ టాక్!
తమిళ స్టార్ హీరో అజిత్ కుమార్ హీరోగా రాబోతున్న 'ఏకే 64' సినిమాలో ఆయనకు జోడీగా సెన్సేషనల్ హీరోయిన్ శ్రీలీల నటించబోతోందని ప్రచారం జరుగుతోంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
AK 64 మూవీ అప్డేట్
'గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీ' తర్వాత అజిత్, దర్శకుడు ఆధిక్ రవిచంద్రన్ కాంబోలో వస్తున్న కొత్త సినిమా 'ఏకే 64'. ఈ సినిమాపై అధికారిక ప్రకటన రాకపోయినా, అప్డేట్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి. ఇందులో మోహన్లాల్ ఓ కీలక పాత్రలో నటిస్తారని టాక్. అలాగే, అజిత్కు జోడీగా టాలీవుడ్ సెన్సేషన్ శ్రీలీల నటిస్తుందని అంటున్నారు. ఇప్పటికే తమిళంలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన శ్రీలీలకు అక్కడ కూడా డిమాండ్ పెరిగింది.
రోమియో పిక్చర్స్ సంస్థ
'గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీ' సినిమాకు మిశ్రమ స్పందన వచ్చినా, బాక్సాఫీస్ వద్ద కమర్షియల్గా మంచి విజయం సాధించింది. ఈ గ్యాంగ్స్టర్ యాక్షన్ ఫిల్మ్ను మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మించారు. ఇప్పుడు 'ఏకే 64' సినిమాను రోమియో పిక్చర్స్ సంస్థ నిర్మిస్తోంది. రాహుల్ ఈ చిత్రానికి నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు.
అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం
'ఏకే 64'కు అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం అందిస్తారని సమాచారం. గతంలో అజిత్-అనిరుధ్ కాంబోలో చాలా చార్ట్బస్టర్ ఆల్బమ్స్ వచ్చాయి. ఈసారి కూడా వీరి కాంబో హిట్ అవుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. కన్నడలో కెరీర్ మొదలుపెట్టిన శ్రీలీల, తెలుగులో స్టార్ హీరోయిన్గా మారింది. ఇటీవల 'జూనియర్' సినిమాలో 'వైరల్ వ్యారి' పాటలో ఆమె డ్యాన్స్కు మంచి ప్రశంసలు దక్కాయి. ఈ ఏడాదే కార్తీక్ ఆర్యన్తో కలిసి బాలీవుడ్లోకి కూడా అడుగుపెడుతోంది. 'ఏకే 64'తో పాటు, సుధా కొంగర దర్శకత్వంలో శివకార్తికేయన్ నటిస్తున్న 'పరాశక్తి' అనే తమిళ సినిమాలోనూ శ్రీలీల నటిస్తోంది. ఆసక్తికరంగా, 'గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీ' కోసం కూడా శ్రీలీలను సంప్రదించగా, ఆ పాత్ర ప్రియా ప్రకాశ్ వారియర్కు దక్కింది.
అజిత్తో శ్రీలీల తీసుకున్న సెల్ఫీ
ఇటీవల మలేషియాలో అజిత్తో శ్రీలీల తీసుకున్న ఒక సెల్ఫీ ఇంటర్నెట్లో వైరల్ అయి, అంచనాలను భారీగా పెంచేసింది. దీని తర్వాత 'ఏకే 64'లో శ్రీలీల ఒక ముఖ్యమైన పాత్రలో నటిస్తున్నట్లు చిత్ర బృందం అధికారికంగా ప్రకటించింది.
