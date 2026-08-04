IMDb Rankings: కియారాకు షాక్ ఇచ్చిన కొత్త హీరోయిన్.. యశ్కు ఎన్నో ర్యాంకో తెలుసా?
IMDb ఈ వారం 'పాపులర్ ఇండియన్ సెలబ్రిటీస్' లిస్ట్ రిలీజ్ చేసింది. ఇందులో చాలామంది పాపులర్ నటీనటులు, డైరెక్టర్లు చోటు దక్కించుకున్నారు. కొత్త సినిమాలు, రాబోయే ప్రాజెక్టుల కారణంగా ఈ లిస్ట్లో ఊహించని మార్పులు జరిగాయి.
IMDb పాపులర్ ఇండియన్ సెలబ్రిటీస్ లిస్ట్
ప్రముఖ మూవీ రేటింగ్ సంస్థ IMDb ఈ వారం 'పాపులర్ ఇండియన్ సెలబ్రిటీస్' లిస్ట్ను విడుదల చేసింది. ఇటీవల రిలీజైన సినిమాలు, రాబోయే భారీ ప్రాజెక్టుల కారణంగా ఈ వారం లిస్ట్లో చాలా మార్పులు కనిపించాయి. కొందరు స్టార్ల ర్యాంకులు పడిపోగా, కొత్తవాళ్లు టాప్లోకి దూసుకొచ్చారు.
ఈ వారం లిస్ట్లో నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమ్ అవుతూ సత్తా చాటుతున్న 'ముసాఫిర్ కేఫ్' వెబ్ సిరీస్ నటీనటుల హవా నడిచింది. ఈ సిరీస్ హీరోయిన్ వేదిక పింటో ఏకంగా నంబర్ 1 స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది. మరో నటి మహిమా మక్వానా రెండో స్థానంలో నిలిచింది. ఇక నటుడు విక్రాంత్ మ్యాస్సీ నాలుగో ర్యాంకును దక్కించుకున్నాడు.
'ముసాఫిర్ కేఫ్' హవా!
నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ మొదలైనప్పటి నుంచి 'ముసాఫిర్ కేఫ్' సిరీస్ ట్రెండింగ్లో దూసుకుపోతోంది. రచయిత దివ్య ప్రకాశ్ దూబే రాసిన పాపులర్ నవల ఆధారంగా రుచిర్ అరుణ్ ఈ రొమాంటిక్ డ్రామా సిరీస్ను తెరకెక్కించారు. కథ, నటీనటుల పెర్ఫార్మెన్స్కు ఆడియన్స్ నుంచి అదిరిపోయే రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ఆ ప్రభావమే ఇప్పుడు IMDb ర్యాంకులపై స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
టాప్ 10లో కియారా, హ్యూమా!
మరోవైపు, భారీ అంచనాలతో రాబోతున్న 'టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్', 'రామాయణ్' సినిమాలపై ఉన్న ఆసక్తి కూడా ఈ ర్యాంకుల్లో కనిపించింది. 'టాక్సిక్' సినిమా హీరోయిన్ కియారా అద్వానీ మూడో స్థానంలో నిలిచింది. ఇదే సినిమాలో నటిస్తున్న హ్యూమా ఖురేషి ఎనిమిదో స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. యశ్ హీరోగా నటిస్తున్న 'టాక్సిక్' సినిమా 2026 ఆగస్టు 26న థియేటర్లలోకి రానుంది. గీతూ మోహన్దాస్ డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ సినిమాలో నయనతార, తారా సుతారియా, రుక్మిణి వసంత్, టోవినో థామస్ లాంటి పెద్ద స్టార్ క్యాస్ట్ ఉంది.
లిస్ట్లో 'రామాయణ్' టీమ్
దేశవ్యాప్తంగా ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 'రామాయణ్' సినిమా డైరెక్టర్ నితేశ్ తివారీ ఈ వారం IMDb లిస్ట్లో తొమ్మిదో స్థానంలో నిలిచారు. ఇక 'టాక్సిక్', 'రామాయణ్' రెండు సినిమాల్లోనూ భాగమైన రాకింగ్ స్టార్ యశ్ ఈ వారం 12వ స్థానంలో ఉన్నాడు. నితేశ్ తివారీ డైరెక్షన్లో వస్తున్న 'రామాయణ్' సినిమాలో రణ్బీర్ కపూర్ రాముడిగా, సాయి పల్లవి సీతగా నటిస్తున్నారు. యశ్ రావణుడి పాత్రలో కనిపించబోతున్నాడు. రవి దూబే లక్ష్మణుడిగా, సన్నీ డియోల్ హనుమంతుడి పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా మొదటి భాగం త్వరలోనే థియేటర్లలోకి రానుంది.
IMDb లిస్ట్లో ఎవరికి ఏ ర్యాంక్?
ఈ వారం పాపులర్ ఇండియన్ సెలబ్రిటీల లిస్ట్లో టాప్ ర్యాంకులు పొందిన వారిలో కొందరు:
వేదిక పింటో - 1వ స్థానం
మహిమా మక్వానా - 2వ స్థానం
కియారా అద్వానీ - 3వ స్థానం
విక్రాంత్ మ్యాస్సీ - 4వ స్థానం
హ్యూమా ఖురేషి - 8వ స్థానం
నితేశ్ తివారీ - 9వ స్థానం
యశ్ - 12వ స్థానం