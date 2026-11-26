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- Puneeth: అన్న కోసం రెడీ చేసిన కథతో స్టార్ అయిన తమ్ముడు.. తెలుగు, కన్నడ రెండు భాషల్లో దుమ్ములేపిన మూవీ
Puneeth: అన్న కోసం రెడీ చేసిన కథతో స్టార్ అయిన తమ్ముడు.. తెలుగు, కన్నడ రెండు భాషల్లో దుమ్ములేపిన మూవీ
పవర్ స్టార్ పునీత్ రాజ్కుమార్ సినీ ప్రయాణాన్ని మలుపు తిప్పిన చిత్రం 'అప్పు'. బాలనటుడిగా అనేక చిత్రాల్లో నటించి మెప్పించిన పునీత్, హీరోగా తెరకు పరిచయమైంది ఈ సినిమాతోనే.
పునీత్ రాజ్కుమార్
పవర్ స్టార్ పునీత్ రాజ్కుమార్ సినీ ప్రయాణాన్ని మలుపు తిప్పిన చిత్రం 'అప్పు'. బాలనటుడిగా ఎన్నో సినిమాల్లో నటించి మెప్పించిన పునీత్, హీరోగా వెండితెరకు పరిచయమైంది ఈ సినిమాతోనే. 2002లో విడుదలైన ఈ సినిమా కన్నడ చిత్రసీమలో పెద్ద సంచలనం సృష్టించింది. అయితే, ఈ సినిమా కథ మొదట శివరాజ్కుమార్ కోసం తయారు చేశారనే విషయం మీకు తెలుసా? అన్న కోసం రాసుకున్న కథ తమ్ముడి దగ్గరికి ఎలా వెళ్ళింది? పునీత్ హీరో కావడానికి కారణం ఏమిటి? 'అప్పు' సినిమా పుట్టుక వెనుక ఉన్న కథ చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది.
శివన్నకు చెప్పిన కథ అప్పుకు ఎలా చేరింది?
'యువరాజ' సినిమా విజయం తర్వాత దర్శకుడు పూరీ జగన్నాథ్, శివరాజ్కుమార్తో సినిమా చేయాలని ఆసక్తి చూపారు. దీనికి సంబంధించి శివన్నకు మూడు కథలు చెప్పారు. అందులో ఒకటి కాలేజీ నేపథ్యంలో సాగే యువత కథ. అదే కథ తర్వాత 'అప్పు' సినిమాగా మారింది.
కానీ ఆ కథ విన్న శివన్న, అది తన కంటే తన తమ్ముడు పునీత్కు బాగా సరిపోతుందని భావించారు. ఆ సమయంలో పునీత్ను హీరోగా పరిచయం చేయాలనే చర్చ దొడ్డమనే కుటుంబంలో జరుగుతోంది. దీంతో పూరీ జగన్నాథ్ను తీసుకువెళ్లి తండ్రి డాక్టర్ రాజ్కుమార్, పార్వతమ్మ రాజ్కుమార్లకు కథ వినిపించారు. కుటుంబం అంగీకారం తర్వాత పునీత్ హీరోగా నటించడం ఖాయమైంది.
'ఇడియట్' కావాల్సిన సినిమా 'అప్పు' ఎలా అయింది?
ఈ సినిమాకు దర్శకుడు పూరీ జగన్నాథ్ మొదట 'ఇడియట్' అనే పేరు పెట్టారు. కానీ ఈ టైటిల్ శివన్నకు నచ్చలేదు. పునీత్కు ఇది హీరోగా మొదటి సినిమా కాబట్టి, నెగెటివ్ అర్థం వచ్చే పేరు కాకుండా ఇంట్లో ప్రేమగా పిలుచుకునే 'అప్పు' అనే పేరును సినిమాకు పెడదామని శివన్న సూచించారు. అలా 'ఇడియట్' కావాల్సిన సినిమా 'అప్పు'గా మారింది. తమ్ముడి మొదటి సినిమా కథ ఎంపిక నుంచి టైటిల్ వరకు శివన్న ఎంతో శ్రద్ధ తీసుకున్నారు. ఇదే చిత్రాన్ని పూరి జగన్నాధ్ తెలుగులో ఇడియట్ గా రవితేజ తో తెరకెక్కించారు.
హీరోగా మారడానికి మొదట్లో అప్పు వెనకడుగు వేశారా?
బాలనటుడిగా జాతీయ అవార్డు అందుకున్న పునీత్కు సినిమా రంగం కొత్తేమీ కాదు. 'బెట్టద హువు' సినిమాలో నటనకు ఆయన ఉత్తమ బాలనటుడిగా జాతీయ అవార్డు కూడా అందుకున్నారు. కానీ హీరోగా తిరిగి వచ్చే విషయంలో మొదట్లో ఆయన కాస్త వెనకడుగు వేశారని చెబుతారు. స్వయంగా శివన్న ఈ కథ పునీత్కు సరిపోతుందని చెప్పి, సినిమా చేయాల్సిందేనని ప్రోత్సహించారు. చివరకు పునీత్ అంగీకరించారు. ఆ నిర్ణయం కన్నడ చిత్రసీమకు ఒక అద్భుతమైన హీరోను పరిచయం చేసింది.
2001 నవంబర్లో సినిమా ముహూర్తం జరగ్గా, 2002 ఏప్రిల్ 26న సినిమా ఘనంగా విడుదలైంది. హీరోయిన్గా రక్షిత కన్నడ చిత్రసీమకు పరిచయమయ్యారు. గురుకిరణ్ సంగీతం సినిమాకు మరో పెద్ద బలాన్ని ఇచ్చింది. కాలేజీ ప్రేమకథ, యాక్షన్, డ్యాన్స్, ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ కలయికగా వచ్చిన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులకు ఎంతో నచ్చింది. పునీత్ డ్యాన్స్, ఫైట్స్, నటనకు అభిమానులు ఫిదా అయ్యారు. థియేటర్లలో 200 రోజులు ప్రదర్శితమైన ఈ సినిమా పునీత్ను హీరోగా స్థిరపరిచింది.
అప్పు పేరు వెనుక కూడా శివన్న ప్రేమే
ఈ సినిమా విశేషం ఏమిటంటే, కథ పునీత్కు చేరడానికి కారణం శివన్న. సినిమా పేరును ఎంపిక చేసింది కూడా ఆయనే. అంతేకాదు, ఆడియో రిలీజ్ వేడుకలో పునీత్ను 'పవర్ స్టార్' అని మొదట పిలిచింది కూడా శివన్నే అనే విషయాన్ని ఆయనే ఒక ఇంటర్వ్యూలో గుర్తుచేసుకున్నారు.
ఇలా శివన్న కోసం వచ్చిన కథ, తమ్ముడి మొదటి సినిమాగా మారింది. 'అప్పు' కేవలం ఒక సినిమా మాత్రమే కాదు. అది పునీత్ రాజ్కుమార్ సినీ ప్రయాణంలో ఒక కొత్త అధ్యాయం. ఈ రోజు అప్పు మనతో లేకపోయినా, ఆయన మొదటి సినిమా జ్ఞాపకాలు, ఆ సినిమా ద్వారా లభించిన ప్రేమ అభిమానుల మదిలో ఎప్పటికీ పచ్చగానే ఉంటాయి.