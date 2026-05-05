Huma Qureshi Affairs: పెళ్లికి ముందే ఏడుగురితో ప్రేమాయణం, క్రికెటర్ తో కూడా.. రజనీ హీరోయిన్ ఎఫైర్స్ లిస్ట్
Huma Qureshi Affairs: రజనీకాంత్ `కాలా` హీరోయిన్, బాలీవుడ్ నటి హుమా ఖురేషి త్వరలో పెళ్లి చేసుకోబోతోందనే వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ ఏడాది అక్టోబర్-నవంబర్లో తన బాయ్ఫ్రెండ్ రచీత్ సింగ్ను పెళ్లాడనుందట. ఆమె ఎవరెవరితో ఎఫైర్స్ నడిపించిందో తెలుసుకుందాం.
సోహైల్ ఖాన్ తో
అనురాగ్ కశ్యప్ తో
అనురాగ్ కశ్యప్ తీసిన 'గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ వాస్సేపూర్' సినిమాలో హుమా నటించింది. ఈ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో ఇద్దరూ చాలా దగ్గరయ్యారని చెబుతారు. అయితే, తమ మధ్య ఎఫైర్ ఉందన్న విషయాన్ని ఇద్దరూ ఎప్పుడూ అంగీకరించలేదు.
క్రికెటర్ శిఖర్ ధావన్ తో
హుమా ఖురేషి .. క్రికెటర్ శిఖర్ ధావన్తో కూడా ఎపైర్ నడిపించిందట. వీరిద్దరు కలిసి వెకేషన్ ఫోటోలు అప్పట్లో పెద్ద దుమారం రేపాయి. ఇద్దరూ కలిసి ర్యాంప్పై వాక్ కూడా చేశారు. అయితే, ఇది కేవలం పుకారు మాత్రమేనని అంటారు.
ముదస్సర్ అజీజ్ తో
ముదస్సర్ అజీజ్, హుమా ఖురేషి కూడా రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు. వీరిద్దరినీ చాలాసార్లు కలిసి కెమెరా కంటపడ్డారు. అంతేకాదు, ఇద్దరూ లాంగ్ వెకేషన్లకు కూడా వెళ్లారు. కానీ, ఆ తర్వాత వీరిద్దరు బ్రేకప్ చెప్పుకున్నారు.
షాహిద్ కపూర్తో
షాహిద్ కపూర్, హుమా ఖురేషి కూడా కొంతకాలం ఒకరితో ఒకరు డేటింగ్ చేశారని అంటారు. అయితే, ఈ బంధం ఎక్కువ కాలం నిలవలేదు. ఆ తర్వాత ఇద్దరూ ఒకరికొకరు దూరమయ్యారు.
అర్జున్ బజ్వాతో
హుమా ఖురేషి బాలీవుడ్లోకి అడుగుపెట్టినప్పుడు అర్జున్ బజ్వాతో ఎఫైర్ నడిపింది. కొంతకాలం తమ రిలేషన్ కొనసాగిన తర్వాత సడెన్గా ఇద్దరూ విడిపోయారు.
అభిషేక్ చౌబేతో
హుమా ఖురేషికి డైరెక్టర్ అభిషేక్ చౌబేతో కూడా ఎఫైర్ ఉంది. వీరి బంధం కొద్దికాలమే కొనసాగింది, ఆ తర్వాత బ్రేకప్ అయింది. ఇలా దాదాపు ఏడుగురు స్టార్స్ తో హూమా ఖురేషి ఎఫైర్ నడిపించిందని బాలీవుడ్ మీడియా వెల్లడిస్తోంది. ఇదిలా ఉంటే త్వరలో ఆమె మ్యారేజ్ చేసుకోబోతుందనే వార్త ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది. అదే సమయంలో ఈ ఎఫైర్స్ లిస్ట్ వైరల్గా మారింది.