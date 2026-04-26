- Home
- Entertainment
Ajay Ghosh: వాడు మామూలోడు కాదు.. అతడే ఇండస్ట్రీకి అవసరం.. స్టార్ కమెడియన్పై అజయ్ ఘోష్ కామెంట్స్..
Ajay Ghosh: టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటుడు అజయ్ ఘోష్. రీసెంట్గా ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆయన తన సహనటుల గురించి, ముఖ్యంగా ప్రసాద్ బెహరా ప్రతిభ గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారాయి.
ఆసక్తికర విషయాలు..
ప్రముఖ నటుడు అజయ్ ఘోష్ పాపం ప్రతాప్ సినిమా అంశంపై ఒక ఇంటర్వ్యూలో తన కెరీర్, సహనటుల గురించి ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు. తన చుట్టూ ఉన్న నటుల ప్రతిభ తనలోని నటుడిని మరింత ఉత్సాహపరుస్తుందని ఆయన తెలిపారు. ముఖ్యంగా గోపరాజు రమణ లాంటి సీనియర్లతో నటించడం తనకు దక్కిన గౌరవంగా భావిస్తున్నానని, వారి అనుభవం సెట్స్లో ఎంతో ఎనర్జీని ఇస్తుందని అజయ్ ఘోష్ వివరించారు.
హావభావాలతో ప్రేక్షకులను కట్టిపడేస్తాడు
తిరువీర్ నటన గురించి అజయ్ ఘోష్ మాట్లాడుతూ, అతను చాలా సైలెంట్గా ఉంటూనే తన హావభావాలతో ప్రేక్షకులను కట్టిపడేస్తాడని ప్రశంసించారు. తిరువీర్ లాంటి సహజసిద్ధమైన నటులతో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోవడం వల్ల సీన్ పర్ఫెక్ట్గా వస్తుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. తిరువీర్ రియాక్షన్స్ చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంటాయని, అతను ఇండస్ట్రీలో మరిన్ని మంచి పాత్రలు చేయాలని అజయ్ ఘోష్ ఆకాంక్షించారు.
అసలైన ప్రతిభ దర్శకత్వం, రచనలో..
ప్రసాద్ బెహరా మల్టీ టాలెంటెడ్ అని, అతనిలో అద్భుతమైన సృజనాత్మకత ఉందని అజయ్ ఘోష్ కొనియాడారు. ప్రసాద్కు హీరో కావాలని ఉన్నప్పటికీ, అతనిలోని అసలైన ప్రతిభ దర్శకత్వం, రచనలో ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. సెట్స్లో ప్రసాద్ చేసే అల్లరి, అతని టైమింగ్ తనను ఎంతో ఆకట్టుకుంటాయని, అతను కచ్చితంగా ఇండస్ట్రీలో ఒక పెద్ద స్థానానికి చేరుకుంటాడని అజయ్ ఘోష్ జోస్యం చెప్పారు.
కేవలం నటుడు మాత్రమే కాదు..
"ప్రసాద్ బెహరా కేవలం నటుడు మాత్రమే కాదు, అతను ఒక గొప్ప డైరెక్టర్ మెటీరియల్" అని అజయ్ ఘోష్ స్పష్టం చేశారు. భవిష్యత్తులో ప్రసాద్ మెగా ఫోన్ పడితే తెలుగు సినిమా స్థాయి పెరుగుతుందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ప్రసాద్ను కంట్రోల్ చేయడం కష్టమని సరదాగా వ్యాఖ్యానిస్తూనే, అతనిలో ఉన్న సహజమైన నటనకు తాను పెద్ద ఫ్యాన్ అని అజయ్ ఘోష్ ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు.
ప్రతిభావంతులైన నటులు పక్కన ఉంటే..
తన తోటి నటులతో ఉన్న అనుబంధం, పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్ గురించి అజయ్ ఘోష్ ముచ్చటించారు. ప్రతిభావంతులైన నటులు పక్కన ఉన్నప్పుడు పోటీ పడి నటించడం తనకు ఎంతో ఇష్టమని ఆయన అన్నారు. ఈ ఇంటర్వ్యూలో ఆయన చెప్పిన విషయాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి, ముఖ్యంగా ప్రసాద్ బెహరాపై ఆయన చూపించిన నమ్మకం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది.