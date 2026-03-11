- Home
హన్సిక, సోహైల్ లకు ముంబై బాంద్రా లోని ఫ్యామిలీ కోర్టు విడాకులు మంజూరు చేసినట్లు సమాచారం. భర్త నుండి విడాకులు తీసుకున్న హన్సిక మరో ఊహించని నిర్ణయం తీసుకుంది.
హన్సిక విడాకులు
దక్షణాది సినీ అభిమానులకు హన్సిక గురించి పరిచయం అవసరం లేదు. తెలుగు తమిళ భాషల్లో ఎందరో స్టార్ లతో, ఎన్నో విజయవంతమైన సినిమాల్లో హన్సిక నటించింది. హన్సికని అభిమానులు ముద్దుగా ఆమెని యాపిల్ బ్యూటీ అని పిలుస్తారు. కాగా కొంత కాలంగా హన్సిక తన పర్సనల్ లైఫ్ వ్యవహారాలతో వార్తల్లో నిలుస్తున్నారు.
పెళ్ళైన నాలుగేళ్ళ లోపే ఇలా..
హన్సిక.. సోహైల్ అనే వ్యక్తిని 2022 డిసెంబర్ 4న వివాహం చేసుకున్నారు. కానీ నాలుగేళ్ళ లోపే వీరి వివాహ బంధం ముగిసింది. తాజాగా ముంబై బాంద్రా లోని ఫ్యామిలీ కోర్టు హన్సిక, సోహైల్ లకు విడాకులు మంజూరు చేసింది. గత కొంత కాలంగా హన్సిక, సోహైల్ మధ్య మనస్పర్థలు ఏర్పడ్డాయి. దీనితో వీరిద్దరూ వేర్వేరుగా జీవిస్తూ విడాకులకు కోర్టు మెట్లు ఎక్కారు.
చిన్న విషయాలకు పెద్ద గొడవలు
కోర్టులో ఇద్దరూ మ్యూచవల్ గా విడాకులు తీసుకునేందుకు పిటిషన్ వేశారు. హన్సిక తరపున న్యాయవాది కోర్టులో.. ఇద్దరి మధ్య చిన్న విషయాలకు కూడా చాలా పెద్ద గొడవలు జరిగేవి అని.. వీరిద్దరూ కలిసి జీవించటం సాధ్యపడలేదు అని పేర్కొన్నారు. దీనితో కోర్టు ఇరువురికి విడాకులు మంజూరు చూస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది.
భరణం ఆశించకుండా డివోర్స్
ఒకవైపు విడాకులు తీసుకుంటూ కూడా హన్సిక సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. హన్సిక తన భర్త నుంచి ఎలాంటి భరణం ఆశించలేదు. భరణం అడగకుండానే ఆమె విడాకులు పొందింది. ఇటీవల సెలెబ్రిటీల విడాకుల విషయాల్లో భరణం అనే మాట ఎక్కువగా వినిపిస్తోంది.
అల్లు అర్జున్ దేశముదురు చిత్రంతో..
కానీ హన్సిక భరణం లేకుండానే విడాకులకు అంగీకారం తెలిపినట్లు సమాచారం. హన్సిక చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా కెరీర్ ప్రారంభించింది. ఆ తర్వాత టీనేజ్ లోనే హీరోయిన్ గా ఛాన్స్ కొట్టేసింది. అల్లు అర్జున్ దేశముదురు చిత్రంతో హన్సిక హీరోయిన్ గా కెరీర్ ప్రారంభించారు. తొలి సినిమాతోనే యువతలో విపరీతమైన క్రేజ్ సొంతం చేసుకుంది.